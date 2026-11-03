Phan Đăng Nhật Minh - Nhà vô địch được xem là "mạnh nhất" lịch sử Olympia!

Gần một thập kỷ trôi qua, cái tên "cậu bé Google" vẫn được nhắc lại mỗi mùa Chung kết Olympia.

Sáng 1/11/2026, Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) chính thức trở thành chủ nhân của ngôi vị Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26. Như thường lệ, mỗi khi một nhà vô địch mới xuất hiện, khán giả lại có dịp nhìn về những người đã đi qua. Trong 26 cái tên từng đứng trên bục cao nhất, có một người thường xuyên được cộng đồng yêu Olympia gọi vui là nhà vô địch "mạnh nhất lịch sử". Đó là Phan Đăng Nhật Minh, chàng trai Quảng Trị nổi tiếng với biệt danh "cậu bé Google".

Phan Đăng Nhật Minh - Quán quân Olympia nổi tiếng được khán giả nhiều thế hệ ưu ái gọi bằng danh xưng "Cậu bé Google" (Ảnh: WeChoice)

Không học trường chuyên, không đi học thêm, Nhật Minh vẫn bước vào Olympia năm thứ 17 với tư cách ứng viên nặng ký nhất. Nam sinh rời sân chơi với chức Quán quân năm đó cùng loạt kỷ lục khiến nhiều thế hệ thí sinh sau này phải nhắc đến.

Thần đồng từ một thị trấn nhỏ ở Quảng Trị

Phan Đăng Nhật Minh sinh năm 2000 tại Hải Lăng, Quảng Trị. Bố anh là kỹ sư điện, mẹ là giáo viên tiểu học. Ngay từ nhỏ, Nhật Minh đã bộc lộ khả năng khác thường. Khi mới khoảng 18 tháng tuổi, cậu bé đã biết đọc, biết tính. Lên tiểu học, Minh tính nhẩm rất nhanh và có trí nhớ đáng nể.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Nhật Minh gần như chỉ tự học. Cậu không đi học thêm, mỗi ngày thường chỉ dành khoảng một tiếng để làm bài tập về nhà. Dù vậy, khi mới học lớp 9, Minh đã tự học xong chương trình lớp 11. Hai thần tượng của cậu là Giáo sư Ngô Bảo Châu và nhà bác học Isaac Newton. Từ nhỏ, Minh đã nói mình muốn trở thành nhà khoa học vì đam mê nghiên cứu, chứ không phải để kiếm tiền.

Năm 2014, Nhật Minh được cả nước biết đến khi giành ngôi quán quân Chinh Phục mùa đầu tiên, cuộc thi kiến thức trên truyền hình dành cho học sinh THCS. Khi ấy Nhật Minh mới học lớp 8. Khả năng đưa ra đáp án gần như ngay lập tức ở mọi lĩnh vực, từ Toán, Văn học đến các câu hỏi IQ, khiến khán giả đặt cho anh hàng loạt biệt danh như "cậu bé Google", "vua tốc độ" hay "thần đồng".

Phan Đăng Nhật Minh được biết đến với biệt danh "cậu bé Google" từ khi còn là học sinh THCS (Ảnh: VTV)

Hành trình "phá đảo" Olympia năm thứ 17

Kết thúc lớp 10, nhờ thành tích học sinh giỏi toàn diện, Nhật Minh được trường THPT Hải Lăng cử đi thi Đường Lên Đỉnh Olympia. Ngay từ vòng tuần, anh đã khiến khán giả choáng ngợp khi giành 400 điểm, mức điểm thi tuần cao nhất năm thứ 17.

Trước vòng thi tháng, Nhật Minh thẳng thắn chia sẻ mục tiêu phá kỷ lục điểm số của chương trình. Và anh suýt làm được điều đó. Ở phần Khởi động, Minh trả lời đúng 11 trên 12 câu hỏi, giành 110 điểm. Sang phần Tăng tốc, anh giành thêm 150 điểm, gần như tuyệt đối. Chung cuộc, Nhật Minh đạt 460 điểm, san bằng kỷ lục do Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến lập trước đó, cũng là mức điểm cao nhất từng có trong một trận thi của Olympia. Đáng chú ý, ở cả hai cuộc thi tuần và tháng, anh đều tìm ra từ khóa chướng ngại vật ngay từ hàng ngang đầu tiên.

Đến vòng thi quý I, dù có đôi chút tiếc nuối vì trả lời sai vài câu, Nhật Minh vẫn giành 295 điểm. Anh trở thành nhà leo núi đầu tiên có vé vào Chung kết năm, mang cầu truyền hình về Quảng Trị khi mới học lớp 11.

Bước vào Chung kết Olympia năm thứ 17, Phan Đăng Nhật Minh mang theo 3 kỷ lục gồm điểm thi tuần cao nhất năm thứ 17 (400 điểm), điểm Khởi động cao nhất (110 điểm) và điểm số cao nhất lịch sử chương trình (460 điểm).

Trận Chung kết với những đối thủ đáng gờm

Ngày 27/8/2017, trận Chung kết Olympia năm thứ 17 diễn ra tại trường quay S14. Dù được xem là ứng viên số một, Nhật Minh không hề có một con đường dễ dàng. Ba đối thủ của anh đều là những gương mặt rất mạnh.

