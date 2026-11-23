Sau cú hat-trick HCV chấn động, Phan Hiển lập tức "khao" vợ bữa sáng cực chill.

Sau những ngày thi đấu căng thẳng và xuất sắc giành cú hat-trick Huy chương Vàng (HCV) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, kiện tướng dancesport Phan Hiển đã dành trọn thời gian nghỉ ngơi, thư giãn bên bà xã Khánh Thi.

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi hào hứng chia sẻ khoảnh khắc hẹn hò buổi sáng ngọt ngào cùng ông xã kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Anh Hiển dẫn vợ đi ăn sáng tẩm bổ". Trong bức ảnh được đăng tải, cặp đôi xuất hiện với diện mạo trẻ trung. Cả hai chọn một góc quán thoáng đãng để thưởng thức bữa sáng nhẹ nhàng gồm bánh sừng bò, salad và cà phê. Đáng chú ý, vợ chồng kiện tướng còn tạo dáng chống cằm đồng điệu, toát lên thần thái rạng rỡ và thoải mái sau chuỗi ngày tập luyện, thi đấu cường độ cao. Khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy tình cảm của cặp đôi nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Vợ chồng Khánh Thi tận hưởng ngày nghỉ sau thời gian thi đấu

Trước đó, tại môn khiêu vũ thể thao của Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra trong hai ngày 16 và 17/11 (quy tụ 97 vận động viên từ 13 đoàn), Phan Hiển cùng bạn nhảy Đặng Thu Hương đã thi đấu thăng hoa và mang về 3 tấm HCV danh giá ở các nội dung: Hạng A Latin 5 điệu, Hạng E3 Latin điệu Jive và Hạng E5 Latin điệu Paso Doble. Ngay sau khi bước lên bục nhận giải, nam kiện tướng đã chia sẻ niềm tự hào và dành tặng trọn vẹn thành tích ấn tượng này cho 3 nhóc tỳ của mình là Kubi, Anna và Lisa.

Phan Hiển giành tới 3 HCV cùng bạn nhảy Thu Hương ở Đại hội thể thao toàn quốc

Không chỉ là những gương mặt trụ cột của dancesport Việt Nam, cuộc hôn nhân viên mãn và sự đồng hành bền bỉ từ sàn đấu đến cuộc sống đời thường của Phan Hiển và Khánh Thi luôn nhận được sự ngưỡng mộ lớn từ khán giả.

Khánh Thi - Phan Hiển có cuộc sống hôn nhân viên mãn

Ảnh: FBNV