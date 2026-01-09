Từ tiệm nhỏ của người nhập cư thành trào lưu ẩm thực: Món ăn Việt Nam ‘gây sốt’ ở Australia

Kênh ABC News (Australia) mới đây đưa tin, một nhóm nhỏ trên Facebook chuyên chia sẻ cảm nhận về bánh mì Việt Nam do một người dân Sydney lập ra đã đóng vai trò quan trọng trong việc khơi dậy tình yêu của người Australia dành cho món ăn này.

Đặc biệt tại Sydney, tình yêu dành cho bánh mì Việt Nam thể hiện rõ qua những hàng dài người xếp hàng trước các tiệm bánh trên khắp thành phố, ở các khu vực như Cabramatta, Marrickville và Ryde.

Chín năm trước, Rowan đến từ khu vực phía tây nội thành Sydney đã lập nhóm Facebook "Hội những người yêu thích bánh mì Việt Nam" một cách ngẫu hứng.

"Tôi ăn bánh mì rất nhiều và luôn như vậy. Mỗi khu phố tôi từng sống đều có một tiệm bánh mì Việt Nam. Chúng [bánh mì] đã thấm nhuần vào văn hóa nơi đây", anh nói.

Hiện có hơn 155.000 thành viên tham gia nhóm Facebook "Hội những người yêu thích bánh mì Việt Nam" - nơi đánh giá bánh mì trên khắp đất nước Australia. Ảnh: ABC News

Hiện tại, nhóm Facebook với 155.000 thành viên này đang đánh giá chất lượng và giới thiệu món bánh mì Việt Nam trên khắp đất nước Australia — từ những địa điểm trong cộng đồng người Việt đang phát triển mạnh ở Sydney đến vùng ngoại ô Darra ở bang Queensland và chợ Parap ở thành phố Darwin.

"Thật tuyệt khi thấy mọi người hết lời khen ngợi những quán bánh mì yêu thích của họ trên khắp nước Australia, kể cả những thị trấn nhỏ ở vùng quê hẻo lánh", Rowan nói. "Nếu bạn chưa từng ăn bánh mì, hãy ra ngoài và thử một cái."

Các tiệm bánh mì Việt Nam nổi tiếng trên mạng xã hội Australia

ABC News đưa tin, gia đình Sue Nguyen đã bắt đầu kinh doanh tiệm bánh mì Marrickville Pork Roll vào năm 2008 trong một "cửa hàng rất, rất nhỏ" với những ước mơ lớn.

Mười bảy năm sau, họ vẫn tiếp tục bán bánh mì ở tiệm bánh ở khu vực phía tây nội thành Sydney và nhiều địa điểm khác như Chatswood và Bắc Sydney.

Bánh mì kẹp thịt nguội truyền thống vẫn là món ăn được yêu thích nhất trong số khách hàng người Việt, trong khi bánh mì ba chỉ giòn tan là món ăn quen thuộc của những thực khách khác.

"Tôi cũng là một fan của hội những người yêu thích bánh mì, vì tôi rất thích bánh mì", bà Sue Nguyen nói.

"Mạng xã hội thực sự giúp nâng cao hình ảnh của chúng tôi… Là một tiệm bánh mì, chúng tôi không thực sự hoạt động tích cực trên mạng xã hội, vì vậy việc nhận được những đánh giá và sự ủng hộ trực tuyến này thực sự rất tuyệt vời."

Thủ tướng Australia Anthony Albanese thậm chí trước đây từng chia sẻ một bức ảnh trên Instagram về việc ông đang ăn bánh mì tại một cửa tiệm Marrickville Pork Roll nằm trong khu vực bầu cử của ông.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese từng đăng tải hình ảnh về tình yêu của ông dành cho tiệm bánh mì Marrickville Pork Roll tại địa phương. Ảnh: Instagram/@albomp

Đối với Kim Seng - người mà gia đình cô đang điều hành tiệm bánh Top Ryde Baker's House, họ đã phục vụ món bánh mì Việt Nam suốt 15 năm.

Một video đánh giá gần đây trên TikTok về tiệm bánh mì này đã thu hút tới 1,5 triệu lượt xem.

"Tôi cảm thấy mọi người luôn đánh giá cao ẩm thực Việt Nam và bánh mì. Chỉ là trước đây chưa có mạng xã hội, mọi thứ đều được truyền miệng", Kim Seng nói.

"Trước năm 2018, khách quen của chúng tôi thường kể cho gia đình và bạn bè của họ nghe", cô nói. "Giờ đây, mạng xã hội lan truyền rất nhanh, chắc chắn nó đóng một vai trò lớn trong việc giúp các doanh nghiệp nhỏ được nhiều người biết đến hơn — thậm chí cả người dân địa phương có thể không biết rằng có một thứ tuyệt vời ngay bên cạnh họ."

Trung tâm người Việt ở Sydney

Theo ABC News, là một trong những cộng đồng Đông Nam Á nổi bật nhất ở Sydney, 37,8% dân số khu ngoại ô Cabramatta có nguồn gốc Việt Nam.

Với nhiều tiệm bánh Việt Nam phát triển mạnh ở phía tây nam Sydney nói riêng, tiệm bánh Tony's Bakery có hai thế hệ thành viên gia đình điều hành công việc kinh doanh của họ.

"Chúng tôi nhận thấy trong những năm gần đây, người dân Sydney ngày càng đánh giá cao ẩm thực Việt Nam", bà Angela Truong - quản lý tiệm bánh Tony's Bakery - cho biết.

"Thật tuyệt vời khi thấy ngày càng nhiều người thuộc mọi tầng lớp xã hội [Australia] đón nhận không chỉ văn hóa mà còn cả hương vị sống động và những nguyên liệu tươi ngon làm nên sự đặc biệt của ẩm thực Việt Nam", bà nói.

"Chúng tôi rất biết ơn vì có những khách hàng đến từ các vùng ngoại ô, tiểu bang khác nhau, thậm chí cả nước ngoài đến thăm chúng tôi chỉ để thử bánh mì sau khi xem chúng tôi trên mạng."

Bánh mì kẹp thịt heo giòn là món ăn được thực khách yêu thích tại tiệm bánh Tony's Bakery. Ảnh: ABC News

Ông Peter Thang Ha – Chủ tịch Chi hội Cộng đồng người Việt tại bang New South Wales, Australia - cho biết cộng đồng của ông đã nhận thấy sự gia tăng nhận thức về ẩm thực văn hóa Việt Nam trong số những người không phải người Việt ở Sydney.

"Ban đầu, các tiệm bánh mì là nguồn thu nhập chính cho rất nhiều người Việt nhập cư mới đến Australia. Giờ đây, chúng ta đang kỷ niệm 50 năm ngày làn sóng người nhập cư đầu tiên đến đây", ông nói.

"Bánh mì là một trong nhiều câu chuyện thành công trong cộng đồng người Việt. Nó mang lại hương vị đặc biệt cho xã hội đa văn hóa của Australia", ông cho biết thêm.