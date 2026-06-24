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Phát hiện 47 hộp kem dưỡng da TRANNSINO’S CREAM tại hộ kinh doanh ở Đồng Nai: Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh

Nam An
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Ngày 18/6, lực lượng chức năng tại Đồng Nai phát hiện 47 hộp kem dưỡng da mang nhãn hiệu "TRANNSINO’S CREAM" có dấu hiệu giả mạo thương hiệu đã được bảo hộ cùng nhiều bao bì gạo ST25 nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong đợt cao điểm chống hàng giả.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Nai cho biết, trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công an xã Phú Lâm (TP Đồng Nai) đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn.

Phát hiện hàng giả TRANNSINO ’ S CREAM tại Đồng Nai: Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh - Ảnh 1.

Công an xã Phú Lâm phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra, phát hiện gần 50 hộp kem dưỡng da có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

Ngày 18/6, qua kiểm tra một hộ kinh doanh tại ấp Phương Mai 1, Công an xã Phú Lâm phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 phát hiện 47 hộp kem dưỡng da các loại mang nhãn hiệu "TRANNSINO’S CREAM" có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu "TRANSINO" đã được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 16,5 triệu đồng. Vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Cùng ngày, trong quá trình kiểm tra hoạt động của một doanh nghiệp trên địa bàn, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Toàn bộ tang vật liên quan đã được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Phát hiện hàng giả TRANNSINO ’ S CREAM tại Đồng Nai: Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh - Ảnh 2.

Công an xã Phú Lâm kiểm tra một doanh nghiệp phát hiện nhiều bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 có dấu hiệu giả mạo

Theo cơ quan chức năng, các vụ việc cho thấy tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, uy tín của các doanh nghiệp làm ăn chân chính và môi trường kinh doanh lành mạnh. Đặc biệt, đối với các mặt hàng mỹ phẩm và thực phẩm, việc lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng có thể gây tác động trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng.

Công an xã Phú Lâm khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm tại các cơ sở uy tín, kiểm tra kỹ thông tin về nguồn gốc, tem nhãn trước khi mua và sử dụng.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài ra, người dân được khuyến khích chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu buôn bán hàng giả, hàng nhái để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Một nữ giám đốc bị khởi tố


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