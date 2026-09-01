Khoảnh khắc lần đầu ở độ cao 3.143m trên Fansipan dịp 2/9, chỉ 200 du khách được trải nghiệm

Dịp Quốc khánh năm nay, Fansipan mang đến một trải nghiệm đặc biệt lần đầu được tổ chức, bên cạnh mùa vàng và hàng loạt hoạt động văn hóa đặc sắc của Sa Pa.

Chỉ 200 du khách được trải nghiệm khoảnh khắc đặc biệt trên Fansipan

Những ngày nghỉ lễ 2/9, Fansipan trở thành một trong những điểm đến đáng chú ý ở khu vực Tây Bắc. Không chỉ bởi lễ thượng cờ giữa biển mây hay khung cảnh mùa thu trên dãy Hoàng Liên Sơn, năm nay du khách còn có cơ hội tham gia một trải nghiệm lần đầu được tổ chức trên "Nóc nhà Đông Dương".

Theo Sun World Fansipan Legend, dịp Quốc khánh 2/9/2026, khu du lịch lần đầu tiên triển khai combo "Đón bình minh trên đỉnh Fansipan".

Chương trình chỉ diễn ra trong hai sáng 31/8 và 1/9, giới hạn 100 vé mỗi ngày, đồng nghĩa chỉ có tổng cộng 200 du khách có cơ hội tham gia trải nghiệm đặc biệt này.

Dịp Quốc khánh năm nay, Fansipan mang đến một trải nghiệm đặc biệt lần đầu được tổ chức, bên cạnh mùa vàng và hàng loạt hoạt động văn hóa đặc sắc của Sa Pa. (Ảnh: Sun World)

Điểm khác biệt nằm ở thời gian bắt đầu hành trình. Khoảng 5 giờ sáng, khi trung tâm Sa Pa vẫn còn chìm trong màn sương, những chuyến cáp treo sớm đưa du khách lên cao để chờ thời khắc mặt trời xuất hiện trên dãy Hoàng Liên Sơn.

Ở độ cao 3.143m, khung cảnh thay đổi theo từng phút khi ánh sáng dần xuyên qua những lớp mây. Các dãy núi phía xa hiện lên giữa biển mây bồng bềnh, tạo nên một trong những khoảnh khắc được nhiều du khách mong chờ nhất trong hành trình khám phá Fansipan.

Sau khi đón bình minh, du khách còn có thể thưởng thức điểm tâm, nhâm nhi đồ uống nóng và ngắm nhìn cảnh núi rừng thức giấc từ trên cao.

Dịp Quốc khánh 2/9/2026, khu du lịch Sun World Fansipan Legend lần đầu tiên triển khai combo "Đón bình minh trên đỉnh Fansipan". (Ảnh: Sun World)



Cũng trong dịp Quốc khánh, lễ thượng cờ trở thành tâm điểm cảm xúc trên đỉnh Fansipan. Trong không gian núi rừng ở độ cao hơn 3.000m, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa tiếng Quốc ca tạo nên khoảnh khắc đặc biệt với nhiều du khách.

Lễ thượng cờ quy mô lớn được khu du lịch tiếp tục tổ chức trong các ngày 1 và 2/9. Dịp này, mỗi ngày 500 áo cờ đỏ sao vàng cùng băng rôn, sticker cũng được trao tặng cho du khách.

Fansipan bước vào một trong những thời điểm đẹp của năm

Không chỉ có trải nghiệm đón bình minh, cuối tháng 8 và đầu tháng 9 cũng là thời điểm cảnh sắc Sa Pa bắt đầu chuyển sang những gam màu đặc trưng của mùa thu.

Từ cabin cáp treo Fansipan, du khách có thể nhìn xuống thung lũng Mường Hoa với những thửa ruộng bậc thang dần ngả vàng. Những dải ruộng uốn quanh sườn núi tạo nên khung cảnh nổi bật giữa màu xanh thẫm của núi rừng Hoàng Liên Sơn.

