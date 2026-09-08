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Phát hiện 5 thỏi vàng nặng 15 kg trị giá gần 64 tỷ đồng tại sân bay

Y Vân
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Số vàng này bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Phát hiện 5 thỏi vàng nặng 15 kg trị giá gần 64 tỷ đồng tại sân bay - Ảnh 1.

Tháng 2, Cảnh sát Greater Manchester (GMP) đã được tòa án phê chuẩn lệnh tịch thu số vàng có tổng trị giá 1,81 triệu bảng Anh (63,7 tỷ VNĐ), sau khi số vàng này bị thu giữ tại sân bay Manchester hồi năm ngoái.

Tháng 5/2025, các sĩ quan làm nhiệm vụ tại sân bay Manchester (Anh) đã kiểm tra một người đàn ông mang theo 5 thỏi vàng, tổng trọng lượng hơn 15 kg, trong hành lý xách tay khi người này chuẩn bị bay ra nước ngoài.

Số vàng sau đó bị thu giữ theo quyền hạn được quy định trong Đạo luật về Tiền thu được từ Hành vi phạm tội (Proceeds of Crime Act), do các sĩ quan nghi ngờ số tài sản này có liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Sau quá trình điều tra kéo dài và chi tiết của các sĩ quan thuộc Đơn vị Tội phạm Kinh tế và Tội phạm mạng, phối hợp với bộ phận pháp chế của GMP, vụ việc được đưa ra xét xử tại Tòa Sơ thẩm Manchester ngày 19/2.

Tòa án đã ra lệnh tịch thu số vàng có tổng giá trị 1,81 triệu bảng, theo hướng có lợi cho GMP. GMP cho biết đây là lệnh tịch thu tài sản có giá trị lớn nhất từng được cơ quan này ghi nhận.

Theo GMP﻿

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tòa sơ thẩm

thỏi vàng

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