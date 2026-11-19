Điều gì đặc biệt ở tour xuyên Việt kéo dài tới 39 ngày 38 đêm nhưng du khách không nhất thiết phải đi từ đầu đến cuối?

Một tour xuyên Việt mới vừa chính thức khởi hành với thời lượng lên tới 39 ngày 38 đêm, kết nối nhiều vùng từ miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên xuống Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Nếu đi trọn tuyến, đây là hành trình kéo dài hơn một tháng.

Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở chỗ khách không bắt buộc phải dành đủ 39 ngày. Hành trình được chia thành nhiều chặng nhỏ, cho phép du khách tham gia từ một điểm phù hợp trên tuyến, kết thúc sau một chặng hoặc ở lại lâu hơn rồi tiếp tục bằng chuyến sau.

Sáng 16/11/2026, chuyến đầu tiên chính thức xuất phát từ Hà Nội với 9 hành khách. Trong số đó, 6 người đăng ký đi trọn hành trình 39 ngày 38 đêm với mức giá 49,99 triệu đồng/người.

Tour xuyên Việt 39 ngày 38 đêm có gì khác?

Theo Báo Điện tử Chính phủ, chương trình do Newstar Tour xây dựng được chia thành 5 chặng, từ đó phát triển thành hơn 60 tour nhỏ với thời gian và tuyến điểm khác nhau. Các chặng chính kéo dài khoảng 4-10 ngày, giúp khách lựa chọn theo quỹ thời gian thay vì phải tham gia toàn bộ hành trình.

Trước đó, phương án được công bố còn dự kiến có 31 điểm dừng, đón khách cố định và 31 xe 45 chỗ vận hành theo vòng tròn. Nhờ cách tổ chức này, người ở các địa phương nằm trên tuyến không nhất thiết phải tới Hà Nội để bắt đầu chuyến đi.

Tour xuyên Việt 39 ngày 38 đêm được chia thành 5 chặng và hơn 60 hành trình nhỏ để du khách linh hoạt lựa chọn. (Ảnh: Vietsensetravel)

Ví dụ, một du khách chỉ muốn khám phá miền Trung có thể chọn đoạn phù hợp thay vì đi xuyên Việt. Người có nhiều thời gian hơn có thể ghép nhiều chặng, trong khi khách muốn trải nghiệm đầy đủ có thể đăng ký trọn 39 ngày 38 đêm.

Đây là điểm khiến tour khác với nhiều hành trình xuyên Việt truyền thống, vốn thường yêu cầu khách đi cùng đoàn từ điểm đầu tới điểm cuối theo lịch trình cố định.

Theo Báo Tin tức, tuyến tổng thể kết nối các điểm đến từ miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên tới Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, khai thác cảnh quan, lịch sử, văn hóa, di sản, ẩm thực và đời sống cộng đồng.

Hơn 60 hành trình nhỏ, có chặng chỉ 2 ngày 1 đêm

Nếu 39 ngày 38 đêm nghe quá dài, các tour thành phần lại có thời lượng ngắn hơn nhiều.

Theo chương trình được công bố, một số tuyến chỉ kéo dài 2 ngày 1 đêm, chẳng hạn TP.HCM - Mỹ Tho - Cồn Phụng - Cần Thơ. Các hành trình khác phổ biến ở mức 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm.

Hành trình kết nối nhiều điểm đến từ Bắc vào Nam, từ di sản, biển đảo đến Tây Nguyên và miền Tây sông nước. (Ảnh: Saigon Luxury Group)

Có tuyến Đà Nẵng - Rừng Dừa - Quy Nhơn - Eo Gió trong 3 ngày 2 đêm; Quy Nhơn - Pleiku - Bờ Y - Măng Đen - Pleiku cũng 3 ngày 2 đêm. Một chặng khác đưa khách từ Đà Lạt qua Nha Trang, Dốc Lết, Vũng Rô, Mũi Điện, Tuy Hòa, Ghềnh Đá Đĩa rồi tới Quy Nhơn trong 4 ngày 3 đêm.

Chặng dài nhất trong nhóm chương trình khảo sát được công bố kéo dài 6 ngày 5 đêm, đi từ Cần Thơ qua Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Năm Căn, Rạch Giá, Hà Tiên, Núi Cấm, Châu Đốc, Tràm Chim, Đồng Tháp, Sa Đéc rồi trở lại Cần Thơ và TP.HCM.

