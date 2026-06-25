Phát hiện 290 xe tải Trung Quốc nặng 140 tấn liên tục ra vào một khu vực, không phát ra tiếng động, âm thầm khai thác kho báu lớn

Hàng trăm chiếc xe tải Trung Quốc đang liên tục di chuyển ở khu khai thác kẽm.

Không tìm được mẫu xe điện đáp ứng yêu cầu vận hành trong môi trường khai thác khắc nghiệt, một doanh nghiệp khai khoáng Trung Quốc đã đặt hàng thiết kế riêng dòng xe tải siêu trọng chạy điện. Kết quả là mẫu LK220E, chiếc xe 140 tấn với pin 770 kWh có thể thay trong 4 phút, hiện đã được triển khai quy mô lớn tại một mỏ kẽm ở Tân Cương.

Dự án được xem là một trong những ứng dụng xe điện lớn nhất trong ngành khai khoáng tính đến thời điểm hiện tại.

Tại mỏ kẽm Wulagen, một trong những mỏ lớn ở khu vực Tân Cương, bài toán vận tải luôn là thách thức lớn. Xe tải phải hoạt động liên tục, chở khối lượng lớn, di chuyển trên địa hình phức tạp và không được phép dừng quá lâu.

Tuy nhiên, theo doanh nghiệp vận hành mỏ, không có mẫu xe điện thương mại nào trên thị trường đáp ứng được đồng thời tất cả các yêu cầu này.

Do đó, công ty đã hợp tác với nhà sản xuất thiết bị Longking để phát triển một dòng xe hoàn toàn mới, “đo ni đóng giày” cho điều kiện khai thác. Thành quả là mẫu LK220E, xe tải điện có tải trọng 140 tấn, thuộc nhóm lớn nhất trong phân khúc xe điện công nghiệp.

Điểm nổi bật nhất của mẫu xe này là bộ pin dung lượng 770 kWh, được công ty mô tả là bộ pin tháo rời lớn nhất từng được sử dụng trên xe tải điện vận chuyển.

Hiện tại, 290 chiếc LK220E đã được đưa vào vận hành tại mỏ Wulagen, biến nơi đây thành một trong những khu khai thác có tỷ lệ điện hóa cao nhất. Theo doanh nghiệp, hơn 80% hoạt động vận tải tại mỏ hiện đã sử dụng điện thay vì nhiên liệu hóa thạch.

Một trong những rào cản lớn nhất của xe điện trong ngành khai khoáng là thời gian sạc. Khác với xe cá nhân, xe tải mỏ không thể dừng hàng giờ để sạc pin mà không ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền sản xuất.

Để giải quyết vấn đề này, LK220E được trang bị hệ thống thay pin nhanh. Khi pin cạn, xe chỉ cần di chuyển đến trạm, tháo pin cũ và lắp pin mới trong khoảng 4 phút.

Giải pháp này giúp xe gần như không phải “đứng chờ”, duy trì hoạt động liên tục tương tự xe diesel truyền thống. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp xe điện có thể cạnh tranh trong môi trường công nghiệp nặng.

Chiếc LK220E đầu tiên được đưa vào vận hành từ tháng 12/2025. Chỉ trong thời gian ngắn, số lượng xe đã tăng lên hàng trăm chiếc, cho thấy tốc độ triển khai nhanh của dự án.

Một yếu tố quan trọng giúp dự án khả thi là nguồn điện. Mỏ Wulagen không phụ thuộc hoàn toàn vào lưới điện truyền thống mà đã tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ, bao gồm điện gió và điện mặt trời, kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng.

Nhờ đó, việc chuyển sang xe điện không chỉ giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch mà còn tận dụng tối đa nguồn điện sạch sẵn có.

Trong ngành khai khoáng, xe tải hạng nặng là một trong những nguồn phát thải lớn nhất do tiêu thụ nhiên liệu cao. Vì vậy, điện hóa đội xe được xem là bước đi quan trọng để giảm phát thải carbon.

Ngoài yếu tố môi trường, doanh nghiệp vận hành mỏ cho biết xe điện mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt. Cụ thể, chi phí năng lượng để vận chuyển một tấn hàng trên mỗi km chỉ khoảng 0,177 nhân dân tệ, trong khi con số này với xe dùng nhiên liệu hóa thạch có thể lên tới 0,68 nhân dân tệ, cao gấp gần 4 lần.

Bên cạnh đó, xe điện có cấu trúc đơn giản hơn, ít bộ phận chuyển động hơn so với động cơ đốt trong. Điều này giúp giảm chi phí bảo dưỡng, giảm nguy cơ hỏng hóc và tăng độ tin cậy trong vận hành.

Doanh nghiệp cũng cho rằng việc vận hành xe điện dễ hơn, từ đó giảm nguy cơ tai nạn do lỗi thao tác, góp phần cải thiện an toàn tại mỏ.

Đội xe LK220E chỉ là một phần trong chiến lược điện hóa tổng thể của doanh nghiệp khai khoáng này. Hiện công ty đã sở hữu hơn 1.700 phương tiện chạy điện tại các mỏ khác nhau. Trong thời gian tới, hàng trăm xe điện mới sẽ tiếp tục được bổ sung, hướng tới mục tiêu vận hành “không phát thải carbon”.

Việc triển khai hàng trăm xe tải điện hạng nặng cho thấy quy mô và mức độ nghiêm túc của quá trình chuyển đổi. Thay vì thử nghiệm nhỏ lẻ, doanh nghiệp đang điện hóa trực tiếp các thiết bị tiêu thụ năng lượng lớn nhất.

Theo CPG﻿