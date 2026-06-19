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Phần Lan mua bom lượn Mỹ để trang bị cho tiêm kích F-35

Kông Anh
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Bộ Quốc phòng Phần Lan thông tin nước này dự kiến mua bom lượn GBU-53 SDB II từ Mỹ để trang bị cho máy bay chiến đấu F-35.

Theo Reuters, thương vụ mua bán mua bom lượn GBU-53 SDB II giúp bổ sung khả năng tấn công mặt đất mới cho phi đội F-35 của Phần Lan - một thành viên NATO và hoàn thiện thương vụ mua 64 tiêm kích F-35 trị giá 9,4 tỷ USD từ Lockheed Martin.

GBU-53 SDB II là loại bom lượn dẫn đường chính xác, có khả năng tấn công mục tiêu di động ở tầm trung trong điều kiện thời tiết xấu. Kích thước nhỏ gọn cho phép mang nhiều loại đạn SDB II cùng lúc trên một chiếc F-35.

Phần Lan mua bom lượn GBU - 53 để trang bị cho tiêm kích F - 35 năm 2026 - Ảnh 1.

Lễ bàn giao máy bay chiến đấu F-35 do Phần Lan đặt hàng tại cơ sở Lockheed Martin Aeronautics. (Ảnh: Reuters)

Bom GBU-53 SDB II dự kiến do Tập đoàn Raytheon của Mỹ sản xuất. Gói dịch vụ bao gồm phụ tùng thay thế, tài liệu, vận chuyển, đào tạo, sửa chữa và dịch vụ hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen thông tin thêm việc mua sắm này thể hiện năng lực mới giúp tăng cường khả năng phòng thủ của Phần Lan "trong những điều kiện khắc nghiệt".

Hồi tháng 12/2025, Phần Lan cũng thông báo nước này sẽ mua tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AMRAAM từ Mỹ. Trong thông báo, Chính phủ Phần Lan nêu rõ: “Lô tên lửa đầu tiên sẽ hỗ trợ việc triển khai phi đội F-35 ".

Tuyên bố nhấn mạnh thêm: “Thương vụ mua sắm này sẽ giúp Phần Lan có được phiên bản AMRAAM mới nhất và tiên tiến nhất, qua đó nâng cao khả năng ứng phó với mối đe dọa trong môi trường tác chiến của chúng tôi".

Nga cho rằng Phần Lan đang bước vào giai đoạn “quân sự hóa tăng tốc”, bất chấp những khó khăn kinh tế. Theo Đại sứ Kuznetsov, hoạt động trinh sát điện tử và trinh sát trên không của NATO tại Phần Lan đang gia tăng, bao gồm những chuyến bay thường xuyên của máy bay không người lái dọc biên giới với Nga.

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Tags

tiêm kích F-35

bom lượn GBU-53

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