Dưới chân núi, Bản Mây tiếp tục là điểm dừng phù hợp với những du khách muốn tìm hiểu văn hóa bản địa. (Ảnh: Sun World)

Ở khu vực cao hơn 3.000m, các thảm hoa dơn thóc sắc cam cùng hoa xác pháo, cẩm tú cầu, hoa hồng cũng tạo nên những mảng màu rực rỡ quanh quần thể kiến trúc tâm linh.

Dưới chân núi, Bản Mây tiếp tục là điểm dừng phù hợp với những du khách muốn tìm hiểu văn hóa bản địa. Lễ hội Thổ cẩm diễn ra đến hết ngày 6/9 với nhiều hoạt động như trình diễn nghề dệt, thêu truyền thống, múa xòe, nhảy sạp và các trò chơi dân gian.

Không gian bản làng trong dịp Quốc khánh cũng được trang trí bằng nhiều cờ hoa cùng các tiểu cảnh mang màu sắc hoài niệm, trở thành điểm check-in được nhiều du khách lựa chọn.

Những điểm đến có thể kết hợp khi du lịch Fansipan

Nếu dành khoảng 2 đến 3 ngày ở Sa Pa, du khách có thể kết hợp hành trình Fansipan với nhiều địa điểm nằm không quá xa trung tâm.

Bản Cát Cát là một trong những lựa chọn phổ biến. Nằm cách trung tâm Sa Pa khoảng 2km, bản gây ấn tượng với những con đường lát đá, nhà gỗ truyền thống, cảnh quan thung lũng và không gian văn hóa của người Mông. Du khách có thể dành khoảng nửa ngày để đi bộ, tham quan và chụp ảnh.

Nếu dành khoảng 2 đến 3 ngày ở Sa Pa, du khách có thể kết hợp hành trình Fansipan với nhiều địa điểm nằm không quá xa trung tâm. (Ảnh: Sun World)

Thung lũng Mường Hoa cũng đặc biệt phù hợp trong thời điểm lúa bắt đầu chuyển vàng. Từ đây, du khách có thể tiếp tục khám phá các khu vực Lao Chải, Tả Van, đi bộ qua ruộng bậc thang và tìm hiểu đời sống của người dân địa phương.

Đèo Ô Quy Hồ là lựa chọn đáng cân nhắc nếu muốn ngắm cảnh vào buổi chiều. Đây là một trong những cung đèo nổi tiếng của Tây Bắc, có tầm nhìn rộng xuống thung lũng và dãy núi. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, du khách có thể săn mây hoặc ngắm hoàng hôn từ các điểm dừng trên đèo.

Nếu không muốn di chuyển xa, buổi tối có thể dành cho khu vực trung tâm Sa Pa. Nhà thờ đá, quảng trường trung tâm và những tuyến phố xung quanh là nơi thích hợp để đi bộ, thưởng thức đồ nướng hoặc các món ăn đặc trưng vùng cao.

Lưu ý khi lên Fansipan dịp nghỉ lễ

Thời tiết trên đỉnh Fansipan có thể thay đổi nhanh và nhiệt độ thường thấp hơn đáng kể so với khu vực trung tâm Sa Pa. Vì vậy, du khách nên mang theo áo khoác, giày dễ di chuyển và chuẩn bị thêm áo mưa mỏng nếu thời tiết có dấu hiệu chuyển xấu.

Du khách nên mang theo áo khoác, giày dễ di chuyển và chuẩn bị thêm áo mưa mỏng nếu thời tiết có dấu hiệu chuyển xấu. (Ảnh: Sun World)

Trong những dịp cao điểm như Quốc khánh 2/9, lượng khách đến Sa Pa và Fansipan thường tăng mạnh. Việc đặt trước vé cáp treo, phòng lưu trú và chủ động sắp xếp lịch trình sẽ giúp hạn chế thời gian chờ đợi.

Sự xuất hiện của trải nghiệm đón bình minh giới hạn 200 người, cùng lễ thượng cờ, mùa vàng Mường Hoa và hàng loạt hoạt động văn hóa dưới chân núi khiến Fansipan trở thành một trong những điểm đến đáng chú ý trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay.

Theo Sun World, VnExpress, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Lào Cai