Như vậy, con số 39 ngày 38 đêm thực chất là hành trình lớn bao trùm nhiều tuyến nhỏ, thay vì một lựa chọn duy nhất dành cho mọi du khách.

Chuyến đầu chỉ có 9 khách, 6 người chọn đi trọn tuyến

Ngày 16/11, tour chính thức được khai trương và chuyến đầu khởi hành lúc 9h tại Hà Nội.

Theo Tuổi Trẻ, 9 hành khách đầu tiên xuất phát theo chặng Hà Nội - Quảng Trị - Phong Nha - Ngã ba Đồng Lộc - Cửa Lò - quê Bác - Ninh Bình - Hà Nội. Cùng ngày, 6 khách đăng ký trọn hành trình 39 ngày 38 đêm, với chi phí 49,99 triệu đồng/người, khởi hành từ đêm 16/11.

Chuyến đầu tiên của hành trình chính thức khởi hành từ Hà Nội ngày 16/11/2026 với 9 hành khách. (Ảnh: Vietjet Air)

Tính trung bình đơn giản, mức giá trọn tuyến tương đương khoảng 1,28 triệu đồng/người/ngày, song đây chỉ là phép chia tham khảo. Giá trị thực tế còn phụ thuộc tiêu chuẩn lưu trú, bữa ăn, phương tiện, vé tham quan và những dịch vụ đã bao gồm trong chương trình.

Một điểm đáng chú ý khác là chương trình được thiết kế theo hướng ghép khách lẻ và khởi hành hằng ngày. Điều này giúp nhóm khách ít người hoặc khách đi một mình dễ tham gia hơn so với việc phải chờ đủ một đoàn lớn.

Ai phù hợp với hành trình này?

Tour 39 ngày 38 đêm phù hợp nhất với người có quỹ thời gian dài, chẳng hạn người nghỉ hưu, khách quốc tế lưu trú dài ngày hoặc những người muốn khám phá nhiều vùng Việt Nam trong cùng một chuyến.

Với người đi làm chỉ có vài ngày nghỉ, lựa chọn hợp lý hơn là chọn một trong các tour thành phần. Khách nên xác định trước khu vực muốn khám phá rồi so sánh thời gian, điểm đón và điểm kết thúc.

Du khách có thể chọn từng chặng thay vì phải đi trọn 39 ngày 38 đêm, tùy quỹ thời gian và điểm muốn khám phá. (Ảnh: VNPAY)

Nếu tham gia nhiều chặng liên tiếp, hành lý cũng nên được tính toán theo hướng gọn nhẹ. Một chuyến đi kéo dài nhiều tuần, liên tục đổi khách sạn và phương tiện sẽ khác khá nhiều so với kỳ nghỉ 3-4 ngày thông thường.

Trước khi đặt, du khách nên hỏi rõ giá tour bao gồm những khoản nào, tiêu chuẩn khách sạn, số bữa ăn, vé tham quan, phụ thu phòng đơn, chính sách đổi chặng và điều kiện tham gia giữa hành trình. Đặc biệt, người muốn dừng lại một điểm lâu hơn rồi tiếp tục chuyến sau cần xác nhận trước lịch xe và chỗ trống.

Với khách chọn trọn tuyến, thời tiết cũng là yếu tố đáng lưu ý bởi hành trình đi qua nhiều vùng khí hậu khác nhau. Trong cùng một chuyến, du khách có thể gặp thời tiết lạnh ở miền Bắc nhưng nóng hơn khi vào phía Nam, vì vậy hành lý cần phù hợp với nhiều điều kiện.

Từ một tour xuyên Việt dài 39 ngày 38 đêm, chương trình được chia nhỏ thành hơn 60 lựa chọn để khách có thể đi vài ngày, ghép nhiều chặng hoặc dành hơn một tháng khám phá đất nước. Việc chỉ có 9 hành khách trên chuyến đầu nhưng 6 người chọn đi trọn tuyến cũng khiến mô hình mới này trở thành một thử nghiệm đáng chú ý của du lịch nội địa cuối năm 2026.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Tuổi Trẻ, Báo Tin tức