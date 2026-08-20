Ngày 20/6, bà Tôn, 70 tuổi, ở Thượng Hải (Trung Quốc), cùng người thân đến đồn cảnh sát trình báo. Bà cho biết người hàng xóm tên Hoa Minh (tên giả) đã nhiều lần vay tiền với những lý do khác nhau, tổng cộng gần 14 triệu NDT (khoảng 54 tỷ đồng).

Người hàng xóm bất thường

Bà Tôn sống một mình sau khi ly hôn. Con gái vẫn thường xuyên đến thăm mẹ, nhưng vào tháng 4, cô bị bỏng tay và phải ở nhà dưỡng thương trong khoảng hai tháng.

Đây cũng là thời điểm Hoa Minh bắt đầu tiếp cận bà Tôn. Một ngày trong tháng 4, người đàn ông sống ở tầng 10 tìm đến căn hộ của bà Tôn ở tầng 2. Anh khóc lóc kể rằng bố vợ đang nằm viện phẫu thuật nhưng không có giấy tờ tùy thân nên không thể đến ngân hàng rút tiền, gia đình đang rơi vào tình thế cấp bách.

Động lòng thương, bà Tôn yêu cầu người hàng xóm viết giấy vay nợ và nhờ mẹ đứng ra bảo lãnh. Sau khi Hoa Minh gọi mẹ đến xác nhận, bà chuyển cho anh ta 50.000 NDT (gần 200 triệu đồng).

Sau đó, Hoa Minh thường xuyên đến thăm hỏi, dần tạo dựng hình ảnh một người có kinh nghiệm đầu tư và quản lý tài chính. Anh ta kể vợ không hỗ trợ tiền bạc, nên muốn vay hàng xóm để xoay xở.

Tin tưởng người sống cùng khu dân cư, bà Tôn bắt đầu cho Hoa Minh vay những khoản lên tới hàng triệu NDT. Có lần, anh ta chủ động hoàn trả khoản vay chỉ sau khoảng một tuần, khiến bà càng tin tưởng. Sau đó, Hoa Minh liên tục vay thêm và hứa trả lợi nhuận 10-20%. Anh ta còn đưa giấy chứng nhận quyền sở hữu một căn nhà của vợ làm tài sản bảo đảm.

Bà Tôn

Khi bà Tôn thắc mắc vì sao giấy chứng nhận chỉ có tên vợ, Hoa Minh giải thích lý do trục trặc về giấy tờ cá nhân trong quá trình mua nhà. Anh ta tiếp tục gửi ảnh giấy chứng nhận kết hôn cho bà xem, khiến bà dần mất cảnh giác.

Sau khi vay hơn 8 triệu NDT (31 tỷ đồng), Hoa Minh tiếp tục thúc giục bà Tôn huy động tiền. Anh ta thuyết phục bà bán cổ phiếu, cam kết bù đắp nếu thua lỗ.

Khi tiền tiết kiệm cạn dần, Hoa Minh khuyên bà thế chấp nhà. Căn nhà được định giá khoảng 5 triệu NDT (gần 20 tỷ đồng) nhưng do cần tiền gấp, bà chỉ vay được 1,7 triệu NDT (6,6 tỷ đồng), đồng thời phải trả hơn 20.000 NDT (77 triệu đồng) tiền lãi mỗi tháng.

Để chứng minh khả năng trả nợ, Hoa Minh còn đưa bà Tôn đến xem một bất động sản được giới thiệu trị giá hơn 20 triệu NDT (77 tỷ đồng). Tuy nhiên, cảnh sát sau đó xác định tài sản này cũng thuộc về vợ cũ của anh ta.

Không dừng lại, Hoa Minh gây áp lực để bà Tôn tiếp tục vay người thân, bạn bè với lý do nếu không có thêm tiền, những khoản trước đó sẽ mất trắng. Bà lần lượt lấy 900.000 NDT (3,4 tỷ đồng) tiền tiết kiệm của con gái và vay thêm hơn 3 triệu NDT (11 tỷ đồng) từ bạn bè.

Khi số tiền đã lên tới hàng chục triệu NDT, thái độ của Hoa Minh thay đổi. Mỗi lần bị thúc giục trả nợ, anh ta chỉ nói "tuần sau sẽ trả", rồi tiếp tục trì hoãn. Cuối cùng, bà Tôn phải thú nhận với gia đình. Người thân nhận ra bà có thể đã bị lừa và đưa bà đến cảnh sát trình báo.

Từng có tiền án, vẫn muốn làm giàu nhanh

Đáng chú ý, khoảng hai giờ trước khi bà Tôn trình báo, cảnh sát cũng vừa xử lý một vụ việc liên quan đến Hoa Minh. Mẹ của một phụ nữ gọi cảnh sát, tố cáo Hoa Minh gây thương tích cho con gái mình.

Người phụ nữ được xác định là vợ cũ của anh ta. Hai người đã ly hôn từ năm 2019 nhưng Hoa Minh vẫn ở trong nhà của cô và từ chối chuyển đi. Vợ cũ cho biết Hoa Minh còn tự ý lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà của cô để làm tài sản thế chấp vay tiền.

Khi được hỏi, Hoa Minh khai chỉ vay "hơn 10 triệu NDT một chút", đồng thời cho rằng bà Tôn chỉ yêu cầu anh ta đưa ra kế hoạch trả nợ.

Hoa Minh (tên giả) bị tạm giữ với cáo buộc lừa đảo

Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện tài sản dùng để thế chấp thuộc sở hữu riêng của vợ cũ và Hoa Minh không có quyền định đoạt. Anh ta cũng không có công việc, tài sản hay nguồn thu nhập ổn định.

"Kế hoạch trả nợ" thực chất là yêu cầu vợ cũ bán nhà để trả nợ giúp mình, sau đó tìm việc liên quan đến bảo hiểm để kiếm tiền. Người phụ nữ từ chối và khẳng định không muốn tiếp tục liên quan đến chồng cũ.

Từ hai vụ việc, cảnh sát nhận định Hoa Minh có dấu hiệu lừa đảo. Khi biết sự việc không thể che giấu, anh ta đã đầu thú.

Theo điều tra, Hoa Minh, 41 tuổi, từng bị kết án năm 2020 về hành vi chiếm đoạt trái phép tiền gửi. Cha mẹ anh ta từng phải bán tài sản để giúp con trả nợ nhưng không thể tránh cho anh ta án tù.

Sau khi được thả năm 2024, Hoa Minh không có tiền và không muốn tìm việc nên xin ở nhờ nhà vợ cũ. Vì các con, người phụ nữ đồng ý cho anh ta ở lại. Tuy nhiên, Hoa Minh tiếp tục lợi dụng danh nghĩa của vợ cũ để vay tiền. Anh ta nuôi tham vọng kiếm tiền nhanh thông qua đầu tư. Khi không nhận được hỗ trợ từ vợ cũ và mẹ, Hoa Minh chuyển mục tiêu sang bà Tôn.

Cảnh sát phát hiện số tiền bà Tôn giao cho Hoa Minh được chuyển qua nhiều tài khoản và nhiều lớp trung gian, phần lớn chảy vào các tài khoản có dấu hiệu liên quan đến hoạt động rửa tiền. Hoa Minh hiện bị tạm giữ với cáo buộc lừa đảo. Cảnh sát Trung Quốc tiếp tục truy vết dòng tiền và điều tra vụ án.

Theo Toutiao