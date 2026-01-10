Việt Nam trở thành 'ngôi sao mới' trong mắt nhà đầu tư, hơn cả Thái Lan: PCT ThaiCham lý giải sức hút

Tờ Bangkok Post ngày 10/1 đưa tin, Hội đồng Đầu tư (BoI) của Thái Lan vừa thông báo về sự gia tăng mạnh mẽ số lượng đơn xin đầu tư tại nước này trong năm ngoái. Từ tháng 1 đến tháng 9/2025, các đề nghị xúc tiến đầu tư đã tăng vọt 94% so với cùng kỳ năm 2024, đạt mức kỷ lục 1,37 nghìn tỷ baht. Con số này đánh dấu mức cao nhất từng được ghi nhận, cho thấy sức hấp dẫn của Thái Lan đối với các nhà đầu tư và khả năng thu hút vốn của quốc gia này ngay cả trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn.

Tuy nhiên, ngoài biên giới Thái Lan, BoI phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong mục tiêu trở thành trung tâm đầu tư hấp dẫn nhất Đông Nam Á.

Việt Nam đang trở thành một ngôi sao đang lên, thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tốc độ ngày càng tăng và định hình lại bối cảnh đầu tư khu vực.

Việt Nam đã thúc đẩy đầu tư để củng cố nền kinh tế và mở rộng năng lực xuất khẩu. Chiến lược này đã mang lại hiệu quả, với việc các công ty nước ngoài, bao gồm cả các công ty Thái Lan, liên tục gia tăng sự hiện diện tại nước ta qua từng năm.

Đà tăng trưởng này của Việt Nam dựa trên các yếu tố như sản xuất, du lịch, cơ sở hạ tầng và dân số, cùng nhau tạo nên một động lực tăng trưởng mạnh mẽ.

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (ThaiCham) Jongjarern Jomjakra cho rằng Thái Lan không thể phớt lờ đà phát triển của Việt Nam. Ảnh: The Nation

Cán cân nghiêng về phía Việt Nam

Ông Jongjarern Jomjakra - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam (ThaiCham) - cho rằng Thái Lan không thể phớt lờ đà phát triển của Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đầy tham vọng là tăng trưởng GDP hàng năm đạt 10% vào năm 2030, sau khi ghi nhận mức tăng trưởng ước tính 8% vào năm 2025. Năm 2024, GDP của Việt Nam đứng thứ tư Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia, Thái Lan và Singapore.

Ông Jongjarern cho biết, Việt Nam đang định vị mình là một trung tâm sản xuất công nghệ cao, với tham vọng lớn trở thành trung tâm về chất bán dẫn tại khu vực.

Đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng là một phần trong kế hoạch chuyển đổi Việt Nam thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045. Ngược lại, sự phát triển cơ sở hạ tầng của Thái Lan thường bị đánh giá là tụt hậu, làm dấy lên lo ngại rằng quốc gia này có thể mất lợi thế trong việc thu hút các ngành công nghiệp mới, ông nói.

Chi phí lao động thấp hơn và lực lượng lao động trẻ hơn là những yếu tố làm nghiêng cán cân về phía Việt Nam. Với độ tuổi trung bình là 33, "lực lượng lao động vàng" của Việt Nam trái ngược hoàn toàn với lực lượng lao động già hóa của Thái Lan, nơi độ tuổi trung bình vào khoảng 40.

Lợi thế về dân số này mang lại cho Việt Nam nền tảng vững chắc hơn cho tăng trưởng dài hạn, trong khi Thái Lan phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn khi xã hội ngày càng già hóa.

Du lịch là một lĩnh vực khác trong sự cạnh tranh này. Ông Jongjarern cho biết, Việt Nam đã tăng cường nỗ lực thu hút du khách nước ngoài bằng trợ giá vé máy bay, cải thiện cơ sở hạ tầng hàng không và đa dạng hóa các điểm đến ngoài Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Jongjarern cho biết, sự thay đổi này của Việt Nam gây áp lực buộc các điểm đến của Thái Lan phải đổi mới và thích ứng, bằng cách nâng cao trải nghiệm văn hóa, mở rộng du lịch sinh thái hoặc cải thiện chất lượng dịch vụ.

