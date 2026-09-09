Đặc sản khiến nhiều người Việt nhìn đã ngại, khách Tây thử một miếng rồi khen ngon như bỏng ngô

Món đặc sản với nguyên liệu còn ngoe nguẩy khiến vị khách Australia có phần lo lắng, nhưng phản ứng sau miếng đầu tiên lại hoàn toàn khác.

Đặc sản khiến khách Tây bồn chồn khi tận mắt nhìn nguyên liệu

Món đặc sản với những con sâu trắng muốt, béo tròn bò nhung nhúc bên trong một đốt tre vừa được chặt ra có thể khiến không ít người chùn bước trước ý nghĩ đưa chúng lên bàn ăn. Thế nhưng với Andrew Fraser, một vị khách Australia đang sinh sống tại Việt Nam, trải nghiệm này lại đem tới cảm giác hoàn toàn khác sau khi món ăn được chế biến.

Theo VietnamNet, Andrew Fraser là nhà sáng tạo nội dung về du lịch, thường xuyên khám phá những món ăn và nét văn hóa tại nhiều vùng của Việt Nam. Trong một chuyến tới Mù Cang Chải, anh có cơ hội theo chân người dân bản địa vào rừng tìm sâu tre, loại nguyên liệu được xem là món ngon không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy.

Món đặc sản với những con sâu trắng muốt, béo tròn bò nhung nhúc bên trong một đốt tre vừa được chặt ra có thể khiến không ít người chùn bước trước ý nghĩ đưa chúng lên bàn ăn. (Ảnh: Andrew Fraser)

Để tìm sâu tre, Andrew tới nhà một người dân bản địa và được hướng dẫn cách nhận biết những cây tre có sâu sinh sống bên trong.

Khi một khúc tre được bổ ra, hàng loạt con sâu màu trắng, thân mềm và béo tròn bắt đầu bò lúc nhúc. Cảnh tượng trước mắt khiến vị khách Australia không giấu được vẻ bất ngờ.

Dù trước đó từng ăn một số loại côn trùng, Andrew thừa nhận vẫn cảm thấy bồn chồn khi tận mắt nhìn thấy số lượng lớn sâu tre trong một đốt cây nhỏ. Sự hào hứng muốn thử món ăn của anh thậm chí giảm đi đáng kể trong lúc thu hoạch.

Sâu sau đó được đem về sơ chế và rang trên chảo. Khi gần chín, người chế biến nêm gia vị rồi thêm lá chanh thái nhỏ để tạo mùi thơm.

Chỉ sau những miếng đầu tiên, Andrew lập tức bất ngờ vì món ăn thơm và dễ ăn hơn những gì anh hình dung. (Ảnh: Andrew Fraser)

Nếu những con sâu còn sống khiến Andrew có phần dè chừng thì món ăn sau khi hoàn thành lại tạo cảm giác khác hẳn. Anh cho rằng sâu tre rang trông hấp dẫn và "đỡ đáng sợ" hơn nhiều.

Vị khách quyết định nếm thử.

Chỉ sau những miếng đầu tiên, Andrew lập tức bất ngờ vì món ăn thơm và dễ ăn hơn những gì anh hình dung. Anh nhận xét hương vị khiến mình liên tưởng tới bỏng ngô nhưng đậm đà hơn, đồng thời cho rằng sâu tre rang thậm chí còn hợp khẩu vị hơn món châu chấu rang mà anh từng thử trước đó.

Món ăn của người vùng cao không phải ai cũng dám thử

Sâu tre còn được gọi là sâu măng hoặc sùng tre, là loại ấu trùng sinh sống trong thân tre. Chúng có màu trắng, thân mềm và thường xuất hiện thành từng đàn bên trong các đốt cây.

Theo VnExpress, sâu tre từ lâu đã xuất hiện trong ẩm thực của người Thái ở vùng Tây Bắc. Người đi rừng có kinh nghiệm có thể nhận biết cây bị sâu trú ngụ dựa vào sự phát triển bất thường của thân và ngọn tre.

