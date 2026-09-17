Phát hiện 1 sinh viên ĐH cùng bạn chi hơn 49 triệu đồng/tháng thuê khách sạn ở thay vì thuê nhà

Thay vì thuê một căn hộ như cách thông thường, một nữ sinh ở Trung Quốc lựa chọn thuê dài hạn một phòng khách sạn trong thời gian học tập. Cô cho rằng đây là phương án phù hợp hơn khi tính cả tiền thuê, nội thất, điện nước và các tiện ích đi kèm.

Hong Kong (Trung Quốc) vốn nổi tiếng là một trong những thị trường nhà ở đắt đỏ. Với Tiffany Lu, 24 tuổi, việc thuê nhà tại đây là một khoản chi lớn đối với hầu hết các gia đình có thu nhập trung bình.

Trong khoảng 1 năm học tập tại đây, cô và một người bạn quyết định không thuê căn hộ mà cùng thuê một phòng khách sạn có 2 giường. Chi phí là 15.000 HKD/tháng (hơn 49 triệu đồng) cho cả căn phòng. Tiffany cho rằng đây là “lựa chọn kinh tế nhất” đối với cô.

Theo nữ sinh này, nếu thuê một căn hộ với mức giá tương đương, người thuê còn phải tính thêm nhiều khoản như mua nội thất, tiền điện, nước và các chi phí sinh hoạt khác. Trong khi đó, phòng khách sạn đã có sẵn nội thất và đi kèm những dịch vụ như dọn phòng, phòng gym.

Ảnh: ABC.net

Một điểm khác khiến Tiffany lựa chọn khách sạn là tính linh hoạt.

Theo cô, phần lớn căn hộ tại Hong Kong yêu cầu người thuê ký hợp đồng tối thiểu 1 năm. Trong khi đó, khách sạn có thể cung cấp các gói lưu trú ngắn hạn hoặc dài hạn với thời gian linh hoạt hơn.

Cô cũng cho rằng giá thuê khách sạn tương đối dễ dự tính. Giá phòng có thể tăng vào những ngày lễ, nhưng mức giá thường được quy định rõ trong hợp đồng từ trước, giúp người thuê chủ động tính toán chi phí.

Trong khi đó, với một căn hộ thông thường, người thuê phải tự trang bị nhiều vật dụng và chịu thêm các khoản chi phí ngoài tiền thuê.

Theo Tiffany, thuê khách sạn dài hạn hiện đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều sinh viên quốc tế tại xứ Cảng Thơm. Ngày càng nhiều khách sạn tại thành phố này cũng đưa ra các gói lưu trú dài ngày nhằm phục vụ nhóm khách có nhu cầu ở trong thời gian lâu hơn.

Tuy nhiên, mô hình này không hoàn toàn thuận tiện. Với Tiffany, một trong những bất tiện lớn nhất là khó nấu ăn trong phòng khách sạn. Khách sạn không có khu vực bếp như một căn hộ thông thường khiến cô phải mua đồ ăn chế biến sẵn hoặc gọi đồ ăn bên ngoài thường xuyên hơn.

“Điều đó khiến chi phí mua đồ ăn chế biến sẵn và đồ ăn mang đi của tôi tăng lên”, Tiffany chia sẻ.

Dù vậy, với cô, việc có sẵn nội thất, dịch vụ dọn phòng, phòng gym và quan trọng nhất là không phải cam kết với một hợp đồng thuê nhà dài hạn vẫn khiến khách sạn trở thành phương án phù hợp trong thời gian học tập tại một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

(Theo ABC.net)