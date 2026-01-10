Biên giới Campuchia - Thái Lan 'hạ nhiệt': Mỹ lập tức có động thái

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 9/1 đưa tin, Mỹ đã công bố gói viện trợ trị giá 45 triệu USD để hỗ trợ ổn định biên giới, phục hồi nhân đạo và ngăn ngừa tội phạm xuyên quốc gia sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, khi Washington tái khẳng định vai trò của mình trong việc giúp làm trung gian hòa giải và duy trì hòa bình dọc theo biên giới tranh chấp.

Thông báo này được đưa ra hôm 9/1 bởi ông Michael George DeSombre - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương - trong một cuộc họp báo trực tuyến được tổ chức từ Bangkok, nơi ông đang gặp gỡ các quan chức cấp cao của Thái Lan để thảo luận về việc thực hiện Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur.

Ông DeSombre cũng sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận với các quan chức Campuchia tại Phnom Penh vào ngày hôm nay (10/1).

Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến lễ ký kết Hiệp định Hòa bình giữa Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: Getty Images

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương cho biết Mỹ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn đạt được gần đây sau nhiều tuần giao tranh tái diễn ở biên giới Campuchia - Thái Lan và mô tả việc Thái Lan thả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ là một bước quan trọng hướng tới việc xây dựng lại lòng tin và đạt được hòa bình lâu dài.

Ông DeSombre đã nêu rõ sự can thiệp ngoại giao bền bỉ của Washington kể từ khi căng thẳng leo thang, bao gồm cả sự tham gia trực tiếp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio - những người đã kêu gọi cả hai bên ngừng giao tranh và tiến hành đối thoại. Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với ASEAN, đặc biệt là Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán ngừng bắn và các cuộc thương lượng tiếp theo.

Theo ông DeSombre, sự can thiệp ngoại giao mang tính quyết định của Mỹ vào ngày 26/7/2025 đã khiến Campuchia và Thái Lan cử phái đoàn đến Malaysia trong vòng 24 giờ, dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 28/7. Các nỗ lực ngoại giao tiếp theo tập trung vào việc giám sát việc tuân thủ, giải quyết các vi phạm và củng cố các cam kết thông qua các cơ chế như Ủy ban Biên giới Chung (GBC) và một thỏa thuận quan sát tạm thời của ASEAN.

Bất chấp những thách thức mới xuất hiện vào cuối năm ngoái, bao gồm các vụ bạo lực và sự cố bom mìn mới, ông DeSombre cho biết áp lực liên tục của Mỹ và sự phối hợp với các đối tác ASEAN đã dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn khác giữa Campuchia và Thái Lan vào ngày 27/12 thông qua cơ chế GBC.

Một ngôi nhà ở tỉnh Surin, Thái Lan, bị phá hủy trong cuộc tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia vào ngày 11/12/2025. Ảnh: Khmer Times

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương cho biết Mỹ vẫn cam kết hỗ trợ cả hai chính phủ trong việc thực hiện Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur và hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng lâu dài cho người dân hai nước.

“Để giúp đạt được điều này, tôi tự hào thông báo rằng chúng tôi sẽ cung cấp 15 triệu USD cho việc ổn định biên giới nhằm giúp các cộng đồng phục hồi và hỗ trợ những người di tản, 10 triệu USD cho các hoạt động rà phá bom mìn và vật liệu nổ chưa phát nổ, và 20 triệu USD cho các sáng kiến giúp cả hai nước chống lại các hoạt động lừa đảo và buôn bán ma túy, cùng nhiều chương trình khác”, ông DeSombre tuyên bố.

Ông nói thêm rằng việc lập lại hòa bình dọc biên giới Campuchia - Thái Lan mở ra những cơ hội mới cho sự tham gia sâu rộng hơn của Mỹ với cả hai nước trong việc thúc đẩy ổn định khu vực và xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương an toàn hơn, mạnh mẽ hơn và thịnh vượng hơn.