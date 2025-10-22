PGS.TS Ngô Trí Long: Ổn định thị trường vàng không phải là chăm chăm kéo giá vàng thấp xuống

PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và Chiến lược” do Nhịp sống Kinh doanh tổ chức vào ngày 22/10, PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, nhận định rằng câu chuyện bình ổn thị trường vàng hiện nay đang bị hiểu sai bản chất.

Theo ông, “ổn định không phải là đi ép giá vàng xuống, mà là làm sao để thị trường vận hành minh bạch, liên thông và không bị méo mó bởi độc quyền hay đầu cơ”.

Ông Long phân tích, vàng vẫn luôn là một kênh trú ẩn tài sản quan trọng trong mọi giai đoạn biến động. Khi địa chính trị bất ổn, kinh tế toàn cầu chịu áp lực, thì “người dân tìm đến vàng như một nơi cất giữ giá trị, đó là quy luật tự nhiên”.

Ông nhấn mạnh, “vàng không bao giờ mất giá trị, nó chỉ thay đổi chủ sở hữu mà thôi”. Chính vì vậy, việc điều hành thị trường vàng phải dựa trên nguyên tắc thị trường, chứ không thể “bẻ lái đột ngột” hay chạy theo một mục tiêu hành chính.

Bình luận về chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng đây là vấn đề “đau đầu nhất” của cơ quan quản lý hiện nay.

“Hiện nay chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới lên tới 10–11%, trong khi các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia chỉ 0,5%,” ông dẫn chứng. Theo ông, mức chênh lệch quá lớn sẽ kéo theo hệ quả là buôn lậu, thất thoát ngoại tệ và nguồn thu thuế, làm méo mó cạnh tranh.

Ông khẳng định: “Bình ổn thị trường vàng của Việt Nam không phải chăm chăm là kéo giá vàng thấp xuống, điều đó là không thể trong bối cảnh hội nhập. Cái cần là thu hẹp chênh lệch giữa giá trong nước và giá thế giới, đó mới là ổn định thực chất.”

PGS.TS Ngô Trí Long cũng nhắc lại Nghị định 24, văn bản quản lý thị trường vàng ban hành từ hơn một thập kỷ trước - từng có vai trò nhất định trong việc ngăn chặn “vàng hóa” nền kinh tế, nhưng đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập.

Theo ông: “Sau hơn 12 năm, nghị định 24 không còn phù hợp với thực tiễn; cần thay thế hoặc bổ sung bằng cơ chế mới, theo tư duy quản lý thị trường, không áp đặt hành chính.”

Bình luận về Nghị định 232/2025/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng mới ban hành, ông Long nhìn nhận đây là bước đi đúng hướng nhưng cần linh hoạt hơn. Ông lưu ý rằng quy định vốn điều lệ quá cao đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng có thể vô tình tạo ra độc quyền nhóm mới: “Ở các nước, vốn yêu cầu chỉ từ 50 đến 200 triệu USD, còn ở ta lại đòi tới hàng nghìn tỷ. Điều đó sẽ khiến chỉ vài doanh nghiệp đủ điều kiện, và thị trường sẽ lại méo mó”.

PGS.TS Ngô Trí Long cũng nêu đánh giá: “Điều hành thị trường vàng không thể làm trong ngày một ngày hai. Chúng ta cần tiến từng bước, từ vàng vật chất, đến vàng tài khoản và vàng phái sinh. Nhưng quan trọng nhất, phải minh bạch, cạnh tranh công bằng và đừng nhầm lẫn giữa ‘ổn định giá’ với ‘bóp giá’.”