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Ông Trump lên tiếng, Bitcoin phục hồi lên gần 63.500 USD sau cú sốc từ Strategy

Thế Trần
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Giá Bitcoin đã phục hồi trong phiên giao dịch ngày 7/7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bày tỏ quan điểm ủng hộ tiền điện tử, qua đó giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư sau đợt bán tháo mạnh hồi đầu tháng.

Theo dữ liệu của Trading View, Bitcoin giao dịch quanh mức 63.499 USD trong ngày 7/7. Trước đó chỉ vài ngày, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã lao dốc về vùng 60.000 USD sau khi Strategy – doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới – tiếp tục bán ra một phần lượng Bitcoin trong danh mục, đánh dấu lần bán thứ hai trong năm nay.

Ông Trump lên tiếng ủng hộ, Bitcoin phục hồi lên gần 63.500 USD sau cú sốc từ Strategy - Ảnh 1.

Tại cuộc họp báo ngày 6/7, khi được hỏi liệu Bitcoin có thể được đưa vào các tài khoản tiết kiệm mới mang tên Trump hay không, Tổng thống Donald Trump khẳng định:

"Vâng, tôi đã trở thành một người rất quan tâm đến tiền điện tử."

Các phát biểu này nhanh chóng được giới đầu tư xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường tài sản số, góp phần giúp Bitcoin đảo chiều tăng giá sau giai đoạn chịu áp lực bán.

Strategy tiếp tục bán Bitcoin, thị trường chịu cú sốc tâm lý

Trước đó, ngày 6/7, Strategy công bố trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý rằng công ty đã bán lượng Bitcoin trị giá khoảng 216 triệu USD.

Động thái này gây bất ngờ bởi doanh nghiệp do Michael Saylor lãnh đạo nhiều năm qua luôn được xem là biểu tượng của chiến lược "mua và nắm giữ Bitcoin", thậm chí từng nhiều lần tuyên bố sẽ không bán tài sản này.

Theo ông Ajay Rajadhyaksha, chuyên gia phân tích của Barclays, việc Strategy thay đổi lập trường đã tạo ra cú sốc đáng kể đối với thị trường.

"Toàn bộ luận điểm đầu tư của Strategy được xây dựng dựa trên lời hứa công khai sẽ không bao giờ bán. Khi họ bán – dù chỉ một lượng nhỏ – rồi công bố khuôn khổ chính sách mới cho phép tiếp tục bán vì mục đích phân bổ vốn, đó là cú sốc lớn đối với tâm lý nhà đầu tư", ông nhận định trong báo cáo gửi khách hàng.

Việc doanh nghiệp liên tiếp bán Bitcoin đã làm dấy lên nhiều tranh luận về chiến lược của công ty từng được xem là hình mẫu cho làn sóng tích lũy Bitcoin của các doanh nghiệp niêm yết.

Lập trường của ông Trump tiếp tục tác động mạnh đến thị trường

Dù chịu áp lực từ động thái của Strategy, thị trường nhanh chóng lấy lại cân bằng nhờ những tuyên bố ủng hộ tiền điện tử từ Tổng thống Donald Trump.

Kể từ khi chuyển sang lập trường ủng hộ tài sản số trong chiến dịch tranh cử năm 2024, hầu như mỗi phát biểu quan trọng của ông Trump đều tạo ra những biến động đáng kể trên thị trường tiền điện tử.

Tại Hội nghị Bitcoin 2024 ở Nashville, ông từng cam kết sẽ biến Mỹ thành "thủ đô tiền điện tử của thế giới", đồng thời khẳng định sẽ không bán số Bitcoin do chính phủ Mỹ nắm giữ nếu tái đắc cử. Phát biểu này đã góp phần thúc đẩy giá Bitcoin tăng mạnh và củng cố kỳ vọng về môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho ngành công nghiệp tiền số.

Sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump tiếp tục hiện thực hóa các cam kết bằng nhiều chính sách mới. Tháng 1/2025, ông ký sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy phát triển tài sản số và thành lập nhóm công tác về thị trường tiền điện tử. Đến đầu tháng 3/2025, ông tiếp tục công bố kế hoạch xây dựng kho dự trữ chiến lược gồm Bitcoin cùng một số đồng tiền số lớn như Ether, XRP, Solana và Cardano.

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Donald Trump

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