Phạm Huy Hoàng của THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam bước vào trận đấu cuối cùng với 330 điểm thi quý, cao nhất trong 4 nhà leo núi. Phạm Thọ Quốc Long, học sinh chuyên Toán THPT chuyên Trần Hưng Đạo (Bình Thuận cũ), được mệnh danh là nam sinh lội ngược dòng tốt nhất Olympia năm thứ 17. Còn Hà Việt Hoàng là học sinh đầu tiên của THPT Sóc Sơn (Hà Nội) lọt vào Chung kết, từng lần lượt thắng cả vòng tuần, tháng và quý với 310, 235 và 290 điểm. Chàng trai có biệt danh "Kitty" nổi tiếng với tốc độ bấm chuông trả lời trước cả khi MC đọc hết câu hỏi. Đáng chú ý, vài năm sau cả Hà Việt Hoàng và Phạm Huy Hoàng đều tiếp tục gây chú ý khi cùng góp mặt tại chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam.

Chung kết Olympia năm thứ 17 được đánh là là một trong những trận Chung kết hay nhất lịch sử khi cả 4 thí sinh đều quá "khủng" (Ảnh: Mai Lân)

Trận đấu bắt đầu không như kỳ vọng với Nhật Minh. Ở phần Khởi động, phần thi vốn là sở trường, anh mất bình tĩnh và chỉ trả lời đúng 7 trên 12 câu, giành 70 điểm. Nhật Minh tạm xếp cuối cùng, trong khi Hà Việt Hoàng trả lời đúng 10 trên 12 câu, dẫn đầu với 100 điểm.

Bước ngoặt đến ở phần Vượt chướng ngại vật. Chỉ sau 2 hàng ngang được lật mở, Nhật Minh quyết định bấm chuông và trả lời chính xác từ khóa APEC. Pha xử lý liều lĩnh ấy giúp anh vươn lên dẫn đầu với 140 điểm. Sau phần Tăng tốc, Minh tiếp tục giữ vị trí số một với 210 điểm.

Ở phần Về đích, Nhật Minh chọn gói câu hỏi 60 điểm và trả lời đúng cả ba câu. Chưa dừng lại, anh còn giành thêm 30 điểm từ phần thi của Phạm Huy Hoàng. Chung cuộc, Nhật Minh đăng quang với 300 điểm, Phạm Huy Hoàng về nhì với 240 điểm. Cả trường THPT Hải Lăng vỡ òa. Đây cũng là lần thứ hai Quảng Trị có học sinh vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia.

Sau trận đấu, Nhật Minh thừa nhận mình rất áp lực khi có điểm thấp nhất sau Khởi động. Ở hai phần Vượt chướng ngại vật và Về đích, anh đã có những quyết định liều lĩnh và may mắn đều thành công.

Phan Đăng Nhật Minh lội ngược dòng từ vị trí cuối cùng trở thành Quán quân Olympia năm thứ 17 (Ảnh: Mai Lân)

Năm 2018, Nhật Minh tiếp tục trở thành thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia của tỉnh Quảng Trị với tổng điểm 56,78. Sau đó, anh sang Australia theo học ngành Hóa học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, ngôi trường quen thuộc của các nhà vô địch Olympia.

Dù nổi tiếng từ rất sớm, Nhật Minh lại khá kín tiếng và ít chia sẻ trên mạng xã hội. Anh cũng từng thừa nhận không thích biệt danh "cậu bé Google" vì nó mang lại nhiều áp lực.

"Google là một biển kiến thức khổng lồ, em mới chạm được vào bề mặt", Nhật Minh chia sẻ khi ấy.

Cho đến tận bây giờ, cái tên Phan Đăng Nhật Minh vẫn được nhắc lại mỗi mùa Chung kết Olympia (Ảnh: Mai Lân)

Đến nay, mỗi khi nhắc lại profile cùng với những kỷ lục cùng màn thể hiện của Phan Đăng Nhật Minh ở Olympia, nhiều khán giả và cư dân mạng vẫn gọi vui anh là nhà vô địch "mạnh nhất" lịch sử Olympia. Dù vậy, rõ ràng đó chỉ là một cách gọi thể hiện sự yêu mến của người hâm mộ dành cho "cậu bé Google".

Thực tế, khó có thể so sánh các nhà vô địch Olympia với nhau. Mỗi mùa giải có một bộ câu hỏi, một thể lệ và những đối thủ khác nhau. Mỗi quán quân cũng mang đến sân khấu thế mạnh riêng của mình, người nổi bật nhờ tốc độ, người nhờ sự điềm tĩnh, người lại nhờ những quyết định táo bạo đúng lúc.

Điều đáng quý hơn cả là sau khi rời sân khấu Olympia, các nhà vô địch đều tiếp tục hành trình học tập và tìm thấy con đường riêng của mình. Bởi lẽ, chiếc vòng nguyệt quế chỉ là một dấu mốc. Những gì các nhà leo núi làm được sau đó mới là câu chuyện dài hơn và đáng để chờ đợi hơn.

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