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Phát hiện 18 tỷ tiền mặt trong một chiếc xe ô tô, mở rộng điều tra đường dây tội phạm 1.928 tỷ

Chi Chi
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Tài xế không thể giải trình nguồn gốc của số tiền, khiến các quan chức phải tạm giữ để điều tra.

Ngày 9 tháng 10 năm 2026, Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết các cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra đối với các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, buôn bán ma túy và rửa tiền có liên quan đến mức thiệt hại ước tính hơn 2,5 tỷ baht (1.928 tỷ VNĐ).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan Piyasiri Wattanawarangkun đã công bố chiến dịch này cùng với các quan chức cấp cao từ Văn phòng Chống Rửa tiền (AMLO), Văn phòng Ủy ban Kiểm soát Ma túy (ONCB), Cục Điều tra Đặc biệt (DSI), Cục Xuất nhập cảnh và Cục Hải quan.

Chiến dịch phối hợp liên ngành này tập trung vào việc điều tra các hành vi phạm tội bị nghi ngờ, truy vết các giao dịch tài chính và phong tỏa, thu giữ tài sản liên quan đến các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Cuộc điều tra bắt đầu vào ngày 23 tháng 6 năm 2026, khi các quan chức Hải quan Mae Sai tại tỉnh Chiang Rai phát hiện 23,023 triệu baht (gần 18 tỷ VNĐ) tiền mặt giấu bên trong một chiếc xe ô tô do một công dân Myanmar tên là Sai điều khiển. Người này không thể giải trình nguồn gốc của số tiền, khiến các quan chức phải tạm giữ để điều tra.

Phát hiện 18 tỷ tiền mặt trong một chiếc xe ô tô - Ảnh 1.
Phát hiện 18 tỷ tiền mặt trong một chiếc xe ô tô - Ảnh 2.

Số tiền và vàng thu giữ được

Sau đó, AMLO đã ra lệnh thu giữ số tiền mặt này sau khi tìm thấy căn cứ hợp lý nghi ngờ nó liên quan đến hoạt động tội phạm.

Điều tra mở rộng cho thấy Sai được cho là cũng mang quốc tịch Thái Lan dưới tên Luang Yilong. Người này được cho là đứng tên nhiều tài khoản ngân hàng với tổng giao dịch ít nhất 55 triệu baht (42 tỷ VNĐ) và có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trực tuyến và rửa tiền với mức thiệt hại ước tính hơn 2,5 tỷ baht (1.928 tỷ VNĐ).

Các điều tra viên cũng phát hiện ra các mối liên hệ giữa Sai và một mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia bị cáo buộc có liên quan đến một người đàn ông có biệt danh Nu Chen (còn được xác định là Thapanan). Dòng tiền liên quan đến buôn bán ma túy được cho là đã đi qua các tài khoản ngân hàng ở Myanmar và các tài khoản do người làm bình phong đứng tên, với số tiền lên tới hơn 1 tỷ baht (771 tỷ VNĐ).

Các giao dịch trị giá hơn 200 triệu baht (154 tỷ VNĐ) cũng được phát hiện có liên quan đến các tài khoản của Sai. Cơ quan chức năng cho biết vụ án sẽ tiến hành theo quy trình để trả lại tiền cho các nạn nhân.

Bên cạnh đó, các điều tra viên còn phát hiện thêm các mối liên quan nghi vấn đến một mạng lưới làm giả thẻ căn cước công dân và giả mạo những người không có quốc tịch Thái Lan. Thông tin này được cho là đã được các nhóm liên quan đến các trang web cờ bạc trực tuyến và các băng nhóm lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi (call-center) sử dụng để thực hiện các giao dịch tài chính.

Nguồn: Khaosod

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Tags

bộ tư pháp

rửa tiền

tiền mặt

Thái Lan

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