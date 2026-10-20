Ông Zelensky tuyên bố muốn tái ứng cử Tổng thống Ukraine

Nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố ông muốn tái ứng cử Tổng thống nếu cuộc bầu cử diễn ra trước khi xung đột kết thúc.

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Nhiệm kỳ 5 năm của ông Zelensky đã hết hạn cách đây 2 năm, khiến Nga hoài nghi về tính hợp pháp của ông, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi thay thế ông.

Ông Zelensky đã từ chối kêu gọi một cuộc bầu cử mới kể từ khi nhiệm kỳ của ông hết hạn tháng 5/2024, dẫn ra thiết quân luật vốn được áp đặt sau khi xung đột với Nga leo thang tháng 2/2022. Trong chiến dịch bầu cử năm 2019 của mình, ông đã hứa sẽ chỉ phục vụ 1 nhiệm kỳ.

Phát biểu trong chương trình "Meet the Press" của NBC News hôm 18/10, ông Zelensky cho biết ông sẽ tìm kiếm một nhiệm kỳ khác nếu cuộc bầu cử được tổ chức trong khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn.

Ông tuyên bố: "Nếu điều đó xảy ra trong thời chiến, tất nhiên rồi, đó là trách nhiệm của tôi. Bởi vì tôi phải bảo vệ đất nước của mình từ đầu cho đến khi kết thúc cuộc chiến này".

Ông Zelensky một lần nữa yêu cầu một lệnh ngừng bắn kéo dài ít nhất 60 ngày để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, tuyên bố rằng đất nước cần thời gian để sửa đổi luật pháp và đưa hạ tầng bầu cử vào vị trí.

Nga đã bác bỏ yêu cầu này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Ukraine có thể sử dụng một cuộc bầu cử làm cái cớ để đảm bảo lệnh ngừng bắn 60 ngày nhằm "tập hợp lại lực lượng," phục hồi các tổn thất quân sự và tiếp tục chiến đấu.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Nga sẵn sàng tạm dừng các đợt tập kích vào ngày bầu cử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lập luận rằng các quyền hạn Tổng thống của ông Zelensky lẽ ra phải được chuyển giao cho Quốc hội sau khi nhiệm kỳ của ông hết hạn, đồng thời nghi ngờ về việc liệu ông có thể ký kết các thỏa thuận hòa bình ràng buộc hay không.

Ông Putin gọi việc ông Zelensky từ chối tổ chức bầu cử là một "sai lầm chiến lược".

Khát vọng của ông Zelensky cũng đối mặt với sự phản đối ở trong nước. Một cuộc khảo sát vào tháng 9 của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev cho thấy 53% người được hỏi tin rằng ông chỉ nên phục vụ 1 nhiệm kỳ Tổng thống, tăng từ mức 46% vào tháng 12/2025.

Tổng thống Donald Trump đã gia tăng sức ép lên ông Zelensky, cáo buộc ông kéo dài xung đột trong khi nhận hàng tỷ USD viện trợ từ phương Tây. Đầu tháng này, ông kêu gọi bầu chọn một tổng thống mới, lập luận rằng ông Zelensky đã nhiều lần từ chối các cơ hội để chấm dứt chiến sự.

Ông cũng đổ lỗi cho các đợt tập kích của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng diesel toàn cầu và sự gia tăng giá cả gây tổn hại cho các nông dân Mỹ.

Ông Trump còn cáo buộc ông Zelensky tạo ra "các vấn đề cho thế giới" bất chấp những yêu cầu lặp đi lặp lại của ông về việc dừng các cuộc tấn công.

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 18/10, Tổng thống Donald Trump cho biết ông Zelensky "không muốn kết thúc cuộc chiến này, và có lẽ chưa bao giờ muốn," lập luận rằng ông lẽ ra đã có thể đảm bảo một thỏa thuận tốt hơn với Nga vào 2 năm trước.

Ông nói thêm rằng Ukraine "đang trong tình trạng hỗn loạn" và mô tả số nam giới của nước này là "thấp, bị thương, và/hoặc đã chết."