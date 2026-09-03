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Phát hiện hàng loạt cá lạ sau lũ quét ở Nepal

Chi Chi
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Một số dân địa phương ở Ấn Độ đã xuất hiện các triệu chứng khó chịu do ăn các loài cá này.

Chính quyền bang Bihar (Ấn Độ) vừa đưa ra cảnh báo yêu cầu người dân tuyệt đối không ăn các loại cá không rõ nguồn gốc tràn vào theo đợt lũ từ Nepal, sau khi một số dân địa phương xuất hiện các triệu chứng khó chịu do ăn phải loài cá này.

Tờ The Indian Express đưa tin, khi trận lũ lớn tại Nepal khiến dòng nước cuồn cuộn đổ vào bang Bihar, nhiều địa phương trong bang đã phát hiện các loài cá ngoại lai không rõ nguồn gốc.

- Ảnh 1.

Nhiều video lan truyền trên X cho thấy hình ảnh các loài cá lạ xuất hiện tại bang Bihar

Cơ quan Nguồn lợi Ngành sữa, Động vật và Thủy sản (AFRD) bang Bihar phát đi thông báo cho biết, những con cá lạ này bị cuốn trôi từ các ao, sông, hồ, hồ chứa và có thể đã tiếp xúc trong thời gian dài với nước thải sinh hoạt từ cống rãnh, xác động vật cùng các chất phân hủy. Điều này làm tăng cao nguy cơ lây nhiễm các loại vi khuẩn, virus và nấm.

AFRD nhấn mạnh: "Việc ăn những loài cá này có hại cho sức khỏe". Cơ quan này khuyến cáo người dân nên tránh xa tuyệt đối việc ăn bất kỳ loại cá nào đánh bắt từ nước lũ cho đến khi môi trường thiên tai khôi phục bình thường, các chất ô nhiễm tự nhiên và mầm bệnh suy giảm. Đây được xem là "biện pháp phòng ngừa" quan trọng nhất vào lúc này.

AFRD cũng lưu ý, nếu sau khi ăn xuất hiện các triệu chứng bất thường như nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, chóng mặt hoặc khó thở, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám chữa trị. Ngay khi phát hiện các loài cá lạ xuất hiện, cần chủ động báo cáo cho cán bộ thủy sản hoặc cơ quan hành chính địa phương.

Nguồn: The Indian Express

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Tags

Nepal

cá lạ

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