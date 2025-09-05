Phạm Quỳnh Anh bất ngờ đăng đàn làm rõ tin đồn liên quan Bảo Anh sau 7 năm im lặng

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao khi hình ảnh hai con gái của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vô tình trở thành chủ đề bàn tán. Một số ý kiến tiêu cực thậm chí mỉa mai ngoại hình và thái độ của các bé, khiến nữ ca sĩ phải lên tiếng bảo vệ con. Sự việc này bất ngờ gợi nhắc lại tin đồn từng gây tranh cãi nhiều năm trước giữa Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh.

Năm 2018, khi cuộc hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn Quang Huy tan vỡ, Bảo Anh bị gọi tên với nghi vấn là "người thứ ba". Thời điểm đó, giọng ca "Anh muốn em sống sao" đã công khai tin nhắn chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và đàn chị, khẳng định bản thân không liên quan đến chuyện ly hôn. Tuy nhiên, trong phần tin nhắn Bảo Anh công khai khi cô thể hiện không liên quan tới chồng cũ của đàn chị thì Quỳnh Anh chỉ đáp lại hai chữ "đểu thế" điều này khiến cư dân mạng lại càng tin Bảo Anh là người phá vỡ hạnh phúc.

Cho đến một thời gian không lâu sau đó, Phạm Quỳnh Anh có người mới, sinh thêm con thì cư dân mạng bất ngờ "quay xe" họ lại đứng về phía Bảo Anh và chỉ trích Phạm Quỳnh Anh dữ dội.

Mới đây, trước làn sóng bàn tán trở lại, Bảo Anh đã viết tâm thư trên trang cá nhân, bày tỏ mong muốn chấm dứt mọi ồn ào. Cô cho rằng trẻ em không đáng phải chịu tổn thương từ những lời bình luận ác ý, suy diễn từ chuyện người lớn đồng thời kêu gọi sự bao dung, cảm thông dành cho phụ nữ và các bà mẹ. Cách chia sẻ nhẹ nhàng, thẳng thắn của Bảo Anh nhận được nhiều lời khen, được cho là thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành sau nhiều năm đối diện sóng gió. Tuy nhiên sự bao dung của Bảo Anh càng khiến Phạm Quỳnh Anh bị tấn công dữ dội hơn.

Chia sẻ của Quỳnh Anh sau 7 năm im lặng.

Trước áp lực từ dư luận cách đây ít phút, Quỳnh Anh đã lên tiếng. Cô đưa ra 4 lý do im lặng suốt 7 năm qua và tung đoạn tin nhắc đầy đủ với Bảo Anh. Giải thích về hai từ "đểu thế" gây bão.

Toàn bộ tâm thư của Phạm Quỳnh Anh viết: "Kính thưa quý vị khán giả và các bạn đã luôn theo dõi Quỳnh Anh trên hành trình làm nghề của mình.

Sau khi em Bảo Anh lên tiếng vào sáng hôm nay, mọi chuyện dường như chưa là thoả đáng hợp lòng với một số người, họ vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ nặng nề tấn công, xúc phạm mình và gia đình mình…

Nên có lẽ, sau 7 năm, đây là lúc cần được nói ra, một lần cho rõ mọi chuyện.

Trước tiên, cảm ơn em Bảo Anh vì đã lên tiếng cho gia đình chị, chuyện hiểu lầm giữa chị và em đã xảy ra rất lâu nhưng hai chúng ta chưa lần nào có không gian ngồi xuống nói rõ với nhau… để lại rất nhiều sự tổn thương cho cả hai.

Ở đây, chị không sợ hãi việc nói ra, 7 năm qua với biết bao nhiêu sự nhẫn nhịn, chịu đựng theo cấp số nhân được học qua mỗi năm "nhờ" những lời lẽ cay nghiệt đến rợn người đến từ một bộ phận trên mạng xã hội (MXH), đã có những lúc muốn nói ra để trút hết cho nhẹ lòng mà với sự công kích hung hãn từ họ, nói ra được cho người này lại chưa chắc đã tốt cho người kia, thắng thua chưa bao giờ là điều cần thiết đối với chị mà điều chị cần là gìn giữ cho tất cả.

Chị nghĩ em đã qua tuổi trưởng thành, cũng đã từng trải qua biến cố để nhận ra có lẽ trong câu chuyện này đến cuối cùng chúng ta đều là nạn nhân của sự dẫn dắt từ MXH. Hôm nay xin được phép nói rõ lí do cho sự im lặng bấy lâu nay của mình:

Lí do thứ 1: 2018, ly hôn không phải là một quyết định dễ dàng với bất kỳ gia đình nào… rất nhiều thứ cần phải sắp xếp, tổ chức lại cuộc sống cho 3 mẹ con…

Quỳnh Anh

Lí do thứ 2: Giữ lại sự bình yên cho các con thời điểm đó và cả tương lai sau này luôn luôn là sự lựa chọn đầu tiên của mình… khi ấy các con còn quá nhỏ, mình chỉ cố gắng làm sao giải quyết khéo léo mọi sự, chia tay trong văn minh, hạn chế những sự ồn ào.

Lí do thứ 3: Xuất phát từ vài comment trên MXH đưa ra câu chuyện giữa Bảo Anh và anh Quang Huy chứ không phải là từ Quỳnh Anh, Quỳnh Anh có thể ngẩng cao đầu nói rằng mình không là người làm việc đó, không hiểu rõ cũng không liên quan đến việc đó vì trước đó Quỳnh Anh và anh Quỳnh Anh ĐÃ LY THÂN. Và khi không liên quan thì trách nhiệm giải thích không thể thuộc về Quỳnh Anh, mà phải từ những người liên quan trực tiếp trong câu chuyện chứ? Quỳnh Anh biết gì về chuyện đó mà lên tiếng?

Lí do thứ 4: Khi ấy mình đã phải chịu những tổn thương từ những người thân trong gia đình của em Bảo Anh. Những từ ngữ như "thủ đoạn" hay là "giở trò dơ bẩn" để quay lại showbiz là những từ ngữ vô cùng ám ảnh vẫn còn văng vẳng trong đầu mình, thực sự chạm đến tự trọng của mình. Mình sinh ra được bố mẹ giáo dục đàng hoàng không bao giờ hại ai, cũng không vì sự nghiệp mà dùng đến chiêu trò, nhưng vì chuyện này mà mình bị công kích suốt 7 năm qua. Đã có nhiều lần muốn nói ra, nhưng mình rất hiểu tâm lý một người mẹ xót con, một người em thương chị nên đã có thái độ mất bình tĩnh là điều tất nhiên… Vậy nên có lẽ mình chọn cách im lặng là tốt nhất.

Điều cuối cùng, nhiều năm về trước, em Bảo Anh có post 1 đoạn tin nhắn nhưng chưa đầy đủ, nay mình cũng xin post lại cho rõ hơn để mọi người có thể có thêm góc nhìn về cuộc hội thoại đó…

Từ "đểu thế" với người Bắc mình, đơn giản là 1 câu cửa miệng, 1 câu cảm thán rất bình thường, nhưng nó đã bị nâng cao quan điểm, bẻ cong sự thật và đẩy sự việc lên cao, cũng "nhờ" cả vào sự dẫn dắt từ một bộ phận cộng đồng mạng.

Điều mình mong muốn lúc này, được nói ra một lần cho rõ và chấm dứt tất cả những sự hiểu lầm tại đây. Mong mọi người tôn trọng quyết định của chúng tôi và cho chúng tôi và gia đình được yên.

Câu trả lời cho những thắc mắc, nay các bạn đã có. Quỳnh Anh không hiểu vì sao đã 7 năm qua, cả Quỳnh Anh lẫn Bảo Anh đều đã bắt đầu những chặng đường mới, với cuộc sống mới mà vẫn có thật nhiều người vẫn mắc kẹt lại với câu chuyện quá khứ này với sự hung hãn vô lý? Bản thân phụ nữ như Quỳnh Anh và Bảo Anh, mấy mươi năm đã rất nhiều sóng gió trong đời, nếu không thể cảm thông thì làm ơn hãy nhận định và ứng xử với chúng tôi một cách văn minh, tử tế, cơ bản như với một người xa lạ thôi cũng được.

Cảm ơn những người thương yêu đã luôn tin tưởng Quỳnh Anh trong suốt nhiều năm qua, đã có những lúc mình nghĩ, một điều nhịn là chín điều lành, lùi một bước thì trời cao đất rộng. Nhưng có lẽ với thời đại ngày nay, im lặng không phải là vàng mà nó để lại nhiều vết thương sâu trong lòng mình…

Cảm ơn vì bạn đã xem đến đây".

Chia sẻ của Quỳnh Anh nhanh chòng nhận đợc sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận thông cảm cho nữ ca sĩ thì không ít người cho rằng Quỳnh Anh đang thổi bùng sự việc khi nói "phải chịu những tổn thương từ những người thân trong gia đình của em Bảo Anh". Hiện cả 2 nữ ca sĩ vẫn chưa lên tiếng tiếp.