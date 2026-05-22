Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết phòng khiêu vũ mới của Nhà Trắng, hiện đang được xây dựng ở Washington, sẽ không chỉ phục vụ mục đích nghi lễ mà còn tích hợp các yếu tố cơ sở hạ tầng quân sự.

Thông tin này được trang The War Zone (TWZ) đăng tải, trích dẫn lời phát biểu của ông Trump trong chuyến thăm công trường xây dựng cùng các nhà báo.

Theo Tổng thống Mỹ, công trình mới này được thiết kế với khả năng chống lại máy bay không người lái và cơ sở hạ tầng quân sự đang được xây dựng bên dưới nó.

Ông Trump tuyên bố khu phức hợp nói trên sẽ bao gồm một bệnh viện quân sự, các cơ sở nghiên cứu, phòng họp và công trình khác liên quan đến nhu cầu an ninh.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ còn tiết lộ chiều cao của tòa nhà sẽ tạo ra những vị trí thuận lợi để quan sát Washington, đặc biệt là cho các đội bắn tỉa. Công trình này cũng sẽ có chức năng bảo vệ thủ đô khỏi nhiều mối đe dọa từ trên không, bao gồm cả máy bay không người lái.

Ông Trump cũng tuyên bố công trình nói trên được tài trợ bởi khối tư nhân, chứ không phải người đóng thuế Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thuyết trình về dự án mới tại Nhà Trắng.

Cần nói thêm, dự án này cũng đang vướng phải các tranh chấp pháp lý, khi tòa án trước đó đã tạm dừng công việc do thiếu sự phê duyệt thích hợp từ Quốc hội, cơ quan kiểm soát tài sản liên bang.

Ngoài ra, truyền thông Mỹ trước đó đã đưa tin về việc hiện đại hóa hầm trú ẩn dưới lòng đất của Tổng thống bên dưới Nhà Trắng, điều này cũng được cho là có liên quan đến việc tăng cường cơ sở hạ tầng an ninh của chính quyền ông Trump.

Đây là một hầm trú ẩn có lịch sử từ những năm 1940, nhưng đang được xây dựng lại thành một khu phức hợp hiện đại hơn nhiều.

Nếu những đặc điểm được tuyên bố của cơ sở mới là đúng sự thật, Nhà Trắng có thể sẽ không chỉ được thêm một không gian mới cho các sự kiện chính thức, mà còn nhận thêm một yếu tố cơ sở hạ tầng quốc phòng ở trung tâm Washington.

Theo The War Zone



