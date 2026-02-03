Phát hiện 11 người gửi tiết kiệm 8,2 tỷ đồng nhưng đến hạn lại không thể rút: Ngân hàng nói “Chưa từng nhận được tiền”

Theo thông tin công bố, 11 khách hàng phát hiện tiền gửi tiết kiệm của họ với tổng giá trị hơn 2,2 triệu NDT (8,2 tỷ đồng) đã bị rút hoặc chuyển đi mà không hề hay biết, dẫn đến việc họ không thể rút tiền khi đáo hạn.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định thủ phạm là bà Mạnh, nguyên quản lý chi nhánh ngân hàng này. Lợi dụng sự tin tưởng lâu năm của khách hàng, bà Mạnh đã thực hiện hành vi gian lận trong thời gian dài.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 2/2018 đến tháng 8/2023, bà Mạnh đã dụ khách hàng ký vào các giấy tờ giao dịch dưới danh nghĩa “sản phẩm tài chính nội bộ”, “tiền gửi lãi suất cao” hoặc “bảo hiểm tiết kiệm”. Thực chất, số tiền này không được đưa vào hệ thống ngân hàng, mà bị chuyển vào các tài khoản do người thân, bạn bè của bà Mạnh kiểm soát, sau đó sử dụng cho chi tiêu cá nhân và đầu tư vào công ty tài chính của bạn trai.

Ảnh minh hoạ

Do các giao dịch diễn ra ngoài quy trình chính thức, ngân hàng không ghi nhận khoản tiền gửi tương ứng của 11 khách hàng trên hệ thống, dẫn đến việc họ không thể rút tiền khi phát hiện sự việc.

Một số khách hàng được yêu cầu ký lại nhiều giấy tờ nhưng không xem xét kỹ lưỡng do tin tưởng bà Mạnh. Người quản lý này dùng tiền gửi của khách hàng sau trả cho khách trước để họ tiếp tục tin tưởng gửi tiền.

Đáng chú ý, dù đã bị yêu cầu tạm dừng công tác từ năm 2021 do vi phạm quy định, bà Mạnh vẫn tiếp tục xuất hiện tại ngân hàng trong đồng phục nhân viên, trực tiếp tiếp xúc và giao dịch với khách hàng cho đến khi vụ việc bị phanh phui.

Cơ quan giám sát tài chính địa phương chỉ ra rằng ngân hàng này tồn tại vấn đề trong kiểm soát nội bộ, không giám sát chặt chẽ hoạt động của nhân viên, làm gia tăng rủi ro cho khách hàng.

Ảnh minh hoạ

﻿Tháng 10/2024, Tòa án địa phương tuyên phạt bà Mạnh 12 năm tù giam về tội lừa đảo, đồng thời yêu cầu hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt. Tuy nhiên, do bà Mạnh không còn khả năng tài chính, quyền lợi của các nạn nhân tiếp tục trở thành vấn đề gây tranh cãi.

Nhiều khách hàng đã khởi kiện ngân hàng vì cho rằng ngân hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường vì nhân viên đã lợi dụng vị trí công tác để thực hiện hành vi phạm tội.

Tính đến đầu năm 2026, một số vụ kiện dân sự khác liên quan đến vụ án vẫn đang được xét xử. Phía ngân hàng cho biết sẽ chấp hành phán quyết cuối cùng của tòa án.

Theo Toutiao