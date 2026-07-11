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Phát hiện 20 khối bê tông nặng 55.000 tấn được thả liên tục xuống đáy biển, công trình đường hầm quy mô lớn lộ diện

Khánh Vy
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Quốc gia châu Âu đã sử dụng công nghệ cao để xây dựng công trình giao thông đặc biệt nhất thế giới.

Bên dưới eo biển Øresund - nơi ngăn cách Đan Mạch và Thụy Điển - là một trong những công trình hạ tầng giao thông đặc biệt nhất thế giới. Thay vì chỉ xây một cây cầu vượt biển, hai quốc gia Bắc Âu đã kết hợp cầu, đảo nhân tạo và đường hầm ngầm dưới nước để tạo thành tuyến giao thông xuyên biên giới dành cho cả ô tô và tàu hỏa.

Điểm ấn tượng nhất của công trình là đoạn đường hầm dài 3,51 km được hình thành từ 20 khối bê tông khổng lồ đặt dưới đáy biển, tạo nên phần ngầm của tuyến giao thông Øresund Link nối thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) với thành phố Malmö (Thụy Điển).

Theo đơn vị quản lý tuyến đường là Øresundsbron, mỗi cấu kiện bê tông có chiều dài 176 m, rộng 40 m, cao 9 m và nặng khoảng 55.000 tấn. Các cấu kiện được chế tạo tại một cơ sở chuyên dụng ở Đan Mạch, sau đó được lai dắt ra biển, nhấn chìm xuống rãnh đã được nạo vét dưới đáy eo biển và ghép nối chính xác với nhau để tạo thành đường hầm hoàn chỉnh.

Khác với những đường hầm được khoan xuyên qua núi hoặc đá, đường hầm Øresund được xây dựng theo phương pháp hầm dìm (immersed tunnel). Theo đó, các mô-đun bê tông khổng lồ được đặt nối tiếp trong một rãnh dưới đáy biển rồi phủ kín, tạo nên tuyến giao thông ngầm mà vẫn giữ nguyên mặt nước phía trên cho hoạt động hàng hải.

Đoạn đường hầm nằm dưới kênh dẫn tàu Drogden - tuyến hàng hải quan trọng của eo biển Øresund. Hai đầu đường hầm được kết nối với mặt đất thông qua các cổng dài khoảng 270 m, giúp chuyển tiếp giữa phần ngầm và phần nổi của tuyến giao thông.

Không chỉ là đường hầm dưới biển, Øresund Link còn là tổ hợp hạ tầng giao thông phức hợp hiếm có trên thế giới. Toàn bộ tuyến bao gồm cầu dây văng Øresund, đảo nhân tạo Peberholm và đường hầm Drogden, tạo thành hành lang vận tải xuyên quốc gia phục vụ đồng thời giao thông đường bộ và đường sắt.

Thiết kế này được lựa chọn nhằm giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu kỹ thuật. Việc đưa tuyến đường xuống lòng biển ở phía Đan Mạch giúp không ảnh hưởng đến hành lang cất, hạ cánh của Sân bay Copenhagen, đồng thời vẫn đảm bảo khoảng không cho các tàu biển cỡ lớn lưu thông qua eo biển.

Theo Øresundsbron, bên trong đường hầm có tổng cộng năm ống hầm riêng biệt, gồm hai hầm dành cho ô tô, hai hầm đường sắt và một hầm dịch vụ kiêm lối thoát hiểm. Cách bố trí này giúp tách biệt các loại hình giao thông, đồng thời tăng khả năng vận hành và xử lý sự cố.

Hệ thống an toàn cũng được đầu tư ở mức cao. Cứ mỗi 88 m lại có một cửa thoát hiểm rộng 1,2 m nối các đường hầm giao thông với hầm dịch vụ. Toàn bộ đường hầm được trang bị 80 quạt phản lực nhằm kiểm soát chất lượng không khí và hút khói, nhiệt trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.

Được đưa vào khai thác từ năm 2000, Øresund Link không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Đan Mạch và Thụy Điển mà còn trở thành biểu tượng của hạ tầng giao thông hiện đại tại Bắc Âu. Việc kết hợp cầu vượt biển, đảo nhân tạo và đường hầm dưới đáy biển trong cùng một dự án đã tạo nên một giải pháp kỹ thuật độc đáo, dung hòa đồng thời yêu cầu của giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải và hàng không trên cùng một hành lang vận tải quốc tế.


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Tags

Đan Mạch

Thuỵ Điển

đảo nhân tạo

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