Phá chuyên án đặc biệt lớn, bắt Huỳnh Thị Vân và 34 người, dòng tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá chuyên án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” có liên quan đến các đường dây hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.

Được biết trong thời gian qua, các ổ nhóm tội phạm ở Campuchia thường xuyên sử dụng các tài khoản ngân hàng “ảo”, không chính chủ để lừa đảo người bị hại chuyển tiền, từ tài khoản “ảo” nhận tiền lừa đảo ban đầu, tiền lừa đảo tiếp tục được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng “ảo” khác nhau, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác điều tra, truy bắt thủ phạm.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh: CA Đà Nẵng

Ảnh: CA Đà Nẵng

Thậm chí, với quy định bắt buộc phải xác nhận sinh trắc học của ngân hàng Nhà nước, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử và các ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thông xác nhận.

Với quyết tâm cao nhất nhằm triệt xóa tận gốc tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản, tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, ngày 16/01/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá chuyên án, bắt giữ 35 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” gồm:

Phan Văn Huy, Phan Văn Anh Tiến, Huỳnh Hoàng Liêm, Lê Thị Anh Thi, Hồ Thị Ni Ni, Phạm Anh Thi, Trần Văn Đoàn, Trần Thị Thương, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thị Như Ý, Huỳnh Thị Vân, Phan Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, Trần Võ Anh Giang, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Hoàng Min, Trần Thanh Tự, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Quốc Thông, Tiêu Đình Hòa Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc, Hoàng Phạm Ngọc Hà, Huỳnh Thị Châu Nga, Lê Văn Tuấn Hưng, Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Tài, Huỳnh Văn Phước, Huỳnh Văn Huy, Bùi Ngọc Minh Vương, Trần Hữu Sơn Tây, Đinh Văn Minh, Chế Thị Thu Hường (cùng trú tại Đà Nẵng), Dương Văn Thắng (trú tại Đắk Lắk), Nguyễn Văn Khánh (trú tại Gia Lai).

Điều tra dòng tiền chảy qua tài khoản ngân hàng của các đối tượng nằm trong đường dây này, Cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng, tần suất giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm, giao dịch không ghi rõ nội dung nhưng nhiều ngân hàng đã không thực hiện cảnh báo rủi ro, thậm chí không phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.

Tang vật, tài liệu thu giữ gồm: Hàng trăm tài khoản ngân hàng, điện thoại di động, thiết bị điện tử phục vụ việc xác thực, chuyển tiền và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Yêu cầu những người đã trót bán, cho thuê, cho mượn tài khoản sớm ra trình diện, làm việc để được hướng dẫn giải quyết; yêu cầu các cá nhân chấm dứt ngay các hành vi bán, cho thuê, cho mượn tài khoản vì đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo.