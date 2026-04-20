Ông Trump tuyên bố sẵn sàng phá hủy các mục tiêu trọng yếu, bao gồm cầu và nhà máy điện nếu Iran không nhượng bộ.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết các đại diện của họ dự kiến sẽ đến Pakistan vào tối 20/4 để tiếp tục đàm phán.

Tình hình xung quanh eo biển Hormuz đã leo thang nghiêm trọng sau khi Iran tuyên bố vào ngày 17/4 rằng họ sẽ đóng cửa tuyến giao thông này đối với tàu thuyền nước ngoài, chỉ cho phép phương tiện của mình đi qua.

Sau đó Iran tuyên bố sẵn sàng nối lại hoạt động vận tải, nhưng ngày hôm sau họ lại từ bỏ bước này sau khi Mỹ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các tàu của Iran.

Ngày 18/4, ít nhất 2 tàu thương mại báo cáo bị bắn khi đang tiến vào eo biển. Kể từ đó, các dịch vụ theo dõi không ghi nhận bất kỳ hoạt động vận tải hàng hải nào trong khu vực.

Bất chấp những lời lẽ gay gắt và những lời đe dọa về việc tái kích động chiến tranh, tuyên bố của ông Trump về việc cử một phái đoàn đến Pakistan là sự xác nhận đầu tiên về ý định nối lại tiến trình đàm phán, khi hội nghị trước đó được tổ chức cách đây một tuần đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào.

Trưởng đoàn đàm phán Iran - ông Mohammad Bagher Qalibaf lưu ý lập trường của hai bên vẫn còn khác biệt rất lớn, đặc biệt về chương trình hạt nhân và tình trạng của eo biển Hormuz.

Theo các dịch vụ giám sát, sáng 19/4, hai tàu chở khí hóa lỏng đã cố gắng di chuyển về phía eo biển, nhưng theo truyền thông Iran, họ đã buộc chúng phải đổi hướng. Sau nửa đêm, không có thêm hoạt động nào được ghi nhận trong khu vực.

Eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa chặt chẽ.

Thông báo đầu tiên về việc mở cửa eo biển Hormuz được đưa ra vào ngày 18/4/2026, khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố eo biển đã "hoàn toàn mở cửa" cho tất cả các tàu thương mại kể từ khi lệnh ngừng bắn ở Lebanon bắt đầu vào ngày 16/4.

Hành trình này chỉ được thực hiện dọc theo tuyến đường đã được Tổ chức Cảng và Hàng hải Iran thỏa thuận. Điều kiện này được đưa ra vì Iran không thể phát hiện tất cả số thủy lôi mà họ đã gài trước đó.

Ngay từ ngày 12/4, để gây áp lực lên các cuộc đàm phán, ông Trump đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ bắt đầu phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz và bắt giữ các tàu đã trả phí quá cảnh cho Iran.

Ngày 16/4, Mỹ mở rộng lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, áp dụng cho tất cả tàu của Iran và tàu bị trừng phạt, bất kể vị trí của chúng trên các đại dương thế giới.