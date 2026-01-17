Khám xét khẩn cấp 18 địa điểm của "ông trùm" Nguyễn Huỳnh Vũ

Ngày 17/1, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) của đơn vị vừa triệt xoá thành công đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng quy mô lớn.

Trước đó, thực hiện cao điểm phòng ngừa, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và quán triệt nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về việc tăng cường rà soát, đấu tranh với hoạt động mua bán pháo, vũ khí, vật liệu nổ trên không gian mạng; Phòng PC02 phát hiện Nguyễn Huỳnh Vũ (SN 1987, trú phường Phú Nhuận) có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, gồm súng thể thao, đạn thể thao, linh kiện súng, súng tự chế và đạn quân dụng.

Nhận định đây là đường dây hoạt động phức tạp, nguy cơ cao gây mất an ninh, trật tự; Phòng PC02 đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Ngày 5/1, Ban Chuyên án tổ chức triệt xóa, tập trung điều tra làm rõ toàn bộ hoạt động phạm tội của các đối tượng. Kết quả điều tra bước đầu xác định đầu tháng 8/2022, Vũ nảy sinh ý định mua nguyên vật liệu để chế tạo chi tiết súng các loại CZ455, CZ457, Ruger nhằm bán kiếm lời.

Hoạt động chế tạo súng diễn ra từ tháng 8/2022 đến khoảng tháng 4/2023 thì tạm dừng. Đến năm 2024, Vũ chuyển sang mua đạn, súng thể thao và đạn quân dụng rồi lắp ráp để bán.

Từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, Vũ đã bán súng, linh kiện súng và đạn cho nhiều đối tượng trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Phòng PC02 đã truy xét, mời làm việc 20 đối tượng liên quan, tất cả đều thừa nhận hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng của Vũ.

Các tang vật bị thu giữ

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án đã khám xét khẩn cấp 18 địa điểm tại TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng, thu giữ số lượng lớn vũ khí, vật chứng, gồm: 21 khẩu súng các loại; 4.227 viên đạn; 112 hộp tiếp đạn; 31 ống giảm thanh; nhiều thân súng, nòng súng, báng súng, linh kiện chế tạo súng; cùng dao, kiếm, gậy ba khúc và thuốc súng.

Kết quả giám định sơ bộ xác định trong đó có 14 khẩu súng quân dụng, 2.637 viên đạn quân dụng, cùng nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và dao có tính sát thương cao.

Đến nay, công an đã khởi tố vụ án hình sự “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, khởi tố 13 bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 11 bị can và 2 bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan điều tra đang giám định bổ sung với 4 trường hợp để tiếp tục xem xét trách nhiệm hình sự, đồng thời mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Công an TP.HCM kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia, tiếp tay, che giấu các hành vi vi phạm; kịp thời tố giác tội phạm khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.