(Ảnh: FSB/RT)

Theo chi nhánh của Tổng cục An ninh Liên bang Liên bang Nga (FBS) tại vùng Donetsk, âm mưu ám sát này do Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) tổ chức. Được biết, HUR đã xác định được mục tiêu ám sát thông qua một nhân vật trực tuyến giả mạo - một phụ nữ trẻ tự xưng là Polina. Các nhà điều tra của FSB tin rằng những bức ảnh và video được sử dụng để thiết lập mối quan hệ này đã được tạo ra bằng AI và được lưu hành trong nhiều tháng để xây dựng lòng tin của nạn nhân.

Polina được cho là đã sắp xếp để gửi cho sĩ quan này một món quà là bia Anh thông qua một người trung gian. FSB cho biết người đưa hàng này đã bị điều tra vì tội buôn lậu chất nổ và các hàng lậu khác vào Nga từ lãnh thổ do Ukraine kiểm soát bằng máy bay không người lái. Anh ta đã bị bắt giữ ngay sau khi giao hàng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy có 2 chất độc hại trong bia - bao gồm cả chất mà FSB mô tả là một biến thể của chất độc thần kinh VX do Anh sản xuất. Nếu nạn nhân uống phải nó, anh ta sẽ phải chịu một cái chết đau đớn trong vòng 20 phút.

(Ảnh: FSB/RT)

Giới chức Nga đã nhiều lần cáo buộc Kiev thực hiện các hành động khủng bố khi đang nỗ lực ngăn chặn những bước tiến của Nga trên chiến trường, và lần này là sử dụng vũ khí hóa học - chất độc thần kinh.

Ukraine đã bị cáo buộc ám sát những người không tham chiến - bao gồm cả nhà báo Darya Dugina, người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe gần Moscow vào tháng 8/2022 trong một vụ tấn công được cho là nhằm vào cha cô, chính trị gia Aleksandr Dugin.

Tướng Igor Kirillov - người đã thiệt mạng vào cuối năm 2024 bởi chất nổ được giấu bên trong một chiếc xe tay ga điện - là một trong những nạn nhân nổi tiếng của một chiến dịch ám sát có chủ đích bị cáo buộc do chính quyền Kiev tổ chức. Tuần trước, FSB báo cáo rằng họ đã ngăn chặn được một vụ đánh bom khác, lần này nhằm vào một quan chức cấp cao tại một nghĩa trang nơi người thân trong gia đình ông được chôn cất.