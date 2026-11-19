Phái đoàn khảo cổ Ba Lan - Sudan vừa tìm thấy một cầu thang với những bức tường cao 11 mét.

Một nền nhà thờ ẩn giấu vừa được phát hiện tại Sudan, hé lộ một trong những nhà thờ lớn nhất của vùng Nubia thời trung cổ. Nhóm nghiên cứu thực hiện cuộc khai quật tin rằng công trình này có thể có quy mô lớn hơn cả Nhà Trắng.

Đầu tháng này, phái đoàn khảo cổ Ba Lan - Sudan đã tìm thấy một cầu thang với những bức tường cao 11 mét (36 feet) dẫn xuống mặt nền nguyên bản của Đại Giáo đường Chúa Giê-su, công trình được cho là nhà thờ lớn nhất tại Nubia thời trung cổ, tọa lạc ở thành phố cổ Old Dongola của Sudan.

Ngôi thánh đường này được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 2021, nhưng phần lớn diện tích vẫn còn bị vùi lấp dưới lòng đất và khu vực cầu thang hiện là nơi duy nhất mà các nhà khảo cổ tiếp cận được tới phần nền.

Ông Artur Obłuski, trưởng phái đoàn khảo cổ Ba Lan - Sudan, cho biết phát hiện mới này có thể liên quan trực tiếp đến Đại Giáo đường Chúa Giê-su (Yesu), ngôi nhà thờ chính tòa quan trọng bậc nhất của vương quốc Makuria thời trung cổ.

Makuria vốn là một trong ba vương quốc trung cổ hình thành dọc theo trung lưu sông Nile sau khi các nhà truyền giáo Cơ Đốc đặt chân tới đây vào thế kỷ thứ sáu. Theo giải thích của ông Obłuski, đây là nhà thờ lớn nhất trong vùng lãnh thổ này, với diện tích rộng gấp ba lần các nhà thờ Nubia khác từng được biết đến. Đây cũng là nơi cư ngụ của người đứng đầu tổ chức giáo hội, nơi vị tổng giám mục nắm quyền điều hành toàn bộ hệ thống phẩm trật của giáo hội tại nhà nước Makuria.

Trưởng phái đoàn phía Sudan, ông Abdel-Hay Abdel-Sawy, chia sẻ rằng công tác khảo cổ đòi hỏi sự tỉ mỉ cực độ và quá trình ghi chép tư liệu tiêu tốn rất nhiều thời gian. Sau giai đoạn đầu dọn dẹp lớp cát và bóc tách các tầng đất đá vụn, nhóm chuyên gia phải bước vào công đoạn kỳ công hơn với việc sử dụng bay và chổi chuyên dụng, tiếp đó là ghi chép chi tiết, lập bản đồ chính xác cùng nhiều nghiệp vụ kỹ thuật phức tạp khác.

Ngôi nhà thờ này nằm ở Old Dongola bên bờ đông sông Nile, cách thành phố Dongola ngày nay khoảng 160 km về phía đông nam, một đô thị cổ vốn nổi tiếng với nhiều công trình nhà thờ lâu đời.

Nguồn: Africa News