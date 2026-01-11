Israel chuẩn bị khởi động chiến dịch trên bộ quy mô lớn mới tại Dải Gaza

Theo các báo cáo truyền thông, phía Israel đã xây dựng kế hoạch cho một chiến dịch trên bộ tại Dải Gaza, đặc biệt nhằm vào chính thành phố Gaza, và việc thực hiện dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3.

Bộ chỉ huy quân sự Israel đang tìm cách mở rộng vùng kiểm soát vượt ra ngoài cái gọi là "đường ranh giới màu vàng", hiện đang bao phủ khoảng 53% vùng đất này.

Ngoài ra như một phần của công tác chuẩn bị, Israel đã hạn chế quyền tiếp cận của một số tổ chức nhân đạo vào Dải Gaza, khiến một số phái bộ có nguy cơ phải tạm ngừng hoạt động.

Việc thực hiện bản kế hoạch phụ thuộc trực tiếp vào lập trường của chính quyền Tổng thống Donald Trump, vốn trước đó đã khởi xướng việc thành lập một "Hội đồng Hòa bình" đặc biệt để giải quyết xung đột.

Phía Mỹ kiên quyết theo đuổi giai đoạn thứ hai của kế hoạch hòa bình, trong đó bao gồm việc giải giáp hoàn toàn Hamas.

Trong bối cảnh những sự kiện này, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng Israel sẽ không nhượng bộ thêm về mặt chính trị nếu thiếu sự đảm bảo thực sự về việc giải tán cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas.

Lực lượng Phòng vệ Israel đã phát động một chiến dịch trên bộ tại một số khu vực ở Dải Gaza như một phần của giai đoạn khởi đầu Chiến dịch Xe ngựa của Gideon.

Hiện nay nhóm vũ trang Palestine đang xây dựng lại các cơ sở của mình - đường hầm, kho chứa và vũ khí - một phần nhờ vào sự hỗ trợ vật chất từ bên ngoài. Mặt khác, Israel tuyên bố rằng một giải pháp chính trị vẫn không thể đạt được cho đến khi Hamas đồng ý với các đảm bảo giải trừ vũ khí hiệu quả.

Trước đó, các đại diện của phong trào Hamas đã chính thức thông báo cho đặc phái viên Mỹ Stephen Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Jared Kushner về việc chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn hiện tại.

Ngoài ra, các phần tử cực đoan tuyên bố sẵn sàng cho một giai đoạn xung đột mới nếu Israel không đáp ứng các yêu cầu của họ về việc rút quân và đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Vào tháng 11 năm 2025, một lực lượng dân quân mới được thành lập ở Dải Gaza dưới sự lãnh đạo của cựu quan chức an ninh Palestine Shuki Abu-Nasir. Đơn vị này hoạt động ở phía đông của Khan Yunis, hiện đang do Israel kiểm soát.