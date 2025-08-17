Phát hiện gà lôi trắng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống

Sáng 16/8, ông Võ Minh Sơn, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, cho biết, suốt nhiều tháng, cán bộ thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đã bám rừng, vượt suối, dò tìm dấu vết của gà lôi trắng ( Lophura nycthemera) .

“Gà lôi trắng là loài chỉ thị cho hệ sinh thái rừng ít bị tác động. Sự hiện diện hay biến mất của chúng phản ánh sức khỏe của cả hệ sinh thái rừng. Việc phát hiện gà lôi trắng là tin vui, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng chúng ta phải hành động nhanh chóng để bảo vệ loài chim quý này”, ông Sơn chia sẻ.

Gà lôi trắng được phát hiện thông qua bẫy ảnh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống

Theo ông Sơn, để ghi lại hình ảnh chân thật nhất về gà lôi trắng, các cán bộ đã leo dốc, lội suối cả ngày để tìm vị trí đặt bẫy ảnh. Sau 3 tháng, khi kiểm tra bẫy ảnh, nhìn thấy hình gà lôi trắng rõ nét, ai cũng vỡ òa sung sướng.

“Việc ghi nhận gà lôi trắng ngoài tự nhiên rất khó khăn do chúng cực kỳ cảnh giác. Thời điểm tốt nhất để quan sát là sáng sớm hoặc chiều tối, đặc biệt vào mùa sinh sản. Những bức ảnh không chỉ là bằng chứng sống động về sự hiện diện của gà lôi trắng tại Pù Huống mà còn cho thấy vẻ đẹp kiêu sa của chúng”, ông Sơn nói.

Gà lôi trắng thường sống ở rừng hỗn giao gỗ, tre, nứa, độ cao 300 - 1.200m.

Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cho biết, gà lôi trắng thường sống ở rừng hỗn giao gỗ, tre, nứa, độ cao 300 - 1.200m. Loài này phân bố từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ của Việt Nam, đặc biệt tại các khu bảo tồn ít bị tác động.

Gà lôi trắng từng thuộc nhóm IB (nghiêm cấm khai thác thương mại) và hiện được xếp nhóm IIB theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

Ngoài giá trị bảo tồn, loài chim này còn có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, tình trạng nuôi nhốt và buôn bán trái phép đang đe dọa quần thể gà lôi trắng ngoài tự nhiên.

Để bảo vệ loài động vật quý hiếm này, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường tuần tra, tháo gỡ bẫy, giám sát quần thể bằng bẫy ảnh, kiểm soát nguồn gốc nuôi nhốt và đẩy mạnh truyền thông giáo dục cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống hiện có khoảng 300 loài chim thuộc 65 họ, 18 bộ - chiếm gần 30% tổng số loài chim ở Việt Nam. Trong đó, có 48 loài chim quý hiếm, gồm 7 loài trong Sách đỏ Việt Nam, 12 loài trong Danh lục đỏ IUCN và 6 loài được liệt kê vào nhóm các loài chim nguy cấp, quý hiếm cần ưu tiên bảo tồn.