Pháo đài Ukraine thất thủ, ông Putin nhận tin nóng – Hé lộ "bí mật lớn nhất" trong báo cáo của Tổng tham mưu trưởng Nga

Nga kiểm soát Pokrovsk, chiến tuyến Donetsk rung chuyển

Cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 2/12 đưa tin, quân đội Nga tiếp tục gia tăng sức ép trên gần như toàn bộ chiến tuyến. Điểm nóng nhất trong ngày là báo cáo của Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov gửi Tổng thống Vladimir Putin: cụm quân "Trung tâm" đã giành quyền kiểm soát Pokrovsk, thành phố then chốt trên hướng trung tâm Donetsk.

Ngay sau đó, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân số 2 tiến hành săn lùng các nhóm quân Ukraine đang tìm cách rút lui hoặc ẩn náu trong khu vực đô thị, cố gắng ngăn chặn các mối đe dọa còn sót lại.

Ở Dimitrov (Mirnograd), giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt: phía nam thành phố hiện nằm trong quyền kiểm soát của Nga, trong khi 1.500–2.000 quân Ukraine bị cô lập ở phía bắc. Mọi nỗ lực phá vòng vây của họ đều thất bại.

Không chỉ dừng lại tại Pokrovsk–Mirnograd, lực lượng Nga đang mở thêm một vòng vây quanh Novopavlivka, tấn công đồng thời từ bốn hướng: tây nam, tây, tây bắc và đông. Đây được xem là bàn đạp quan trọng sau khi Nga nắm lợi thế tại khu vực trung tâm Donetsk.

Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát Pokrovsk. Ảnh: TST

Hé lộ mục tiêu kế tiếp

Việc Pokrovsk thất thủ và Mirnograd đối diện nguy cơ bị Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn khiến Ukraine gần như không còn điểm dân cư lớn để tổ chức phòng thủ trên hướng này.

Theo phóng viên quân sự Nga Aleksandr Kots, mục tiêu kế tiếp của Nga là làng Grishino, điểm trung chuyển từng được Ukraine sử dụng để đưa quân tiếp viện vào cụm Pokrovsk–Mirnograd. Grishino nằm trên tuyến E50, tuyến đường chiến lược dẫn ra biên giới tỉnh Dnepropetrovsk.

"Tuyến này cần đặt dưới vùng kiểm soát để thiết lập vùng đệm giáp biên giới, giống như khu vực phía nam" - Kots nhận định.

Từ Pokrovsk, quân Nga có thể triển khai mũi tấn công về Dobropole, sau đó theo trục T0514 áp sát Kramatorsk, tạo sức ép trực diện lên tuyến Druzhkovka – Kramatorsk – Slavyansk từ phía tây – hướng mà quân Ukraine được đánh giá là chưa có công sự mạnh.

Nếu Nga tiếp tục giành quyền kiểm soát Dobropole, họ có thể mở rộng tấn công lên phía tây bắc, tiến đến điểm giáp ranh Donetsk – Dnepropetrovsk – Kharkov, qua đó kiểm soát toàn bộ đường biên phía tây của vùng Donetsk tự xưng (DNR).

Theo phóng viên quân sự Nga Aleksandr Kots, mục tiêu kế tiếp của Nga là làng Grishino. Ảnh: TST

Bí mật lớn nhất trong báo cáo của Tổng tham mưu trưởng Nga

Cũng trong bản tin về tình hình Ukraine ngày 2/12, Đài TST (Nga) cho biết, trong chuyến thăm bất ngờ ra tiền tuyến mới đây, Tổng thống Putin đã nghe Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov báo cáo trực tiếp về tình hình chiến sự, với 569 ngày công phá khốc liệt.

Tâm điểm truyền thông lập tức đổ dồn vào hai diễn biến: quân đội Nga giành quyền kiểm soát Pokrovsk và Volchansk sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Nhưng giữa những thông tin sôi sục ấy, có một chi tiết mang tính chiến lược sâu xa — chính là "bí mật lớn nhất" trong báo cáo của Tổng Tham mưu trưởng.

Theo bản báo cáo, ngoài các thắng lợi nổi bật tại Donetsk và Kharkov, quân đội Nga đồng thời đạt được ba bước tiến quan trọng: giành quyền kiểm soát Dobropolie ở tỉnh Dnepropetrovsk, kiểm soát Klynovoye ở đông nam Kramatorsk và hoàn tất vòng vây Stepnogorsk tại Zaporizhzhia.

TST chỉ ra bí mật lớn nhất trong báo cáo của Tướng Gerasimov trình lên ông Putin. Ảnh: TST

Theo TST, đây là ba điểm chiến lược nằm trên những tuyến hậu cần then chốt, có khả năng định hình lại toàn bộ thế trận ở trung và nam Ukraine — nhưng vì không phải đô thị lớn, chúng không nhận được sự chú ý tương xứng.

Dobropolie mở ra cánh cửa tiến sâu vào Dnepropetrovsk – vùng công nghiệp trọng điểm. Klynovoye nằm sát tuyến đường tiếp vận quan trọng dẫn vào cụm phòng thủ Kramatorsk – Slavyansk.

Còn Stepnogorsk, với vị trí án ngữ dọc sườn Zaporizhzhia, nếu rơi hoàn toàn sẽ làm lung lay tuyến phòng thủ phía nam của Ukraine.

Khi ba điểm này thay đổi trạng thái kiểm soát cùng lúc, giới quan sát nhận định Nga đã âm thầm mở được một hành lang chiến lược mới, rộng hơn và nguy hiểm hơn nhiều so với việc chỉ kiểm soát một thành phố lớn.

Chính quyền Tổng thống Zelensky vẫn tuyên bố tình hình "khó khăn nhưng kiểm soát được".

Tuy nhiên, các nguồn tin thân Ukraine thừa nhận nếu phòng tuyến Zaporizhzhia tiếp tục sụp đổ, Nga có thể mở hướng tiến thẳng xuống Nikolaev, Kherson và cả Odessa – nơi hầu như không có tuyến phòng thủ tầng lớp.

Chính vì vậy, "bí mật" lớn nhất trong báo cáo của Tổng Tham mưu trưởng không nằm ở những gì được nói to và rõ, mà ở chi tiết lặng lẽ nhưng xoay chuyển cục diện: việc Nga đồng thời mở ba mũi tiến công chiến lược, tạo nền cho các chiến dịch tiếp theo.

Trong bối cảnh truyền thông chú ý vào thắng lợi biểu tượng, đây mới là điểm có thể quyết định hình dạng chiến trường trong những tháng tới.