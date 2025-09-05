Phạm Quỳnh Anh tắt bình luận, ẩn ý ai đó "seeding bẩn" trong tâm thư đáp trả Bảo Anh

Sau khi đăng tải tâm thư dài để làm rõ câu chuyện với Bảo Anh, Phạm Quỳnh Anh hiện đang là tâm điểm tranh cãi dữ dội. Trong số những lý do nữ ca sĩ đưa ra, điều khiến dư luận bàn tán nhiều nhất là "lý do thứ 4" - khi cô nói rằng bản thân từng chịu nhiều tổn thương đến từ người thân trong gia đình của Bảo Anh. Chính chi tiết này đã khiến một bộ phận cư dân mạng bùng nổ tranh luận, cho rằng Phạm Quỳnh Anh khiến câu chuyện trở nên căng thẳng và ồn ào hơn.

Sau loạt chỉ trích, Phạm Quỳnh Anh đã phải tắt bình luận dưới bài viết của mình. Trong nhóm chat với fan, nữ ca sĩ có động thái gây chú ý. Cụ thể, cô khẳng định không hề xoá bất kỳ bình luận nào như nhiều người đồn đoán. Đồng thời, Phạm Quỳnh Anh còn bày tỏ sự thắc mắc khi phát hiện có quá nhiều bình luận giống hệt nhau xuất hiện liên tiếp, ám chỉ khả năng có ai đó đang cố tình "seeding bẩn" để gây áp lực cho mình.

Nữ ca sĩ viết: "Sao mà các bạn ấy tự biên tự diễn quá, chị chẳng xoá bất kỳ 1 bình luận nào mà cứ hét lên là chị xoá. Mà sao có nhiều bình luận giống nhau?".

Phạm Quỳnh Anh tiếp tục lên tiếng trong nhóm chat với fan sau tâm thư nói rõ mối quan hệ với Bảo Anh

Tối muộn 4/9, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ đăng tải tâm thư dài, lần đầu lên tiếng về ồn ào với Bảo Anh sau hơn 7 năm im lặng. Trong chia sẻ, nữ ca sĩ khẳng định bản thân chưa từng lên tiếng không phải vì thừa nhận hay né tránh, mà bởi nhiều lý do gắn liền với gia đình và các con. Gây chú ý trong đó, Phạm Quỳnh Anh còn nói thẳng về quãng thời gian cô chịu nhiều tổn thương từ người thân, gia đình của Bảo Anh, nên cuối cùng vẫn chọn im lặng như một cách tốt nhất.



"Khi ấy mình đã phải chịu những tổn thương từ những người thân trong gia đình của em B.A. Những từ ngữ như 'thủ đoạn' hay là 'giở trò dơ bẩn' để quay lại showbiz là những từ ngữ vô cùng ám ảnh vẫn còn văng vẳng trong đầu mình, thực sự chạm đến tự trọng của mình. Mình sinh ra được bố mẹ giáo dục đàng hoàng không bao giờ hại ai, cũng không vì sự nghiệp mà dùng đến chiêu trò, nhưng vì chuyện này mà mình bị công kích suốt 7 năm qua. Đã có nhiều lần muốn nói ra, nhưng mình rất hiểu tâm lý một người mẹ xót con, một người em thương chị nên đã có thái độ mất bình tĩnh là điều tất nhiên… Vậy nên có lẽ mình chọn cách im lặng là tốt nhất", Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

Ngay sau khi tâm thư dài của Phạm Quỳnh Anh xuất hiện, mạng xã hội lập tức bùng nổ tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng chi tiết nữ ca sĩ nhắc đến việc bản thân từng chịu nhiều tổn thương từ phía gia đình Bảo Anh chính là "điểm trừ". Theo quan điểm của không ít netizen, nếu thực sự mong muốn khép lại ồn ào thì chi tiết này không nên được đưa ra, bởi vô tình khiến câu chuyện thêm phần phức tạp và khó hạ nhiệt. Một số bình luận còn thẳng thắn chỉ ra sự mâu thuẫn: một mặt Phạm Quỳnh Anh khẳng định muốn chấm dứt, một mặt lại khơi gợi những vết thương cũ, khiến dư luận càng xôn xao hơn.

Nhiều netizen thả phẫn nộ bài viết của Phạm Quỳnh Anh, nữ ca sĩ cũng đã giới hạn bình luận

Vào năm 2018, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy ly hôn thì mạng xã hội xuất hiện tin đồn Bảo Anh là lý do chen vào cuộc sống hôn nhân của đàn chị. Ngay sau đó, Bảo Anh lên tiếng phủ nhận và bày tỏ thái độ khó hiểu trước ồn ào "từ trên trời rơi xuống" này.

Sau hơn 7 năm, vụ việc của Bảo Anh và Phạm Quỳnh Anh rầm rộ trở lại. Nguồn cơn từ việc Phạm Quỳnh Anh lên tiếng bảo vệ các con, netizen bất ngờ réo tên Bảo Anh và đào lại scandal của nữ ca sĩ với Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy năm xưa. Sáng 4/9, Bảo Anh đã có chính thức lên tiếng.

Theo đó, nữ ca sĩ mong quá khứ được khép lại vì mỗi người nay cũng đã có cuộc sống riêng. Về thái độ gây tranh cãi của Phạm Quỳnh Anh trong vụ Bảo Anh bị tố phá hoại hôn nhân, Bảo Anh lên tiếng: "Mong cuộc đời sẽ luôn dịu dàng hơn với phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ. Thật ra mình đã đắn đo rất nhiều trước khi viết những dòng này.

Nhưng có lẽ đã đến lúc nên nói rõ để khép lại. Câu chuyện giữa Bảo Anh và chị Phạm Quỳnh Anh nên dừng lại ở đây. Mình mong mọi người đừng dùng những lời lẽ nặng nề để làm tổn thương chị.

Thời điểm mình từng bị hiểu lầm liên quan đến câu chuyện của gia đình chị, mình tin rằng lúc đó chị cũng đang rối ren, lo toan nhiều việc riêng, nên không thể nghĩ được nhiều hơn cho bất kỳ ai ngoài gia đình của mình. Nhưng gần đây, mình thấy lại nhiều bình luận lôi cả con gái chị và mình ra để bàn tán, và thật sự điều đó làm mình trăn trở".

Bảo Anh còn muốn nhấn mạnh 2 điều quan trọng là đừng tổn thương trẻ con, đồng thời có cái nhìn nhẹ nhàng, bao dung hơn với phụ nữ.

Ồn ào 7 năm trước của Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh rầm rộ trở lại



