Phát hiện hang động xuyên núi ở nước láng giềng Việt Nam, du khách phải đi thuyền hơn 7 km trong bóng tối

Ẩn giữa vùng núi đá vôi ở nước láng giềng Việt Nam, hang động đặc biệt này đưa du khách vào hành trình kéo dài phần lớn trong bóng tối.

Hang động dài 7,5 km xuyên qua cả một dãy núi

Hang động nằm sâu giữa những dãy núi đá vôi ở tỉnh Khammouane, miền Trung Lào, thoạt nhìn không khác nhiều so với những thắng cảnh tự nhiên khác trong khu vực. Tuy nhiên, điều đặc biệt chỉ thực sự xuất hiện khi du khách bước xuống một chiếc thuyền nhỏ và bắt đầu tiến vào bên trong.

Hang động nằm sâu giữa những dãy núi đá vôi ở tỉnh Khammouane, miền Trung Lào, thoạt nhìn không khác nhiều so với những thắng cảnh tự nhiên khác trong khu vực. (Ảnh: Alden Anderson)

Ánh sáng từ cửa hang nhanh chóng lùi lại phía sau. Càng đi sâu, không gian xung quanh càng tối, trong khi con thuyền tiếp tục men theo dòng sông chảy xuyên qua lòng núi. Đèn pin hoặc đèn đội đầu gần như trở thành nguồn sáng duy nhất giúp du khách quan sát những khối đá vôi và nhũ đá hiện ra giữa bóng tối.

Điều đáng nói, đây không phải hành trình chỉ kéo dài vài trăm mét. Muốn đi xuyên qua toàn bộ khu vực này, du khách phải ngồi thuyền trên tuyến sông ngầm dài hơn 7 km.

Điểm đến đặc biệt đó chính là hang Kong Lor, một trong những thắng cảnh tự nhiên nổi tiếng nhất của tỉnh Khammouane.

Ẩn giữa vùng núi đá vôi ở nước láng giềng Việt Nam, hang động đặc biệt này đưa du khách vào hành trình kéo dài phần lớn trong bóng tối. (Ảnh: Adventure)

Theo trang du lịch quốc gia Lào, Kong Lor là một đường hầm đá vôi tự nhiên dài khoảng 7,5 km, được hình thành bởi dòng sông Hinboun chảy xuyên qua núi. Dòng nước vẫn tiếp tục chảy qua hang quanh năm.

Quy mô bên trong Kong Lor cũng khiến nhiều người bất ngờ. Có những đoạn hang rộng tới khoảng 90 m, trong khi trần hang có nơi cao khoảng 100 m. Dòng sông xuyên qua phần lớn chiều dài hang, tạo thành một tuyến đường tự nhiên nối hai phía của dãy núi.

Khác với những hang động mà du khách chủ yếu khám phá bằng cách đi bộ, trải nghiệm đặc trưng tại Kong Lor lại diễn ra trên mặt nước.

Những chiếc thuyền nhỏ đưa khách từ cửa hang tiến dần vào khu vực gần như tối hoàn toàn. Visit Laos cho biết hành trình bằng thuyền bên trong kéo dài khoảng một giờ và du khách được khuyến cáo mang theo nguồn sáng mạnh để quan sát không gian xung quanh.

Ở một số vị trí, khách có thể rời thuyền để quan sát những khu vực nhũ đá được chiếu sáng. (Ảnh: Adventure)

Lonely Planet cũng từng xếp trải nghiệm đi thuyền qua Kong Lor vào nhóm những hoạt động phiêu lưu đáng chú ý tại Lào. Trong phần lớn hành trình, ánh sáng chủ yếu đến từ đèn của người lái thuyền và đèn pin của du khách. Ở một số vị trí, khách có thể rời thuyền để quan sát những khu vực nhũ đá được chiếu sáng.

Sau nhiều kilomet di chuyển trong bóng tối, ánh sáng tự nhiên bắt đầu xuất hiện trở lại ở đầu bên kia của hang. Tuyến sông xuyên núi dẫn tới khu vực làng Natane, tạo nên cảm giác như vừa đi xuyên qua một dãy núi để bước sang một thung lũng khác.

Hang động từng là "con đường" của người dân địa phương

Điều thú vị là Kong Lor không chỉ được biết đến sau khi trở thành điểm tham quan.

Theo trang du lịch chính thức tỉnh Khammouane, trong nhiều thế hệ, hang động này từng đóng vai trò như một tuyến đi lại quan trọng giữa làng Kong Lor và làng Natane. Người dân sử dụng những chiếc thuyền nhỏ để đi xuyên hang, vận chuyển hàng hóa và sang thăm nhau.

Điều đó đồng nghĩa con sông tối nằm sâu dưới lòng núi mà ngày nay du khách xem là một trải nghiệm khám phá đặc biệt từng là một phần trong đời sống thường ngày của người dân địa phương.

Hiện Kong Lor nằm trong khu vực Vườn quốc gia Phu Hin Bun, huyện Khoun Kham, tỉnh Khammouane. (Ảnh: Visit Laos)

Hiện Kong Lor nằm trong khu vực Vườn quốc gia Phu Hin Bun, huyện Khoun Kham, tỉnh Khammouane. Theo cơ quan du lịch địa phương, hang cách thành phố Thakhek khoảng 198 km. Dịch vụ thuyền và hướng dẫn tại điểm đến cũng tạo nguồn thu trực tiếp cho cộng đồng xung quanh.

Kong Lor đồng thời là một trong những điểm nổi bật của "Thakhek Loop" - cung đường khám phá nổi tiếng tại Khammouane. Trang du lịch địa phương mô tả hành trình qua Kong Lor là điểm nhấn của tuyến này, khi thuyền đi xuyên hoàn toàn qua khối núi đá vôi trước khi tới Natane.

Thời điểm nào thích hợp để khám phá hang động Kong Lor?

Theo Khammouane Tourism, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 được xem là thời gian thuận lợi nhất để tới Kong Lor vì mực nước phù hợp và điều kiện di chuyển ổn định hơn. Trong mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, cảnh quan xung quanh xanh hơn nhưng mực nước trong khu vực có thể dâng cao.

Du khách được khuyến cáo chuẩn bị giày có khả năng chịu nước, quần áo nhanh khô, đèn đội đầu và luôn mặc áo phao khi đi thuyền. Website du lịch tỉnh Khammouane hiện niêm yết thời gian hoạt động từ 8 giờ đến 17 giờ và giá vé dành cho khách nước ngoài ở mức 250.000 kip/người; mức phí có thể thay đổi tùy thời điểm.

Trong hơn 7 km, ánh sáng bên ngoài gần như biến mất, những vách đá khổng lồ lần lượt hiện lên dưới ánh đèn, trước khi cửa hang ở phía bên kia xuất hiện. (Ảnh: Tourism Laos)

Không có những công trình nhân tạo đồ sộ hay cảnh quan quen thuộc thường thấy tại các điểm du lịch nổi tiếng, sức hút của Kong Lor đến từ chính trải nghiệm đi xuyên qua một ngọn núi theo dòng sông tự nhiên.

Trong hơn 7 km, ánh sáng bên ngoài gần như biến mất, những vách đá khổng lồ lần lượt hiện lên dưới ánh đèn, trước khi cửa hang ở phía bên kia xuất hiện. Chính hành trình đặc biệt này đã biến Kong Lor thành một trong những hang động đáng chú ý nhất đối với những du khách muốn khám phá một góc ít được biết đến của đất nước Lào.

Theo Tourism Laos, Visit Laos, Khammouane Tourism, Lonely Planet