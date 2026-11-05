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Ông Zelensky hé lộ kỳ vọng bất ngờ khi ông Trump và đảng Cộng hoà thất bại

Kông Anh
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Tổng thống Volodymyr Zelensky hy vọng những thắng lợi của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ mang lại nhiều sự hỗ trợ hơn cho Ukraine.

Hôm 4/11, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ZDF của Đức, Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng những thay đổi do Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ vào năm tới sẽ tạo ra những thay đổi có lợi cho Kiev.

“Tôi cũng biết ơn đảng Cộng hòa nhưng đảng Dân chủ thể hiện rất rõ quan điểm ủng hộ Ukraine và cung cấp viện trợ cho chúng tôi. Họ đề cập đến việc khôi phục quan hệ giữa Mỹ và châu Âu. Vì vậy, chúng tôi có cơ sở để hy vọng cán cân quyền lực sẽ thay đổi và Ukraine sẽ nhận được nhiều hỗ trợ hơn”, ông nói.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng việc Mỹ gia tăng viện trợ có thể tạo sức ép đáng kể đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Nếu Quốc hội Mỹ đề cập đến việc tăng cường hỗ trợ tài chính hoặc viện trợ quân sự, tương tự những gì châu Âu đang thực hiện và thể hiện vào thời điểm này, đó sẽ là một tín hiệu tích cực, có tác động đến ông Putin”, ông Zelensky nhận định.

Thời gian qua, ông Zelensky đã nỗ lực cải thiện mối quan hệ vốn không mấy suôn sẻ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt là sau cuộc gặp tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2/2025 khi nhà lãnh đạo Ukraine bị cáo buộc là “vô ơn” trước sự hỗ trợ của Mỹ.

Những tuần gần đây, ông Trump thực hiện một số động thái được cho là có lợi cho Nga, bao gồm thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel và nới lỏng lệnh trừng phạt. Cuộc đàm phán 3 bên do Mỹ dẫn đầu dự kiến sẽ nối lại vào tuần tới sau vài tháng gián đoạn.

Hôm 2/11, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff cho biết Washington sẽ tổ chức cuộc gặp giữa phái đoàn Ukraine và Nga tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong 2 ngày 10 - 11/11. Các bên dự kiến thảo luận về phương án chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, những thỏa thuận an ninh sau xung đột và biện pháp giảm leo thang căng thẳng.

Trong những nội dung khác được đài truyền hình ZDF công bố, ông Zelensky cũng đề cập đến việc Ukraine tiếp cận hệ thống vệ tinh Starlink của SpaceX và bày tỏ quan ngại về lập trường của tỷ phú Elon Musk đối với cuộc chiến.

Tags

Volodymyr Zelensky

Donald Trump

Đảng Cộng Hòa

đảng dân chủ

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