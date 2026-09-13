Phát hiện 5 tiếng động lúc 8 giờ sáng đúng thời điểm máy bay MH370 biến mất

Một mạng lưới gồm 8 microphone dưới đáy Ấn Độ Dương đã ghi nhận 5 sự kiện âm thanh trong những giờ MH370 mất tích.

Ngày 8/3/2014, khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất cùng 239 người trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, một mạng lưới thiết bị khoa học dưới đáy Ấn Độ Dương vẫn âm thầm ghi lại mọi âm thanh truyền qua vùng biển rộng lớn.

Hệ thống mang tên OHASISBIO gồm 8 hydrophone (microphone dưới nước) đặt tại 6 khu vực ở nam Ấn Độ Dương. Chúng vốn không được thiết kế để tìm máy bay, mà phục vụ nghiên cứu động đất dưới biển, núi lửa, băng nứt và tiếng gọi của cá voi.

Nhưng việc chúng hoạt động đúng thời điểm MH370 mất tích khiến dữ liệu này sau đó trở thành một nguồn thông tin đặc biệt.

Theo Popular Mechanics, nhà địa vật lý người Pháp Jean-Yves Royer, người tham gia vận hành OHASISBIO, đã phân tích dữ liệu và xác định sơ bộ 5 sự kiện âm thanh đáng chú ý trong những giờ đầu ngày 8/3/2014, trùng với khoảng thời gian MH370 thực hiện chặng bay cuối cùng.

Một trong những sự kiện được báo cáo xác định có nguồn phát vào khoảng 1h15'48" UTC (8h15'48" giờ Việt Nam). Tín hiệu này được ghi nhận trên 9 hydrophone và được định vị tại khoảng 8,052 độ Nam, 107,622 độ Đông.﻿

2 trong số các sự kiện này cũng từng xuất hiện trong dữ liệu của một hệ thống độc lập thuộc Tổ chức Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO). Điều đó cho thấy một số âm thanh thực sự đã truyền qua khu vực, thay vì chỉ là nhiễu của một cảm biến riêng lẻ.

Tuy nhiên, chưa có sự kiện nào được chứng minh phát ra từ MH370. Ít nhất một tín hiệu được cho là liên quan tới băng ở vùng biển phía nam, trong khi những tín hiệu khác có thể bắt nguồn từ động đất hoặc hoạt động địa chất.

Điều đáng tiếc là chiếc hydrophone có vị trí thuận lợi nhất lại không cung cấp được dữ liệu.

Thiết bị đặt ở khu vực phía đông bắc đảo Amsterdam, tương đối gần vùng "vòng cung thứ 7" - nơi các phân tích vệ tinh cho rằng MH370 có thể đã kết thúc hành trình. Khi tàu nghiên cứu Marion Dufresne trở lại thu hồi các thiết bị vào đầu năm 2015, hydrophone này đã bị mất.

Các thiết bị OHASISBIO không truyền dữ liệu liên tục về đất liền mà lưu thông tin trong bộ nhớ. Vì thế, việc không thể thu hồi đồng nghĩa dữ liệu mà hydrophone này ghi được trong đêm MH370 mất tích cũng không thể được kiểm tra.

Cuối năm 2016, Royer hoàn thành báo cáo dài 18 trang, gồm bản đồ, phổ âm và tính toán thời gian truyền của các tín hiệu. Ông cho biết tài liệu được chuyển cho giới chức Pháp và Australia, song phân tích này không xuất hiện trong hồ sơ tìm kiếm công khai sau đó. Gần 1 thập kỷ sau, Royer cung cấp lại tài liệu khi Popular Mechanics tìm hiểu về những bằng chứng thủy âm ít được chú ý quanh vụ MH370.

Khả năng một chiếc máy bay lao xuống đại dương có thể được "nghe" thấy từ khoảng cách hàng nghìn km không chỉ là giả thuyết.

Nghiên cứu của Usama Kadri tại Đại học Cardiff, đăng trên Scientific Reports năm 2024, phân tích hơn 100 giờ dữ liệu từ 10 vụ máy bay rơi xuống biển. Kết quả cho thấy các vụ va chạm tạo ra tín hiệu áp suất đặc trưng có thể được hydrophone phát hiện từ khoảng cách 2.000-5.000 km.

Nhóm nghiên cứu sau đó kiểm tra dữ liệu từ các trạm CTBTO ở Cape Leeuwin, Australia và Diego Garcia trong khoảng thời gian MH370 được cho là rơi. V

ùng tìm kiếm chính trên vòng cung thứ 7 nằm cách Cape Leeuwin chưa tới 2.000 km và không có vật cản lớn trên đường truyền âm. Tuy nhiên, các nhà khoa học chỉ tìm thấy một tín hiệu tương đối yếu đáng quan tâm và không đủ bằng chứng để xác định nó đến từ chiếc Boeing 777.

Kadri thừa nhận nhóm của ông chưa tìm được tín hiệu có độ chắc chắn đủ cao để khởi động một cuộc tìm kiếm MH370 mới. Nghiên cứu mới hơn được trình bày tại CTBTO cũng tiếp tục nhấn mạnh rằng chưa có tín hiệu khả dĩ tại trạm Cape Leeuwin phù hợp hoàn toàn với khung thời gian dự kiến.

Theo Popular Mechanics, Nature