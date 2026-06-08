Phát hiện cách một “đại gia” Việt kiếm 250 triệu mỗi phút

“Đại gia” này đang sở hữu hệ thống bán lẻ với hơn 3.000 cửa hàng tại Việt Nam và 245 cửa hàng tại Indonesia.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm với doanh thu đạt 54.644 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ 2025 và hoàn thành 45% kế hoạch năm. Ước tính bình quân mỗi phút, “đại gia” bán lẻ hàng đầu Việt Nam thu về khoảng 250 triệu đồng.

Theo DMX, tăng trưởng đồng đều trên tất cả các chuỗi và nhóm sản phẩm chính nhờ SSSG 33%. Doanh thu từ mua trả chậm tăng 49% YoY và chiếm 39% tổng doanh thu, với tỷ lệ các sản phẩm có áp dụng mua trả chậm đạt 96%. Doanh thu Erablue tăng 93% YoY nhờ SSSG 19% và 138 cửa hàng mới.

Trong 5 tháng đầu năm, toàn bộ các chuỗi tại Việt Nam tăng trưởng doanh thu 2 chữ số dù không mở cửa hàng mới, trong đó Topzone có kết quả tốt nhất nhờ các sản phẩm Apple tăng 55% YoY. Các ngành hàng chính khác ghi nhận tăng trưởng 15-55% YoY, trong đó Máy lạnh đang tăng tốc nhờ yếu tố mùa vụ hè.

Ở mảng dịch vụ tài chính và tiện ích, tăng trưởng doanh thu từ trả chậm đạt 49% trong 5 tháng đầu năm, chiếm tỷ trọng 39% tổng doanh thu của DMX. Dịch vụ thanh toán tiện ích ghi nhận 31 triệu giao dịch trong 5 tháng với tổng giá trị 46.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Với mảng Thợ DMX, tổng doanh thu 5 tháng đạt 1.584 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ khách hàng ngoài DMX đạt 179 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ 2025 và chiếm 11%.

Trong 5 tháng, DMX ghi nhận doanh thu từ SuperApp đạt hơn 6.000 tỷ đồng, chiếm 11% tổng doanh thu. Từ đầu năm, SuperApp có thêm 1 triệu thành viên, nâng tổng số thành viên lên 18,7 triệu.

Với EraBlue, chuỗi ghi nhận doanh thu 5 tháng đạt 1.560 tỷ IDR, tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm cuối tháng 5, EraBlue có 245 cửa hàng và đang hướng đến mục tiêu có 500 cửa hàng vào năm 2027 và 1.000 cửa hàng vào năm 2030.

Tại Việt Nam, tính đến cuối tháng 5, DMX hiện có 2.004 cửa hàng Điện Máy Xanh, 927 cửa hàng Thế Giới Di Động, 85 cửa hàng Topzone. Các chuỗi gần như không mở rộng nhưng doanh thu của DMX vẫn tăng mạnh.

DMX hiện đang trong giai đoạn đăng ký mua và đặt cọc tiền cho đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Theo kế hoạch, DMX sẽ chào bán 179,5 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 80.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị vốn huy động 14.360 tỷ đồng. Định giá trước IPO vào khoảng 3,35 tỷ USD.

Chia sẻ tại buổi roadshow, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc DMX cho biết, thương vụ IPO sẽ hoàn tất trong tháng 7, doanh nghiệp dự kiến niêm yết vào đầu tháng 8. Ngay khi lên sàn, DMX sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt với 4.000 đồng cho mỗi cổ phiếu, tương ứng tỷ suất 5% trên giá IPO.

Năm 2026, DMX đặt mục tiêu doanh thu khoảng 122.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 7.350 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt khoảng 15% và 20% so với năm trước. Ông Hiểu Em cho biết, doanh nghiệp tự tin hoàn thành vượt xa kế hoạch đề ra trên cơ sở tình hình kinh doanh giai đoạn đầu năm.