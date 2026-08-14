Cơ quan chức năng phát hiện một lượng tiền lớn nằm dưới gầm giường của người đàn ông này.

Tháng 3, một thẩm phán tại Ontario, Canada đã cho phép chính quyền thu giữ gần 200.000 USD (5,2 tỷ VNĐ) tiền mặt được phát hiện dưới gầm giường của một người đàn ông ở thành phố Mississauga. Thẩm phán cho rằng số tiền này có khả năng bắt nguồn từ một đường dây cờ bạc bất hợp pháp chứ không phải là tiền tiết kiệm hợp pháp.

Kellesis, một công nhân xây dựng đã nghỉ hưu, là một trong hàng chục người bị truy tố trong chiến dịch Hobart. Đây là chiến dịch điều tra quy mô lớn mà cảnh sát khi đó cho biết đã triệt phá một đường dây cờ bạc ngầm, được cho là cung cấp khoảng 160 triệu USD cho các chi nhánh của băng đảng Hells Angels.

Tuy nhiên, vụ án hình sự sau đó bị đình chỉ do các công tố viên tại tòa án Brampton không thể xử lý khối lượng chứng cứ khổng lồ trong thời hạn luật định.

Sau đó, Tổng chưởng lý Ontario sử dụng các quy định về tịch thu tài sản dân sự để yêu cầu thu giữ số tiền và các tài sản khác liên quan đến cuộc điều tra.

Trong số tài sản bị yêu cầu tịch thu có 20.000 USD trong một túi đeo hông, 1.910 USD trong một chiếc quần jeans và 250.000 USD trong một túi quà được giấu dưới gầm giường tại nhà Kellesis. Tổng số tiền là gần 272.000 USD (7,1 tỷ VNĐ).

Các điều tra viên cho biết đã theo dõi Kellesis và phát hiện người này gần như ngày nào cũng xuất hiện tại địa điểm được cho là sòng bạc bất hợp pháp.

Tại phiên tòa, Kellesis nói ông chỉ thỉnh thoảng đến địa điểm này để giao lưu và chơi trò chơi điện tử Clash of Clans trên máy tính bảng.

Thẩm phán Dineen bác bỏ lời giải thích này, cho rằng không thể tin rằng Kellesis dành nhiều giờ tại địa điểm này gần như mỗi ngày chỉ để giao lưu hoặc chơi game mà hoàn toàn không biết có hoạt động cờ bạc diễn ra.

Theo phán quyết, bằng chứng cho thấy đây rõ ràng là một địa điểm tổ chức cờ bạc với nhiều dấu hiệu liên quan đến hoạt động này, khiến lập luận của Kellesis trở nên thiếu thuyết phục.

Tòa án chấp nhận bằng chứng cho thấy 75.000 USD trong số tiền bị thu giữ là khoản tiết kiệm hợp pháp của mẹ và chị gái Kellesis, không liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

"Xét trên cơ sở xác suất, tôi chấp nhận 75.000 USD trong số tiền bị thu giữ là khoản tiết kiệm hợp pháp của bà Kellesis và không liên quan đến hoạt động bất hợp pháp," thẩm phán Dineen cho biết.

Theo đó, khoản tiền này được trả lại cho mẹ của Kellesis, trong khi phần còn lại, gần 200.000 USD, sẽ được sung công.