Tại sao nền kinh tế Việt Nam lại tăng trưởng nhanh đến vậy?

PCT ThaiCham cho rằng, nguồn gốc của sự chuyển mình của Việt Nam nằm ở công cuộc Đổi Mới năm 1986, đã chuyển đổi đất nước từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bằng việc mở cửa cho doanh nghiệp tư nhân, đầu tư nước ngoài và thương mại toàn cầu, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Sự ổn định chính sách đó của Việt Nam tiếp tục tạo nên niềm tin. Ông Jongjarern cho biết, năm 2024, Việt Nam thu hút được 38 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, so với 32 tỷ USD của Thái Lan.

Việt Nam đã ký kết hơn 60 hiệp định thương mại tự do, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiếp cận thị trường toàn cầu mà không phải chịu thuế, biến nước ta trở thành điểm đến cạnh tranh cao cho việc mở rộng kinh doanh.

Chính phủ Việt Nam cũng đặt ra những mục tiêu dài hạn rõ ràng. Bên cạnh tăng trưởng GDP, chính phủ ưu tiên nâng cấp công nghiệp, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực.

Ông Jongjarern cho biết, nỗ lực trở thành trung tâm sản xuất chất bán dẫn phản ánh tham vọng của Việt Nam trong việc vươn lên chuỗi giá trị cao hơn, trong khi các khoản đầu tư vào đường sá, cảng biển và sân bay được xúc tiến để hỗ trợ cả sản xuất và du lịch.

Ông cho biết thêm, một yếu tố khác là khả năng tận dụng nguồn nhân lực trẻ của Việt Nam. Việt Nam có nguồn cung lao động dồi dào cho nhiều ngành công nghiệp, từ dệt may đến điện tử. Lợi thế dân số này dự kiến sẽ kéo dài hàng thập kỷ, mang lại cho Việt Nam lợi thế bền vững so với Thái Lan - nơi tình trạng thiếu lao động ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn tại Việt Nam, do SCG Chemicals phát triển và dự kiến sẽ trở thành đơn vị dẫn đầu khu vực. Ảnh: Bangkok Post

Doanh nghiệp Thái Lan mở rộng kinh doanh sang Việt Nam

PCT ThaiCham cho biết, đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam đã tăng trưởng trung bình 20% mỗi năm, với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đang nắm bắt cơ hội trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Một trong những ví dụ nổi bật nhất là SCG Chemicals, một công ty con của Siam Cement Group, đơn vị vận hành nhà máy hóa dầu lớn nhất Việt Nam - Nhà máy hóa dầu Long Sơn (LSP).

Dự kiến nhà máy sẽ sản xuất 1,4 triệu tấn sản phẩm hóa dầu mỗi năm, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nhựa tại Việt Nam và đưa SCG trở thành một doanh nghiệp chủ chốt trong khu vực.

Các doanh nghiệp Thái Lan khác cũng đang đầu tư vào năng lượng tái tạo, chế biến thực phẩm, ô tô và phụ tùng ô tô tại Việt Nam.

Ông Jongjarern nhận định Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng. Các dự án liên quan đến điện, cấp nước và làm đường vẫn đang rất được quan tâm khi đất nước tiếp tục đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa.

"Có nhiều triển vọng đầu tư cho các doanh nghiệp Thái Lan trên nhiều lĩnh vực tại Việt Nam", ông nói, đồng thời nhấn mạnh môi trường đầu tư tại Việt Nam hiện nay rất thuận lợi cho cả các dự án quy mô lớn và các sáng kiến nhỏ hơn.

Để hỗ trợ đà phát triển này, ThaiCham đã hợp tác với các nhà đầu tư, ký kết các bản ghi nhớ nhằm khuyến khích hợp tác xuyên biên giới, tổ chức các diễn đàn kinh doanh và tạo điều kiện cho các cuộc gặp trực tiếp giữa các doanh nghiệp Thái Lan và các quan chức Việt Nam để tăng cường quan hệ và thúc đẩy các dự án mới.