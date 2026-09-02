Phát hiện "con vật khổng lồ" trên bãi biển Sầm Sơn đúng dịp 2/9, hàng nghìn du khách chú ý

Giữa kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa bất ngờ xuất hiện những hình ảnh lạ mắt khiến đông đảo du khách đang vui chơi ven biển phải ngước nhìn.

"Con vật khổng lồ" khiến du khách ngước nhìn

Chiều 31/8, bãi biển Sầm Sơn trở nên nhộn nhịp khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về tắm biển, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Giữa khung cảnh đông vui ấy, sự xuất hiện của những "con vật khổng lồ" trên bầu trời nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Giữa kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa bất ngờ xuất hiện những hình ảnh lạ mắt khiến đông đảo du khách đang vui chơi ven biển phải ngước nhìn. (Ảnh: Tiền Phong)

Theo ghi nhận của Tiền Phong, sau chuỗi ngày mưa kéo dài, thời tiết tại Sầm Sơn khá oi bức. Từ hơn 16 giờ, lượng người xuống biển giải nhiệt tăng nhanh. Du khách trải dài dọc bờ biển thay vì tập trung tại một khu vực, tạo nên khung cảnh sôi động đặc trưng của phố biển trong những ngày nghỉ lễ.

Không chỉ biển xanh và những bãi cát đông người, điều khiến nhiều du khách chú ý là hàng loạt hình thù khổng lồ xuất hiện trên bầu trời.

Giữa khung cảnh đông vui ấy, sự xuất hiện của những "con vật khổng lồ" trên bầu trời nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. (Ảnh: Tiền Phong)

Thực chất, đây là những cánh diều nghệ thuật có kích thước lớn, nhiều màu sắc và hình dáng đặc biệt được trình diễn trong khuôn khổ Festival Diều Sầm Sơn năm 2026. Nhìn từ xa, một số chiếc diều mang hình dáng các loài vật khiến người xem có cảm giác như những "con vật khổng lồ" đang bay phía trên bãi biển.

Sự kiện mang chủ đề "Bay cùng gió biển Sầm Sơn", diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9. Theo Báo Thanh Hóa, đây là lần đầu tiên Festival Diều được tổ chức tại Thanh Hóa, trở thành một trong những hoạt động đáng chú ý phục vụ người dân và du khách dịp Quốc khánh.

Đây là những cánh diều nghệ thuật có kích thước lớn, nhiều màu sắc và hình dáng đặc biệt được trình diễn trong khuôn khổ Festival Diều Sầm Sơn năm 2026. (Ảnh: Tiền Phong)

Những cánh diều đủ hình dáng liên tục chuyển động theo gió biển khiến nhiều người dừng chân quan sát, chụp ảnh. Giữa các cánh diều nhiều màu sắc còn nổi bật hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng cỡ lớn tung bay trên nền trời.

Một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ với Tiền Phong rằng gia đình anh thường về Sầm Sơn vào các kỳ nghỉ để tắm biển và thưởng thức hải sản. Năm nay, việc xuất hiện thêm lễ hội diều cùng nhiều hoạt động nghệ thuật dịp 2/9 mang đến trải nghiệm mới so với những chuyến đi trước.

Sầm Sơn thêm nhiều trải nghiệm dịp Quốc khánh

Festival Diều không phải hoạt động duy nhất được tổ chức tại Sầm Sơn trong kỳ nghỉ năm nay.

Sầm Sơn triển khai nhiều chương trình kỳ vọng giúp du khách có thêm lựa chọn ngoài tắm biển. (Ảnh: PYS Travel)

Theo kế hoạch, địa phương triển khai chuỗi chương trình gồm hoạt động nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa tối 1/9, khai trương không gian văn hóa, đi bộ, chợ đêm và không gian trải nghiệm ngư nghiệp trên bờ. Những hoạt động này được kỳ vọng giúp du khách có thêm lựa chọn ngoài tắm biển.

Báo Thanh Hóa cho biết địa phương cũng đang phát triển các trải nghiệm gắn với đời sống làng chài. Chương trình "Chạm nhịp sống làng chài Sầm Sơn" đưa du khách tiếp cận những hoạt động quen thuộc của cư dân miền biển như kéo lưới, khám phá chợ cá, chế biến và thưởng thức hải sản. Đây cũng là hướng đi nhằm kéo dài mùa du lịch, thay vì để Sầm Sơn chỉ đông khách vào cao điểm mùa hè.

Chương trình "Chạm nhịp sống làng chài Sầm Sơn" đưa du khách tiếp cận những hoạt động quen thuộc của cư dân miền biển. (Ảnh: Crystal Bay)

Lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cho biết địa phương đặt mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách trong năm 2026, doanh thu gần 19.000 tỷ đồng. Riêng kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, lượng khách dự kiến đạt khoảng 350.000 lượt.

Đến Sầm Sơn có thể kết hợp tham quan đâu?

Ngoài tắm biển và tham gia những hoạt động dịp lễ, du khách có thể dành thời gian khám phá các địa danh quen thuộc gắn với lịch sử và cảnh quan của vùng biển Sầm Sơn.

Hòn Trống Mái là một trong những biểu tượng nổi tiếng của địa phương. Cụm đá tự nhiên nằm trên dãy Trường Lệ gồm những khối đá lớn có hình dáng đặc biệt, gắn với câu chuyện dân gian về tình yêu thủy chung. Từ khu vực này, du khách cũng có thể cảm nhận không gian xanh mát khác biệt so với sự nhộn nhịp ở bãi biển.

Hòn Trống Mái là một trong những biểu tượng nổi tiếng của địa phương. (Ảnh: PYS Travel)

Một địa điểm khác là đền Độc Cước, nằm trên núi Trường Lệ và hướng ra biển Sầm Sơn. Đây vừa là điểm tham quan, chiêm bái, vừa là nơi có thể quan sát biển từ vị trí cao. Đền Độc Cước cùng Hòn Trống Mái và các thắng cảnh trên núi Trường Lệ từ lâu đã tạo nên một phần đặc trưng của hành trình du lịch tại phố biển Thanh Hóa.

Với những cánh diều khổng lồ, chuỗi hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm làng chài cùng các danh thắng quen thuộc, Sầm Sơn dịp 2/9 năm nay không chỉ là nơi để du khách xuống biển giải nhiệt. Những sản phẩm mới đang góp phần mang đến một diện mạo khác cho điểm đến vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ du khách miền Bắc.

Theo Tiền Phong, Báo Thanh Hóa, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam