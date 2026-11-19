Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đang chuẩn bị những bước cần thiết để triển khai loạt cuộc điều tra nhằm vào chính quyền và gia đình ông Trump.

Nghị sĩ Dân chủ Robert Garcia, người sẽ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ khóa mới gửi thư yêu cầu thành viên trong gia đình Tổng thống Trump cùng nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền lưu giữ tài liệu, chuẩn bị cho cuộc điều tra dự kiến bắt đầu vào 1/2027.

Động thái này được xem là bước khởi đầu cho kế hoạch điều tra Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa và bộ máy chính quyền của ông.

Tổng thống Donald Trump đối mặt với nhiều thách thức mới. (Ảnh: AP)

Loạt thư được công bố ngày 18/11 đề cập đến nhiều hướng điều tra khác nhau, trong đó có cáo buộc về xung đột lợi ích tài chính liên quan đến gia đình ông Trump, hành vi sai phạm tại Bộ An ninh Nội địa và cách chính quyền xử lý những hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein.

“Các thành viên Đảng Dân chủ tại Ủy ban Giám sát đang nỗ lực chấm dứt tình trạng trục lợi cá nhân, sai phạm và lạm dụng quyền lực trong chính quyền hiện nay. Những cuộc điều tra này sẽ tạo cơ sở để xây dựng đạo luật phục vụ lợi ích của toàn thể người dân Mỹ. Đây mới chỉ là bước khởi đầu”, ông Garcia tuyên bố.

Danh sách những người nhận thư bao gồm hai con trai của Tổng thống Trump, Phó Tổng thống JD Vance, Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Jared Kushner - con rể của Tổng thống.

Nhà Trắng nhiều lần bác bỏ kế hoạch điều tra của Đảng Dân chủ, khi quan chức chính quyền tuyên bố sẵn sàng hợp tác với những cuộc giám sát mà họ cho là hợp pháp nhưng sẽ không tham gia những hoạt động điều tra bị xem là mang động cơ chính trị.

“Tổng thống sẵn sàng hợp tác với tất cả mọi người nhằm mang lại thành quả cho người dân Mỹ. Nếu Đảng Dân chủ lựa chọn theo đuổi cuộc điều tra giả tạo và chính sách cực tả, điều đó đồng nghĩa với việc họ đang đi ngược lại lợi ích của người dân Mỹ”, phát ngôn viên Nhà Trắng Lauren Bis cho hay.

Cùng thời điểm, cố vấn pháp lý của Nhà Trắng Will Scharf gửi thư tới nghị sĩ Dân chủ. Theo ông Scharf, những bức thư mà Nhà Trắng nhận được từ nghị sĩ Dân chủ trong những ngày gần đây “chứa đầy sự thù địch và những lời lẽ nhỏ nhen, cho thấy mục đích không phải là thực hiện hoạt động giám sát hợp pháp mà chỉ nhằm quấy rối và phô trương”.



