Phát hiện 'kho báu dầu mỏ' lớn nhất Đông Nam Á trong 20 năm tại Việt Nam: Cơ hội đảo chiều sản lượng

Theo phân tích mới đây của tổ chức nghiên cứu và tư vấn toàn cầu về năng lượng Wood Mackenzie, việc công ty thăm dò và khai thác dầu khí Murphy Oil (Mỹ) khoan thẩm định thành công mỏ Hải Sư Vàng (HSV) tại bể Cửu Long, cách bờ biển Việt Nam 65 km, đã đưa mỏ này trở thành mỏ dầu lớn nhất Đông Nam Á trong hai thập kỷ qua.

Tại giếng thăm dò HSV-2X đã phát hiện 429 feet cột dầu ròng tại hai vỉa chứa và cho sản lượng thử nghiệm đạt 6.000 thùng/ngày với tỷ trọng API đạt 37° (chỉ số đo tỷ trọng của dầu lỏng so với nước: API > 10° là dầu nhẹ, nổi trên mặt nước; API < 10° là dầu nặng, chìm). Murphy Oil đã điều chỉnh ước tính trữ lượng có thể khai thác được lên mức cao hơn trong phạm vi 170-430 triệu thùng dầu quy đổi (MMBOE) đã công bố trước đó, với vỉa chứa nông mang lại tiềm năng khai thác cao hơn.

"Trong một khu vực chủ yếu giàu khí đốt, việc phát hiện dầu mỏ trữ lượng lớn như thế này là điều đặc biệt", Angus Rodger - chuyên gia đứng đầu bộ phận phân tích thượng nguồn khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Wood Mackenzie - cho biết. "Hải Sư Vàng xếp thứ ba trong số các mỏ dầu lớn nhất Đông Nam Á kể từ năm 2000, chỉ sau Banyu Urip của Indonesia và Gumusut của Malaysia."

Wood Mackenzie ước tính Hải Sư Vàng là mỏ dầu lớn thứ ba được phát hiện ở Đông Nam Á kể từ năm 2000 và là mỏ dầu lớn nhất trong hai thập kỷ qua.

Mỏ dầu Banyu Urip được phát hiện trên đất liền Indonesia vào năm 2001, và mỏ Gumusut ở vùng biển sâu của Malaysia vào năm 2003. Điều thú vị là Murphy Oil cũng đã phát hiện ra mỏ Kikeh ngoài khơi Malaysia vào năm 2002, và tham gia vào việc phát triển mỏ Gumusut cũng ở nước này, mang lại cho công ty này một thành tích đáng kể trong số những phát hiện dầu khí lớn gần đây nhất ở Đông Nam Á.

Các mỏ dầu lớn nhất Đông Nam Á được phát hiện kể từ năm 2000. Nguồn: Wood Mackenzie Lens

Bước ngoặt tiềm năng cho Việt Nam

Wood Mackenzie nhận định, phát hiện này mang lại cho Việt Nam cơ hội đảo ngược xu hướng suy giảm sản lượng dầu kéo dài hai thập kỷ. Sản lượng dầu của nước ta đã giảm từ 365.000 thùng/ngày vào năm 2005 xuống dưới 120.000 thùng/ngày vào năm 2025.

Phát hiện này cũng xuất hiện vào thời điểm then chốt đối với vòng cấp phép thăm dò dầu khí ngoài khơi đang diễn ra của Việt Nam, trong đó bao gồm các lô thuộc bể Cửu Long. Việc công bố một phát hiện có quy mô lớn như vậy tại một bể đã khai thác lâu năm được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm mạnh mẽ trở lại đối với hoạt động thăm dò dầu khí.

Tuy nhiên, Wood Mackenzie cũng khuyến cáo Việt Nam cần cải thiện quá trình phê duyệt để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng và tăng tốc các dự án phát triển mới.

Câu chuyện thành công của Murphy Oil tại Đông Nam Á vẫn tiếp diễn

Theo Wood Mackenzie, mỏ Hải Sư Vàng đánh dấu phát hiện dầu khí lớn thứ hai của Murphy Oil tại Đông Nam Á, sau mỏ Kikeh ngoài khơi Malaysia năm 2002. Murphy Oil đã bán hạng mục đầu tư tại Malaysia cho công ty dầu khí PTTEP (Thái Lan) vào năm 2019 và kể từ đó chuyển hướng sang Việt Nam, nơi họ cũng đang phát triển mỏ Lạc Đà Vàng, dự kiến đi vào hoạt động cuối năm nay.

Wood Mackenzie dự kiến dự án mỏ Hải Sư Vàng sẽ được phát triển độc lập bằng cách sử dụng một giàn khoan nổi (FPSO) kết nối với các giàn khoan đầu giếng. Trong năm 2026, Murphy Oil cũng có kế hoạch khoan thêm hai giếng thăm dò nữa để xác định rõ hơn trữ lượng tài nguyên.

Kể từ năm 2002, công ty thăm dò dầu khí Mỹ này đã phát hiện hơn 1,4 tỷ thùng dầu quy đổi (MMBOE) tại Đông Nam Á.

Những phát hiện dầu khí lớn nhất do Murphy Oil điều hành. Nguồn: Wood Mackenzie Lens

Hoạt động thăm dò dầu khí tại Đông Nam Á đang gia tăng

Theo Wood Mackenzie, phát hiện tại mỏ Hải Sư Vàng là thành công mới nhất trong sự hồi sinh của hoạt động thăm dò dầu khí ở Đông Nam Á, với nhiều giếng khoan tiềm năng khác dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2026.

Ba giếng thăm dò dầu khí đáng chú ý ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến triển khai trong 12 tháng tới đang nhắm đến các mục tiêu đáng kể về trữ lượng dầu: giếng siêu sâu Maliu-1 của công ty dầu khí TotalEnergies (Pháp) ở Papua New Guinea (nhắm mục tiêu hơn 500 triệu thùng dầu quy đổi), giếng Besar-1 của công ty dầu khí Pertamina (Indonesia) ngoài khơi Indonesia (mục tiêu 450 triệu thùng dầu quy đổi) và giếng TotalEnergies-Jampuk-1 ở vùng nước siêu sâu Sabah của Malaysia.

"Khu vực Đông Nam Á đang chứng minh rằng các mỏ dầu khí đã khai thác lâu năm vẫn còn tiềm năng đáng kể khi được kết hợp với các kỹ thuật thăm dò hiện đại và các điều khoản tài chính được cải thiện", chuyên gia Rodger của Wood Mackenzie nói. "Thách thức hiện nay là chuyển đổi những phát hiện này thành sản lượng, điều này sẽ đòi hỏi sự cam kết bền vững từ cả chính phủ và các đơn vị khai thác."