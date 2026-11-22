Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc người bảo mẫu tạm biệt em bé sau hơn 3 tháng gắn bó đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến gia đình em bé và nhiều người xem không khỏi xúc động.

Trong những ngày cuối cùng chăm sóc em bé có biệt danh Tiểu Cà Chua tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, người bảo mẫu tên Ping bế em ngồi trong lòng và nhẹ nhàng trò chuyện.

“Em bé nhỏ của cô, cô sẽ là người đầu tiên trên thế giới rời xa con. Hãy nghe lời mẹ, bố và ông bà nhé. Họ là những người thân thiết nhất với con”.

Khi nói, Ping vòng hai cánh tay thành một vòng tròn lớn, tượng trưng cho “thế giới”. Em bé chăm chú nhìn cô, dường như đang lắng nghe và hiểu những lời nhắn nhủ ấy.

Cuộc trò chuyện được camera giám sát lắp đặt trong phòng ghi lại. Sau đó, mẹ của Tiểu Cà Chua đăng tải đoạn video lên mạng xã hội. Video nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận được hơn 260.000 lượt thích.

Nhiều người bày tỏ xúc động trước những lời tạm biệt của Ping dành cho em bé.

“Người bảo mẫu thực sự yêu thương em bé”, một người bình luận.

Một tài khoản khác viết: “Trông có vẻ chỉ là một khoảnh khắc bình thường, nhưng thực chất đó là lúc một người từng trải nói với một sinh linh mới chào đời về một sự thật buồn nhất của cuộc sống: cuộc đời là chuỗi những lần chia ly nối tiếp nhau”.

Nữ bảo mẫu nói lời chia tay với em bé - Ảnh: SCMP

Không ít bà mẹ cũng chia sẻ sự đồng cảm, cho biết việc nói lời tạm biệt với bảo mẫu chăm sóc mình và con sau sinh đôi khi còn khó khăn hơn cả chia tay một người đàn ông.

Mẹ của Tiểu Cà Chua cho biết cô vô cùng xúc động đến rơi nước mắt và biết ơn Ping. Trong suốt 3 tháng, người phụ nữ đã túc trực ngày đêm để chăm sóc hai mẹ con, đúng vào giai đoạn người mẹ dễ tổn thương và cần được hỗ trợ nhất sau sinh.

Điều khiến cô ấn tượng là tinh thần lạc quan cùng tình yêu thương vô điều kiện mà Ping dành cho em bé. Người bảo mẫu luôn kiên nhẫn, thức dậy giữa đêm để cho bé ăn, dỗ dành khi bé quấy khóc. Ban ngày, cô massage và chơi đùa cùng em.

Nghề bảo mẫu có thu nhập cao, nhưng không nhàn hạ

Ping, 45 tuổi, quê ở tỉnh Hồ Nam, đã sinh sống tại Chiết Giang được 18 năm. Sau một lần khởi nghiệp không thành công, cô chuyển sang làm nghề bảo mẫu chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh từ năm 2019.

Tại Trung Quốc, nghề này được gọi là yuesao. Đây là những người thường sống cùng gia đình khách hàng, trực tiếp chăm sóc mẹ và em bé trong khoảng một tháng đầu sau sinh, giúp sản phụ vượt qua giai đoạn nhiều khó khăn về thể chất lẫn tinh thần.

30 ngày đầu tiên sau sinh còn được người Trung Quốc gọi là zuo yue zi, nghĩa là “ở cữ một tháng”. Theo quan niệm truyền thống, sản phụ cần dành thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe trong giai đoạn này.

Nghề bảo mẫu sau sinh vốn chủ yếu do phụ nữ lớn tuổi đảm nhận, nhưng ngày càng thu hút cả giới trẻ mới tốt nghiệp đại học và phụ nữ chưa có việc làm nhờ mức thu nhập được cho là khá hấp dẫn.

Theo chia sẻ của một số người trong ngành, chi phí thuê bảo mẫu có thể dao động từ 15.000-30.000 nhân dân tệ (khoảng 56-112 triệu đồng) cho một đợt chăm sóc kéo dài 26 ngày. Những gia đình có nhu cầu hỗ trợ nhiều hơn có thể thuê người trong 42 ngày hoặc lâu hơn.

Thu nhập hấp dẫn từ nghề bảo mẫu đang thu hút cả giới trẻ - Ảnh minh họa

Tuy nhiên, một số bảo mẫu cho biết thu nhập thực tế không cao như nhiều người vẫn hình dung, bởi họ phải túc trực gần như suốt 24 giờ mỗi ngày, kể cả ban đêm.

Một bảo mẫu chuyên nghiệp không chỉ cần thành thạo kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh mà còn phải biết hỗ trợ sản phụ. Bên cạnh đó, họ cần có kiến thức y tế cơ bản để sớm nhận biết những dấu hiệu bất thường về sức khỏe và kịp thời xử lý hoặc khuyến nghị gia đình đưa mẹ và bé đi thăm khám.

Với Ping, khoảng thời gian 3 tháng chăm sóc Tiểu Cà Chua cũng là một hành trình nhiều cảm xúc. Cô chia sẻ rằng mỗi lần rời khỏi một gia đình sau khi hoàn thành công việc, trái tim cô đều cảm thấy nặng trĩu.

Người phụ nữ cho rằng biết cách nói lời tạm biệt cũng là một kỹ năng nghề nghiệp của bảo mẫu sau sinh. Thông thường, trước khi rời đi, cô sẽ để lại cho cha mẹ em bé một cuốn sổ ghi chép hướng dẫn chăm sóc con suốt ngày đêm, giúp họ từng bước thích nghi với việc tự mình nuôi dạy trẻ.

Lần này, Ping còn cẩn thận lựa chọn một đôi giày mùa đông làm quà chia tay dành tặng Tiểu Cà Chua.

Câu chuyện khiến nhiều người chú ý tới giá trị của những bảo mẫu tận tâm, giàu kinh nghiệm. Một người dùng mạng nhận xét: “Bây giờ, những gia đình bình thường không còn dễ dàng thuê được Ping nữa”.

Một tài khoản khác bình luận: “Người ta thường nói những bảo mẫu sau sinh giỏi nhất chẳng bao giờ có sẵn trên thị trường. Các gia đình giàu có và may mắn thường phải đặt lịch trước nhiều tháng”.

Theo SCMP