Phát hiện 175 khối bê tông siêu trọng nặng 33 tấn được thả xuống đáy biển, một siêu công trình lá chắn quy mô lớn lộ diện

Dự án sử dụng máy xúc ba cần chuyên dụng có tầm với gần 34 m tính từ tâm quay. Thiết bị này có khả năng nâng các khối bê tông nặng hàng chục tấn và đặt chính xác xuống đáy biển mà không cần đưa máy xuống nước.

Ảnh minh họa

Đan Mạch đang triển khai dự án xây dựng đê chắn sóng lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hanstholm, nằm ở cực tây bắc đất nước, nhằm bảo vệ một trong những khu vực ven biển chịu tác động mạnh nhất của Biển Bắc. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 156 triệu USD và sử dụng máy xúc ba cần được giới thiệu là lớn nhất thế giới để thi công các hạng mục dưới nước.

Theo thông tin từ đơn vị thực hiện dự án, đê chắn sóng chính dài khoảng 396 m, là hạng mục trọng tâm trong kế hoạch mở rộng cảng Hanstholm. Dự án không chỉ bao gồm việc xây dựng đê chắn sóng mà còn có các hạng mục như mở rộng cầu cảng, nạo vét luồng lạch và gia tăng diện tích khai thác của cảng.

Khác với hình dung về một bức tường bê tông liền khối, đê chắn sóng là công trình được cấu thành từ lõi đá kết hợp với các khối bê tông chuyên dụng có hình dạng đặc biệt. Các cấu kiện này được thiết kế để liên kết với nhau, giúp phân tán và làm suy giảm năng lượng của sóng trước khi sóng tràn vào khu vực cảng, qua đó bảo vệ tàu thuyền, bến cảng và hạ tầng ven biển.

Theo Cubipod - đơn vị cung cấp các cấu kiện bê tông cho dự án, công trình sử dụng hàng nghìn khối bê tông với nhiều kích cỡ khác nhau. Trong đó có 175 khối siêu trọng, mỗi khối nặng từ 30 đến 33 tấn, được bố trí tại những vị trí chịu tác động mạnh nhất của sóng.

Điểm đáng chú ý của dự án là việc sử dụng máy xúc ba cần chuyên dụng có tầm với gần 34 m tính từ tâm quay. Thiết bị này có khả năng nâng các khối bê tông nặng hàng chục tấn và đặt chính xác xuống đáy biển mà không cần đưa máy xuống nước.

Nhờ thiết kế ba cần, máy có thể đưa các cấu kiện vượt xa mép bờ, cho phép thi công từng lớp đê chắn sóng với độ chính xác cao. Việc lắp đặt đòi hỏi mỗi khối bê tông phải được đặt đúng vị trí đã tính toán trước để các cấu kiện liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành lớp bảo vệ đủ khả năng chống chịu điều kiện biển động.

Trước khi lắp đặt các khối bê tông, nhà thầu phải thi công phần lõi bằng hàng trăm nghìn tấn đá. Lớp đá này đóng vai trò nền móng cho toàn bộ công trình, trong khi các khối bê tông bên ngoài tạo thành lớp giáp bảo vệ trực tiếp trước tác động của sóng.

Cảng Hanstholm nằm ở khu vực tiếp giáp trực tiếp với Biển Bắc - vùng biển được đánh giá có điều kiện hàng hải khắc nghiệt bậc nhất châu Âu. Khu vực này thường xuyên chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn và sóng biển có thể vượt quá 8 m.

Theo thiết kế, đê chắn sóng mới được tính toán để chống chịu các đợt sóng cao trên 8 m. Đây cũng là lý do công trình phải sử dụng các khối bê tông có trọng lượng lên tới hơn 30 tấn nhằm bảo đảm ổn định trong điều kiện biển động mạnh.

Hanstholm là một trong những cảng quan trọng của Đan Mạch, phục vụ hoạt động khai thác thủy sản và nhiều hoạt động hàng hải khác. Trong điều kiện thời tiết cực đoan của Biển Bắc, hệ thống đê chắn sóng được xem là hạ tầng thiết yếu giúp duy trì hoạt động của cảng, hạn chế sóng lớn xâm nhập khu vực neo đậu và giảm nguy cơ gián đoạn khai thác trong mùa bão.

Khi hoàn thành, công trình không chỉ trở thành đê chắn sóng lớn nhất từng được xây dựng tại Đan Mạch mà còn là một trong những dự án bảo vệ bờ biển có quy mô đáng chú ý tại châu Âu, thể hiện xu hướng đầu tư ngày càng lớn vào hạ tầng ứng phó với điều kiện thời tiết và môi trường biển khắc nghiệt.