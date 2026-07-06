HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện chiếc cặp màu tím chứa 500 triệu đồng tiền mặt với nhiều mệnh giá nằm chơ vơ trên Đại lộ Hoa Lư

Ánh Lê
|

Một người đàn ông tại Ninh Bình đã chủ động trình báo cơ quan công an và giao nộp chiếc cặp chứa 500 triệu đồng tiền mặt nhặt được trên đường đi làm. Chỉ sau vài giờ xác minh, toàn bộ số tiền đã được trao trả cho chủ sở hữu.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Công an phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, khoảng 8h ngày 18/6, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982, trú Tổ dân phố 1A, phường Tam Điệp) đến trình báo về việc nhặt được một chiếc cặp màu tím trên Đại lộ Hoa Lư, đoạn qua Tổ dân phố Trại Vòng. Bên trong chiếc cặp có 500 triệu đồng tiền mặt với nhiều mệnh giá khác nhau.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Tam Điệp đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương rà soát, xác minh người đánh rơi tài sản trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Kết quả xác minh cho thấy chủ nhân của chiếc cặp là ông Nguyễn Đức Hy (SN 1959, trú Tổ dân phố 8, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, Công an phường đã liên hệ với ông Hy để đối chiếu thông tin và hoàn tất thủ tục trao trả toàn bộ số tiền cùng tài sản bị thất lạc.

TIN LIÊN QUAN

Theo Công an phường Tam Điệp, hành động của anh Nguyễn Văn Tuấn thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức công dân đáng trân trọng. Việc chủ động giao nộp tài sản có giá trị lớn cho cơ quan chức năng không chỉ giúp người đánh rơi nhanh chóng nhận lại tài sản mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Công an phường Tam Điệp cho biết đơn vị đã biểu dương tinh thần "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" của anh Nguyễn Văn Tuấn, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng đối với nghĩa cử đẹp này.

(Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình)

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

Ninh Bình

tiền

hiếc cặp màu tím

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại