HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện kho vàng 'khủng' bên trong xác tàu cổ dưới đáy biển hơn 1.300 năm

Đức Minh
|

Xác tàu cổ có niên đại từ cuối thế kỷ VII đến đầu thế kỷ VIII tại Croatia vừa hé lộ kho báu hơn 600 gram vàng, gồm trang sức, nhẫn và tiền xu của các hoàng đế Byzantine.

Phát hiện kho vàng lớn nhất từng được trục vớt từ xác tàu cổ ở Địa Trung Hải: Hơn 600 gram vàng nằm dưới đáy biển hơn 1.300 năm - Ảnh 1.

Theo thông tin do Viện Bảo tồn Croatia công bố, con tàu có niên đại từ cuối thế kỷ VII hoặc đầu thế kỷ VIII sau Công nguyên, tức là nó đã nằm dưới nước khoảng 1.300 năm. Địa điểm này được phát hiện hơn một thập kỷ trước. Nhưng phải đến năm 2025, việc khai quật một cách có hệ thống mới được diễn ra.

Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ đã đưa lên khỏi đáy biển một bộ sưu tập đồ vật bằng vàng và đá quý. Trong số đó có một món trang sức tinh xảo được đính ngọc trai và một viên đá quý màu xanh lá cây.

Nhiều chiếc khóa thắt lưng cũng được trang trí bằng hồng ngọc, ngọc lục bảo và ngọc trai. Đặc biệt, các nhà khảo cổ còn phát hiện một chiếc nhẫn vàng khắc dấu. Theo Pavle Dugonjic, trưởng bộ phận Khảo cổ học dưới nước thuộc Viện Bảo tồn Croatia, chiếc nhẫn này là món đồ mà "chắc chắn không phải ai cũng có thể đeo được".

Những hiện vật được tìm thấy cho thấy con tàu có thể đã chở theo một hành khách có địa vị rất cao cùng đoàn tùy tùng. Xác tàu cũng chứa những đồng tiền vàng do bốn vị hoàng đế thuộc triều đại Heraclian phát hành. Triều đại này cai trị Đế quốc Byzantine trong thế kỷ VII và VIII.

Phát hiện kho vàng lớn nhất từng được trục vớt từ xác tàu cổ ở Địa Trung Hải: Hơn 600 gram vàng nằm dưới đáy biển hơn 1.300 năm - Ảnh 2.
Phát hiện kho vàng lớn nhất từng được trục vớt từ xác tàu cổ ở Địa Trung Hải: Hơn 600 gram vàng nằm dưới đáy biển hơn 1.300 năm - Ảnh 3.

Các hiện vật quý bằng vàng được đưa lên khỏi mặt nước và phục chế.

Theo Igor Miholjek, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Viện Bảo tồn Croatia, lượng vàng được thu hồi từ xác tàu là lớn nhất từng được phát hiện tại một xác tàu đắm ở toàn bộ khu vực Địa Trung Hải. Sau khi được làm sạch và phục chế, tổng khối lượng vàng thu được vượt 600 gram, tương đương hơn 1,3 pound.

"Đây là một lượng vàng đáng kinh ngạc", ông Miholjek cho biết.

Không chỉ gây chú ý bởi kho báu, xác tàu Mljet còn được đánh giá là một địa điểm khảo cổ đặc biệt quan trọng đối với việc nghiên cứu giai đoạn chuyển tiếp từ cuối thời La Mã sang thế giới trung cổ.

Justin Leidwanger, giáo sư khảo cổ học tại Đại học Stanford, nhận định đây là "xác tàu quan trọng nhất thời kỳ đó".

Theo ông, địa điểm này có thể giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn cách các tuyến đường biển duy trì hoạt động tại Địa Trung Hải, quá trình khu vực này bị phân mảnh cũng như những biến động dẫn tới sự sụp đổ của đế chế.

Đế quốc Byzantine, phần mở rộng về phía đông của Đế quốc La Mã, tồn tại cho đến năm 1453 và từng kiểm soát những vùng rộng lớn ở phía đông Địa Trung Hải. Phát hiện tại đảo Mljet hiện được xem là một trong những khám phá quan trọng về thời kỳ Byzantine trong những năm gần đây.

Mưa xối vào mặt, nước dâng tận cổ, du khách vẫn hào hứng bỏ 3 triệu trải nghiệm hình thức du lịch độc lạ
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

TP NOW: Những cách tra cứu phạt nguội nhanh và hiệu quả nhất

01:17
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại