Lương Gia Huy đóng phim Mưa đỏ, tạo hình vừa công bố đã "gây sốt"

Trước thềm công chiếu, những hình ảnh về bộ phim điện ảnh Mưa đỏ được công bố khiến khán giả tò mò. Bên cạnh dàn diễn viên như Hiếu Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Đỗ Nhật Hoàng, Nguyễn Hùng… sự góp mặt của Lương Gia Huy trong vai lính ngụy được nhiều người quan tâm.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh của chàng diễn viên điển trai này và kỳ vọng sẽ tạo nên những màn đối đầu gay cấn trong tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền.

Lương Gia Huy trong phim.

Để được tin tưởng trao vai diễn trong phim Mưa đỏ là cả hành trình nỗ lực của Lương Gia Huy. Cũng như những đồng nghiệp khác, nam diễn viên phải trải qua nhiều vòng casting căng thẳng. Song anh xem đây là điều cần thiết trong hành trình làm nghề để thử xem bản thân có thật sự phù hợp với nhân vật, đồng thời giúp mình đến gần hơn với các đạo diễn, nhà sản xuất phim.

"Khi tôi đến thử vai, chị Đặng Thái Huyền cho biết đã từng xem qua dự án Lính chiến của tôi trước đó. Chính điều này khiến tôi vừa vui nhưng cũng áp lực vì đòi hỏi bản thân phải nghiêm túc hơn. Tôi muốn thể hiện được sự mới mẻ, độ "chín" trong lối diễn xuất sau quãng thời gian dài trau dồi về nghề", anh bộc bạch.

Lương Gia Huy bật mí khi nhận tin mình "trúng vai", anh vỡ òa trong hạnh phúc. Với nam diễn viên, đây là một cột mốc khó quên trong chặng đường làm nghề của mình khi tham gia một tác phẩm về đề tài chiến tranh, được ra mắt trong thời điểm đặc biệt của đất nước.

"Dự án Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim mà được ví như một nén tâm nhang gửi đến các ông cha ta đã hy sinh cuộc sống, hy sinh thanh xuân để bảo vệ đất nước, để cho chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay… Tôi rất vui và cảm thấy tự hào khi được tham gia dự án, vì đây là lúc mình được cống hiến bằng chính tài lực của bản thân cho nghệ thuật nước nhà", Lương Gia Huy nói.

Lương Gia Huy hạnh phúc khi được chọn đóng.

Trong Mưa đỏ, Lương Gia Huy đảm nhận vai Hoàng - một trung uý thuộc trường Võ Bị Đà Lạt. Đây là một trong ba nhân vật lớn được nhắc tới nhiều trong nguyên tác của nhà văn Chu Lai. Nói về trải nghiệm khi làm việc cùng đạo diễn Đặng Thái Huyền, Lương Gia Huy cho biết đàn chị là người kỹ tính nghiêm túc với nghề. Chính điều này giúp nam diễn viên học hỏi được nhiều điều trong quá trình hợp tác. "Nhưng chị Huyền cũng rất vui vẻ, luôn lắng nghe diễn viên họ cần gì, cũng như hỗ trợ cho diễn viên để đạt được năng suất tốt khi quay", anh bật mí.

Lương Gia Huy chia sẻ anh vốn là người thích áp lực trong công việc vì không muốn tốn thời gian, công sức một cách lãng phí. Chính vì điều đó mà trước và trong quá trình quay phim Mưa đỏ, nam diễn viên đã tranh thủ luyện tập, chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng phân đoạn.

"Mỗi ngày, tôi đều dành thời gian trau dồi các kỹ năng cần thiết cho vai diễn. Tôi không cho phép mình ngủ quên trong chiến thắng nên kể cả khi được tin tưởng trao vai, tôi vẫn nhủ mình phải cố gắng hơn. Được làm việc với một đạo diễn nữ có tính kỷ luật như trong quân đội, tôi cảm thấy thú vị và học hỏi được nhiều điều vì phải có áp lực mới có kim cương", nam diễn viên tâm sự.

Hành trình quay Mưa đỏ cũng mang lại cho Lương Gia Huy nhiều kỷ niệm, trải nghiệm khó quên. Trong đó cảnh quay khiến anh nhớ nhất là ở đại lộ với nhiều diễn viên quần chúng, từ các em bé nhỏ đến cụ già. Khi đó, mọi người phải diễn đi diễn lại cảnh chạy loạn trong cái nắng gắt ở Quảng Trị, kèm bom nổ hai bên đường và xe cơ giới to chạy đan xen. "Nhìn mọi người chạy lui tới và ngồi nghỉ ở giữa đường nắng nóng, nhưng ai cũng đều hồ hởi và nhiệt tình hỗ trợ đoàn phim, tôi cảm thấy thương cho bà con và biết ơn lắm", anh chia sẻ.

Đóng phim vất vả nhưng đó là đam mê của Lương Gia Huy.

Bên cạnh đó, phân đoạn Hoàng giao tranh với quân giải phóng cũng khiến Lương Gia Huy nhớ mãi. Vì đây là cảnh quay quan trọng nên được dàn dựng hoành tráng, trong khi anh và các đồng nghiệp được yêu cầu thể hiện tinh thần khốc liệt của cuộc đối đầu.

"Có một cảnh tôi phải lộn qua hàng đạn nổ và đạp thùng sắt thật mạnh. Lúc đó, tôi đã bị bong gân cổ chân. Nhưng thời gian không cho phép mình nghỉ ngơi trong khi toàn thể ekip hàng trăm người đang làm. Trộm vía cảnh hành động lớn đó đã hoàn thành xuất sắc", anh kể lại.