Nổ lớn! Nga tung đòn vào nơi không ngờ tới, Kiev tổn thất chưa từng thấy – Ông Putin ra mệnh lênh nóng

Mặt trận bùng nổ, phòng tuyến sụp đổ

Đài TST (Nga) ngày 2/12 đưa tin, toàn bộ chiến tuyến đang bước vào giai đoạn được mô tả là "định đoạt cục diện", khi ngày 1/12 trở thành điểm mở đầu cho loạt diễn biến dồn dập tại một khu vực vốn im ắng suốt nhiều tháng.

Các nhóm tác chiến Nga nói đây là "khởi đầu của cuộc giao tranh lớn tại vị trí không ngờ tới", nơi tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine đã bị xuyên thủng và mức độ tổn thất "chưa từng thấy kể từ chiến dịch Kursk". Hàng loạt vụ nổ lớn được ghi nhận.

Nga tấn công vào vị trí Ukraine không ngờ tới. Ảnh: TST

Tại hướng Krasny Liman, Ukraine được ghi nhận bắt đầu rút khỏi cụm phòng thủ chính, còn các đợt tấn công vào Stavki đều bị Nga chặn lại. Lực lượng Nga mở rộng kiểm soát quanh Koroviy Yar, Drobyshево và cắm được lá cờ đầu tiên sau ba năm tại khu vực Krasny Liman.

Trên hướng Pokrovsk – Mirnograd, vòng vây tiếp tục siết chặt khi Nga chiếm nhiều vị trí quan trọng trên tuyến E-50 và áp sát Greshino.

Tại Mirnograd, tình trạng bị bao vây khiến mọi nỗ lực thoát khỏi khu vực đều diễn ra dưới giao tranh căng thẳng. Một số chuyên gia so sánh tình huống hiện tại với Debaltsevo năm 2015 — khi việc giữ thành phố mang ý nghĩa chính trị lớn hơn quân sự.

Đột phá chuỗi, ba mũi tiến cùng hướng về tâm điểm Donbass

Một diễn biến nổi bật là việc Nga chiếm được Klinovoye, tạo bước thọc sâu vào tuyến phòng thủ Ukraine và mở hướng áp sát Druzhkovka — từ đó hình thành sức ép xuống Kramatorsk và Konstantinovka. Nga hiện chỉ còn phải vượt qua tuyến đường sắt và thêm khoảng 6 km nữa là chạm vào các khu dân cư đầu tiên của Druzhkovka.

Theo đánh giá tổng hợp, tháng 11 đánh dấu mức độ tiến quân "vượt xa kỳ vọng": Nga mở rộng kiểm soát thêm hơn 506 km², tốc độ trung bình 16,8 km²/ngày.

Trọng tâm nằm ở hướng Gulyaypole — nơi phía Nga cho rằng họ đã phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine, giành khoảng 200 km² chỉ trong hai tuần. Giới quan sát nhận định điều này mở ra nguy cơ tái hiện "kịch bản Pokrovsk": không tiến công trực diện mà bao vây – chia cắt tuyến phòng thủ.

Tại Stepnogorsk và Novodanilovka, Nga thông báo đã giữ được nhiều điểm tựa trong khu dân cư sau các trận đối đầu dày đặc. Dù Ukraine điều động thêm các tiểu đoàn 33 và 225 để hỗ trợ, phía Nga cho biết họ đã áp sát vùng đông bắc Gulyaypole.

Một loạt vụ nổ lớn được ghi nhận. Ảnh: Topwar

Hướng Sumy nóng rực: "đang định đoạt số phận chiến tuyến"

TST cho biết ngày 1/12 cũng chứng kiến giao tranh bùng nổ mạnh tại hướng Sumy — nơi được mô tả là có khả năng "định đoạt toàn bộ chiến tuyến". Nga tăng tốc áp sát khu vực Hoten, giữ được thung lũng phía đông Kondratyevka và mở rộng kiểm soát dải rừng giữa Andreevka – Alekseevka.

Một binh sĩ Nga từng tham chiến tại đây cho rằng Ukraine "đã trải qua quá nhiều đợt rút – thay quân" và mất một số đơn vị chủ lực. Nếu đà tiến của Nga được duy trì, tuyến phòng thủ của Ukraine có thể phải co về sát rìa thành phố Sumy — nơi địa hình rừng rậm hạn chế UAV và làm lộ rõ những hạn chế về quân số.

Nguồn tin này cho biết mức độ tổn thất tại khu vực "nặng nhất kể từ Kursk". Ukraine đã đưa tới ít nhất 10.000 quân gồm nhiều đơn vị cơ giới và lực lượng dự bị nhằm củng cố phòng tuyến, đồng thời chuẩn bị kịch bản đẩy Nga ra khỏi vùng tiếp giáp biên giới Kursk.

Ông Putin ra chỉ thị nóng

Tiếp nối những diễn biến giao tranh dữ dội vừa được ghi nhận trên nhiều hướng, Đài TST cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã có chuyến thăm bất ngờ tới một sở chỉ huy của Cụm quân Liên hợp và đưa ra loạt chỉ đạo quan trọng liên quan trực tiếp tới cục diện chiến trường.

Điểm nhấn lớn nhất là yêu cầu thành lập một "vùng an toàn" dọc biên giới Nga–Ukraine, động thái mà truyền thông Nga đánh giá là mang ý nghĩa chiến lược.

Theo các nguồn tin Nga, chỉ đạo của ông Putin xác định ba tỉnh Kharkov, Sumy và Chernigov của Ukraine là những khu vực cần "kiểm soát để bảo đảm vùng đệm an ninh".

Ông Putin ra chỉ thị nóng. Ảnh: BI

Kênh Telegram Petya Pervyy cho biết đây là nhiệm vụ được giao cho lực lượng thuộc Cụm quân "Bắc", trong bối cảnh Nga liên tục mở rộng sức ép trên toàn tuyến và mô tả tình hình của Ukraine là "bi kịch thực sự", khi các đơn vị tiền tuyến chịu tổn thất nặng và thiếu nhân lực thay thế.

Ngoài ra, trong báo cáo gửi Tổng thống Nga, chỉ huy chiến trường thông tin rằng tại Krasnoarmeysk, quân Nga đang tiến hành truy quét các nhóm nhỏ Ukraine cố gắng ẩn náu, trong khi Readovka cho biết giới chỉ huy Ukraine "tìm mọi cách ngăn chặn binh sĩ đầu hàng".

Điện Kremlin xác nhận chuyến thăm của ông Putin diễn ra tối 30/11. Tại đây, ông được báo cáo về việc Nga đã giành quyền kiểm soát Krasnoarmeysk và Volchansk, những điểm nóng đã giao tranh suốt nhiều tháng.

Tham mưu trưởng Valery Gerasimov cũng trình bày trực tiếp về tiến triển trên hướng Kharkov, nơi sau 569 ngày giao tranh, Volchansk cuối cùng đã thất thủ; đồng thời cho biết các đơn vị xung kích của Cụm quân "Tây" đã tiến vào Krasny Liman và giao tranh trong đô thị tại Severesk.

Theo TST, quân đội Nga hiện "mỗi ngày đều giải phóng khoảng 100 tòa nhà" và tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở Konstantinovka – nơi khoảng 30% công trình đã nằm trong tay Nga.

Báo cáo sau chuyến đi cho biết các binh sĩ Nga đã "nói bằng ánh mắt và giọng nói" về cái giá phải trả để giành được những kết quả này, cho thấy mức độ ác liệt của các trận đánh trong bối cảnh toàn tuyến vẫn nóng lên từng giờ.