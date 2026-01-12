Chánh văn phòng của Thủ tướng Israel bị thẩm vấn 13 tiếng, cấm xuất cảnh và liên lạc với ông Netanyahu

Tờ Time of Israel đưa tin, Tzachi Braverman - Chánh văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - đã được thả khỏi đồn cảnh sát vào tối 11/1 (giờ địa phương) sau khi bị thẩm vấn về cáo buộc cố gắng cản trở cuộc điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật từ Văn phòng Thủ tướng Israel cho tờ báo Bild (Đức).

Cảnh sát Israel cho biết vào sáng 11/1 rằng một trợ lý của Thủ tướng Netanyahu đã bị bắt giữ vì "nghi ngờ cản trở các thủ tục điều tra", nhưng không nêu tên ông Braverman.

Cuộc thẩm vấn do đơn vị điều tra tội phạm nghiêm trọng Lahav 433 của cảnh sát Israel tiến hành được cho là kéo dài khoảng 13 tiếng, và ông Braverman đã được thả với một số hạn chế, bao gồm lệnh cấm vào Văn phòng Thủ tướng Israel trong 15 ngày và cấm rời khỏi nước này trong 30 ngày.

Tzachi Braverman (giữa) - Chánh văn phòng của Thủ tướng Israel - đang nhìn vào điện thoại khi ngồi phía sau Thủ tướng Benjamin Netanyahu (trái) tại lễ kỷ niệm Ngày Jerusalem ở thủ đô Jerusalem, Israel, vào ngày 26/5/2025. Ảnh: Flash90

Theo trang tin Ynet (Israel), hạn chế thứ hai có thể gây khó khăn cho ông Braverman và có nguy cơ làm trì hoãn việc ông này nhậm chức Đại sứ Israel tại Vương quốc Anh - vị trí vẫn còn bỏ trống kể từ khi nhiệm kỳ của bà Tzipi Hotovely kết thúc vào tháng 9/2025.

Theo truyền thông Israel, những hạn chế tương tự cũng được áp đặt đối với Omer Mansour - người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Israel, người đã được triệu tập để thẩm vấn cùng với ông Braverman vào ngày 11/1.

Hai người này đã bị tạm giữ để thẩm vấn sau khi Eli Feldstein - cựu phát ngôn viên của Thủ tướng Netanyahu và nghi phạm chính trong vụ rò rỉ thông tin cho tờ Bild - cáo buộc hồi tháng trước rằng Chánh văn phòng Braverman biết về một cuộc điều tra bí mật về vụ rò rỉ thông tin mật nhiều tháng trước khi nó được công khai và đã đảm bảo với Feldstein rằng bản thân có thể ngăn chặn cuộc điều tra.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình công cộng Kan (Israel) hồi tháng trước, Feldstein cho biết Chánh văn phòng Braverman đã yêu cầu gặp mặt vào đêm khuya tại một bãi đậu xe ngầm trong trụ sở quân sự Kirya ở thành phố Tel Aviv, nơi ông Braverman thông báo với Feldstein rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã mở cuộc điều tra về vụ rò rỉ thông tin mật.

Theo cáo buộc, Chánh văn phòng Braverman đã nói với Feldstein rằng danh sách nghi phạm có liên quan đến cả những người ở Văn phòng Thủ tướng Israel và thúc giục Feldstein thông báo nếu có bất kỳ liên quan nào đến vụ việc, vì Braverman có thể "ngăn chặn nó". Theo Feldstein, người phát ngôn của văn phòng Mansour đã chứng kiến cuộc gặp này.

Sau cuộc phỏng vấn trên đài Kan, cảnh sát Israel đã mở cuộc điều tra về cáo buộc của Feldstein.

Theo Time of Israel, cuộc phỏng vấn với đài Kan là lần xuất hiện trước truyền thông đầu tiên của Feldstein kể từ khi bị bắt vào tháng 10/2024 và sau đó bị buộc tội cung cấp thông tin tình báo cho tờ Bild vào tháng trước đó. Tờ báo Đức đã công bố tài liệu mật đó như bằng chứng cho thấy Hamas không quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận trao đổi con tin với Israel để chấm dứt cuộc chiến nổ ra vào ngày 7/10/2023, khi nhóm vũ trang người Palestine này đột kích vào miền nam Israel và bắt cóc con tin.

Eli Feldstein - cựu phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Flash90

Hôm Chủ nhật, Feldstein đã bị cảnh sát triệu tập để đối chất trực tiếp với Chánh văn phòng Braverman, và theo kênh truyền hình Channel 12 (Israel), cuộc đối chất này chỉ kéo dài chưa đến 15 phút.

Theo báo cáo, trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai người, ông Braverman thừa nhận có thể đã diễn ra một cuộc gặp tại bãi đậu xe Kirya, nhưng phủ nhận việc từng cảnh báo Feldstein về một cuộc điều tra bí mật liên quan đến vụ rò rỉ thông tin.

Có thông tin cho cho rằng người phát ngôn của văn phòng Mansour cũng đã xác nhận việc tham dự cuộc gặp, nhưng khẳng định bản thân không nhớ nội dung cuộc thảo luận.

Jack Chen - luật sư của ông Braverman - xác nhận rằng thân chủ của mình đã được thả với các hạn chế bao gồm cấm liên lạc với Thủ tướng Netanyahu hoặc làm việc trong Văn phòng Thủ tướng Israel cũng như bị cấm rời khỏi nước này.

Theo Time of Israel, Feldstein cũng là nghi phạm trong vụ bê bối Qatargate, trong đó ông ta và Jonatan Urich - cố vấn truyền thông hàng đầu của Thủ tướng Netanyahu - bị nghi ngờ nhận tiền để lan truyền thông điệp ủng hộ Qatar cho các phóng viên, nhằm nâng cao hình ảnh của quốc gia vùng Vịnh này với vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán con tin giữa Israel và Hamas, trong khi hai ông này vẫn đang làm việc cho Thủ tướng Israel.

Kể từ khi Feldstein bị bắt lần đầu tiên vào năm ngoái, Văn phòng Thủ tướng Israel đã liên tục thay đổi lập trường về ông ta. Sau khi giữ khoảng cách với ông ta ở thời điểm ban đầu, khi rõ ràng rằng vị trợ lý này thực sự thân cận với Thủ tướng Netanyahu, Văn phòng Thủ tướng Israel đã chuyển sang gọi ông ta là một “người yêu nước”.

Tuy nhiên, kể từ khi Feldstein cáo buộc Thủ tướng Netanyahu và cố vấn Urich, Văn phòng Thủ tướng Israel lại quay lưng với ông ta, buộc tội Feldstein nói dối và khẳng định rằng Thủ tướng Netanyahu cùng các quan chức khác không hề biết về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.