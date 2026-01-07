Phát hiện điểm rất bất thường khi đang tìm kiếm máy bay MH370

Những người theo dõi hành trình tìm kiếm chuyến bay MH370 tin rằng họ đã phát hiện những hành vi bất thường từ một tàu trục vớt.

Đã gần 12 năm trôi qua kể từ khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích trong hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, tạo nên một trong những bí ẩn lớn nhất của hàng không hiện đại. Tổng cộng 239 người gồm 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay đều được cho là đã thiệt mạng. Vô số cuộc tìm kiếm đã diễn ra trong nhiều năm qua, nhưng các điều tra viên chỉ có thể xác định khu vực chung mà họ tin rằng máy bay đã rơi là ở phía Nam Ấn Độ Dương và thu hồi được một lượng nhỏ mảnh vỡ.

Cuộc tìm kiếm mới nhất nhằm định vị chiếc máy bay mất tích đã bắt đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 2025, với sự tham gia của công ty robot hàng hải Ocean Infinity và chính phủ Malaysia. Hoạt động này dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng 55 ngày. Các tàu tham gia cuộc tìm kiếm lần này dự kiến sẽ rà soát hơn 15.000 km vuông trên Ấn Độ Dương ngoài khơi bờ biển Úc bằng cách sử dụng một loạt thiết bị chuyên dụng, bao gồm máy bay không người lái dưới nước và các phương tiện lặn.

Mặc dù cả Ocean Infinity và chính phủ Malaysia đều chưa đưa ra bản cập nhật chính thức nào, nhưng những người săn tìm dấu vết nghiệp dư tin rằng họ đã nhận thấy điều gì đó lạ lùng. Một video được chia sẻ trên YouTube bởi tài khoản tiếng Pháp gilchecksix đã tiết lộ các mẫu tìm kiếm bất thường được báo cáo từ những con tàu. Người thuyết minh giải thích rằng trong 24 giờ qua, tính đến ngày 5 tháng 1, ông nhận thấy tàu đang kiểm tra một khu vực rất cụ thể trong bán kính tìm kiếm rộng lớn. Ông lưu ý hành vi này khá bất thường đối với hầu hết các tàu tìm kiếm cứu nạn thông thường.

Người khám phá nghiệp dư nhận thấy tàu đang kiểm tra một khu vực rất cụ thể

Ông suy đoán rằng liệu điều này có nghĩa là các đội tìm kiếm đã tìm thấy một khu vực mà họ muốn điều tra sâu hơn và đã quay lại với một phương tiện vận hành từ xa (ROV) để kiểm tra lại hay không. Theo Air Live, các phương tiện ROV được sử dụng khi các điều tra viên muốn có được những bức ảnh có độ phân giải cao về các khu vực đáng chú ý mà phương tiện dưới nước tự hành (AUV) đã tìm thấy trước đó.

Người này cũng chỉ ra khoảng cách 4 ngày giữa đợt tìm kiếm AUV ban đầu và đợt kiểm tra bằng ROV, điều này cho thấy con tàu có thể đã phát hiện ra thứ gì đó cần khám phá thêm sau khi phân tích dữ liệu. Vị trí này cũng trùng khớp với khu vực mà nhà điều tra Jean-Luc Marchand từng gợi ý rằng máy bay có thể đã lao xuống biển. Tuy nhiên, ông làm rõ rằng những nhận xét của mình chỉ là suy đoán và chưa được xác nhận bởi phía công ty hay chính phủ.

Quan sát này được đưa ra khi Ismail Hamad, kỹ sư trưởng tại Egypt Air, lên tiếng về cuộc điều tra. Ông tin rằng máy bay nằm trong một hành lang ngay gần bờ biển phía Tây nước Úc. Ông chia sẻ với tờ The Express rằng đây không phải là phỏng đoán mà là một tất yếu về mặt kỹ thuật nếu tuân theo các nguyên tắc cơ bản của hàng không. Ông nói thêm rằng chiếc máy bay có thể được tìm thấy nếu các nhà điều tra theo dõi sự sai lệch giữa cực Bắc từ tính của la bàn máy bay và cực Bắc thực của Trái Đất.

Hiện tại phía truyền thông đã liên hệ với Ocean Infinity để chờ phản hồi chính thức về vấn đề này.

Nguồn: Ladbible