Mỹ Tâm lên tiếng sau Đại lễ

Sau Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ca sĩ Mỹ Tâm nhận được hàng triệu lời khen từ người hâm mộ và cư dân mạng. Hình ảnh nữ ca sĩ hot bậc nhất Vbiz mặc áo dài trắng cất cao tiếng hát giữa Quảng trường Ba Đình khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh Mỹ Tâm xuất hiện tràn ngập cùng những lời khen có cánh như: Hát hay, xinh đẹp, tinh tế... chuẩn đẳng cấp của sao hạng A.

Trước sự yêu thương của khán giả, mới đây Mỹ Tâm đã lên tiếng trên trang mạng cá nhân. Nữ ca sĩ viết: "Hôm nay, Tâm được ngồi đọc báo và nhận được những tình cảm yêu thương của các anh chị em và khán giả thân thương, thật sự xúc động vô cùng, tuy vậy Tâm vẫn thấy mình còn phải cố gắng nhiều nữa để xứng đáng với niềm tin yêu đó.

Tất cả các nghệ sĩ dù tham gia hay không tham gia tại buổi Đại lễ thì Tâm vẫn tin rằng tất cả mọi người đều một lòng hướng về Tổ quốc. Và Tâm ở đó cũng như bao người mong muốn làm tốt nhất trọng trách của một người con của Đất nước".

Chia sẻ khiêm tốn của Mỹ Tâm đến hiện tại đã nhận được hơn 10 nghìn bình luận, 264 nghìn người thích và 460 lượt chia sẻ. Phần lớn mọi người đều dành những lời yêu thương gửi tới Mỹ Tâm.

"Mình thần tượng không sai người. Mãi Yêu"; "Tuyệt vời quá bà ngưỡng mộ con, bà yêu cái cách ăn mặc con đã thể hiện lòng yêu nước, bà chúc con có nhiều sức khỏe"; "Chị đẹp giống như tên chị vậy. Chúc chị có thật nhiều sức khỏe nhé"; "Chị mãi là tượng đài âm nhạc của Việt Nam"; "Mỹ Tâm tuyệt vời, chúc em vui vẻ, bình an, hạnh phúc em nhé"... là một số chia sẻ của người ái mộ gửi tới Mỹ Tâm.