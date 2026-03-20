Pháo tự hành Krab-2 sớm 'thử lửa' tại chiến trường Ukraine?

Sao Đỏ |

Quân đội Ba Lan đã cho thấy tính năng ưu việt của pháo tự hành Krab-2 thông qua cuộc diễn tập bắn đạn thật mới nhất.

Trong một cuộc tập trận mới được tổ chức gần đây, các binh sĩ Quân đội Ba Lan đã thực hiện những lần bắn thử đầu tiên của pháo tự hành Krab-2, phiên bản hiện đại hóa toàn diện.

Ấn phẩm chuyên ngành Defence24 cho biết, xe chỉ huy tham mưu và đơn vị chiến đấu của pháo tự hành Krab 2 đã được thử nghiệm. Kíp lái có cơ hội đánh giá ít nhất một số thay đổi được giới thiệu trong bản nâng cấp nói trên.

Những khí tài mới tích hợp gồm: Camera quan sát cho người lái, kính ngắm được nâng cấp với thiết bị đo xa bằng tia laser, đi kèm thiết bị quan sát ngày đêm cho chỉ huy và hệ thống điều hòa không khí.

Trong số những cải tiến đáng kể đối với xe chỉ huy tham mưu, bao gồm việc tăng thể tích khoang lái và sử dụng hệ thống treo thủy lực khí nén thay vì kiểu thanh xoắn truyền thống.

Cần nhấn mạnh, cuộc tập trận mang tên Celny Ryś-26 là lần ra mắt đầu tiên của pháo tự hành Krab-2 thuộc Trung đoàn Pháo binh Lubusz số 5, trực thuộc Sư đoàn Bộ binh Cơ giới Szczecin số 12.

Hiện tại, Quân đội Ba Lan có trong biên chế ít nhất 60 khẩu pháo Krab trong tổng số 266 tổ hợp đã đặt hàng. 54 khẩu đã được chuyển giao cho Ukraine, ít nhất 16 trong số các phương tiện này là phiên bản hiện đại hóa.

Dự kiến tổng cộng Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ba Lan sẽ nhận được 212 tổ hợp pháo tự hành Krab, trong đó 48 hệ thống sẽ được giao từ đầu theo cấu hình Krab-2 nâng cấp sâu.

Công ty Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) của Ba Lan chính là đơn vị đang phát triển pháo tự hành Krab-2, nhà sản xuất đặc biệt nhấn mạnh những cải tiến dựa trên kinh nghiệm thu được từ cuộc chiến Ukraine.

Đại diện PGZ cho biết: "Krab-2 là một dự án mà chúng tôi hướng đến việc tự động hóa sâu rộng, đặc biệt là sử dụng cơ chế nạp đạn tự động, điều này sẽ mang lại tốc độ bắn cao hơn và giảm bớt gánh nặng cho kíp chiến đấu".

Phiên bản mới của hệ thống pháo tự hành Krab cũng sẽ được trang bị nòng kiểu mới với các thông số áp suất cao hơn, giúp cải thiện đặc tính đạn đạo, tăng tầm bắn và mức độ chính xác của hỏa lực. Vũ khí trên được nhận xét sẽ sớm "thử lửa" trên mảnh đất Ukraine.

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Xe điện mini 4 chỗ giá dưới 200 triệu, đi 170km/sạc

Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