Sâu tre còn được gọi là sâu măng hoặc sùng tre, là loại ấu trùng sinh sống trong thân tre. (Ảnh: Facebook)

Cách chế biến cũng không quá cầu kỳ. Ngoài rang, sâu tre có thể được hấp hoặc chao qua dầu nóng. Do bản thân nguyên liệu có vị béo, người dân có thể ăn kèm nước chấm có vị chua để cân bằng hương vị.

Ở một số nơi, sâu tre còn được biến tấu thành các món như xào măng, chiên giòn hoặc kết hợp với những nguyên liệu quen thuộc của vùng cao.

Ở một số nơi, sâu tre còn được biến tấu thành các món như xào măng, chiên giòn hoặc kết hợp với những nguyên liệu quen thuộc của vùng cao. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Điểm khiến món đặc sản này gây ấn tượng mạnh lại chính là sự đối lập giữa trước và sau khi chế biến. Khi còn sống, hàng chục con sâu liên tục ngọ nguậy có thể khiến người chưa quen cảm thấy ngại. Nhưng khi rang chín, thân sâu chuyển màu vàng, phần bên ngoài săn lại trong khi bên trong vẫn có vị béo, bùi.

Trong chuyến đi, Andrew còn được người chủ nhà chia sẻ rằng sâu tre thường được dùng để tiếp đãi khách quý hoặc bạn bè thân thiết. Chi tiết này khiến vị khách Australia càng ấn tượng bởi phía sau món ăn có vẻ ngoài khác lạ còn là cách người địa phương thể hiện sự hiếu khách.

Đến Mù Cang Chải, du khách có thể trải nghiệm gì?

Nơi Andrew thưởng thức món sâu tre là Mù Cang Chải, vùng đất hiện thuộc tỉnh Lào Cai và nổi tiếng với ruộng bậc thang trải dài trên các sườn núi.

Theo hệ thống Di sản văn hóa tỉnh Lào Cai, khu ruộng bậc thang Mù Cang Chải đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, với vùng bảo vệ rộng hơn 850ha thuộc các xã Mù Cang Chải, Púng Luông và Lao Chải hiện nay.

Mù Cang Chải nổi tiếng với ruộng bậc thang trải dài trên các sườn núi. (Ảnh: PYS Travel)

Nếu tới đây vào mùa thu, du khách có thể ngắm những thửa ruộng chuyển sang màu vàng rực. Theo VietnamPlus, khoảng tháng 9 đến đầu tháng 10 hằng năm là thời điểm Mù Cang Chải bước vào mùa lúa chín và thu hút đông du khách. Năm 2026, địa phương tiếp tục tổ chức Lễ hội Mùa Vàng với nhiều hoạt động văn hóa và du lịch.

Một số điểm thường được kết hợp trong hành trình gồm đèo Khau Phạ, khu vực La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và những điểm ngắm ruộng bậc thang nổi tiếng như đồi Mâm Xôi. Du khách thích trải nghiệm mạnh hơn có thể tìm hiểu hoạt động dù lượn "Bay trên mùa vàng" tại khu vực đèo Khau Phạ vào mùa lễ hội.

Tới Mù Cang Chải, du khách có thể thử xôi nếp nương, măng đắng, thịt lợn đen nướng, cá suối nướng, cải mèo và cốm Tú Lệ. (Ảnh: FPT)

Về ẩm thực, ngoài sâu tre, VnExpress gợi ý khách tới Mù Cang Chải có thể thử xôi nếp nương, măng đắng, thịt lợn đen nướng, cá suối nướng, cải mèo và cốm Tú Lệ.

Với Andrew, món ăn khiến anh bồn chồn khi vừa nhìn thấy nguyên liệu cuối cùng lại trở thành một trong những trải nghiệm đáng nhớ. Từ những con sâu còn ngoe nguẩy trong thân tre tới lời khen "ngon như bỏng ngô" sau miếng đầu tiên, món đặc sản này cho thấy đôi khi vẻ ngoài và hương vị thực tế có thể đem tới hai cảm giác hoàn toàn trái ngược.

Theo VietnamPlus; VnExpress; VietnamNet; Cổng thông tin tỉnh Lào Cai